Ακούστε το νέο τραγούδι των U2 - Το πρώτο τους μετά το 2019!

Το νέο τραγούδι των U2 είναι το “Your Song Saved My Life”, από την ταινία κινούμενων σχεδίων “Sing 2”. Το “Your Song Saved My Life”, είναι η πρώτη κυκλοφορία της μπάντας από το 2019!

Το τραγούδι θα ακουστεί στη δεύτερη ταινία του επιτυχημένου “Sing”, που θα προβληθεί αυτόν το χειμώνα. Πέρα του τραγουδιού, ο Bono θα κάνει και το κινηματογραφικό του “animated film” ντεμπούτο, αφού θα ντύσει με τη φωνή του τον χαρακτήρα Clay Calloway.

Οι U2 έχουν συνεισφέρει πολλές φορές για soundtracks ταινιών και έχουν μάλιστα βρεθεί δύο φορές υποψήφιοι στην κατηγορία “Best Original Song” για τα βραβεία OSCARS: ‘The Hands That Built America’ (Gangs of New York, 2003) & ‘Ordinary Love’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).

Βρείτε και ακούστε το τραγούδι των U2 “Your Song Saved My Life” ψηφιακά εδώ: