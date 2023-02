Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για το "Rock & Roll Hall of Fame" και 5+1 πράγματα που δεν γνώριζες  

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για την πολυπόθητη θέση στο “Rock & Roll Hall of Fame” του 2023, με τον Τζορτζ Μάικλ (George Michael) την Κέιτ Μπους (Kate Bush), την Σίντι Λόπερ (Cyndi Lauper) και την Μίσι Έλιοτ (Missy Elliott) να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψήφιους.

Οι White Stripes, οι Iron Maiden, οι Joy Division/New Order, η Σέριλ Κρόου (Sheryl Crow), ο Γουίλι Νέλσον (Willie Nelson), οι Rage Against the Machine, οι Soundgarden, οι Spinners, οι A Tribe Called Quest, και ο Γουόρεν Ζέβον (Warren Zevon) συμπληρώνουν τη λίστα με τα αποτελέσματα ν΄ ανακοινώνονται τον Μάιο.

Οι Joy Division και οι New Order είναι για πρώτη φορά υπό εξέταση. “Αυτή η αξιοσημείωτη λίστα υποψηφίων αντικατοπτρίζει τους διαφορετικούς καλλιτέχνες και τη μουσική που το Rock & Roll Hall of Fame τιμά και γιορτάζει”, δήλωσε ο John Sykes, πρόεδρος του Ιδρύματος "Rock & Roll Hall of Fame" και συνεχίζει.

Αυτοί οι καλλιτέχνες δημιούργησαν τους δικούς τους ήχους που επηρέασαν γενιές και αμέτρητους άλλους που ακολούθησαν τα βήματά τους.

Οι Wham! μπροστά στο κοινό του Πεκίνου το 1985 AP

Είναι η πέμπτη υποψηφιότητα για τους “Rage Against The Machine”, η τέταρτη για την Κέιτ Μπους και τους Spinners και η δεύτερη για τα συγκροτήματα “Iron Maiden” και “A Tribe Called Quest”. Συνήθως επιλέγονται 5 με 7 υποψήφιοι κάθε χρονιά και πρόκειται για μεμονωμένους καλλιτέχνες, αλλά και συγκροτήματα που έχουν "επιρροή και βαρύτητα στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της ροκ εν ρολ μουσικής".

Ο Elvis Presley στο International Hotel του Las Vegas τον Αύγουστο του 1969 AP

Ο κανόνας επιλογής των υποψηφίων υπαγορεύει τον εκάστοτε καλλιτέχνη να έχει κυκλοφορήσει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά τουλάχιστον 25 χρόνια πριν από το έτος της υποψηφιότητας. Το 2022 οι καλλιτέχνες που περιλαμβάνονται στο Rock & Roll Hall of Fame είναι 365. Η πρώτη εισαγωγή καλλιτεχνών έγινε στις 23 Ιανουαρίου 1986. Οι James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly και The Everly Brothers ήταν οι πρώτοι καλλιτέχνες που “εγκαινίασαν” τον “θεσμό” σε μία τελετή στο Waldorf Astoria Hotel της Νέας Υόρκης. Το Rock & Roll Hall of Fame γιόρτασε τα "εγκαίνιά" του με μία μεγαλειώδη συναυλία στις 2 Σεπτεμβρίου 1995 στο Cleveland Municipal Stadium, όπου τραγούδησαν ονόματα που θα δίναμε τα πάντα να ακούσουμε σε μία συναυλία: Chuck Berry, Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Bob Dylan, Little Richard, The Kinks, Bruce Springsteen, James Brown, Lou Reed, Iggy Pop, John Mellencamp, Sheryl Crow… και πολλοί άλλοι. Οι The Beatles είναι το μοναδικό συγκρότημα που έχει εισαχθεί σαν μπάντα στο Rock & Roll Hall of Fame, αλλά και έχουν εισαχθεί τα Fab Four μέλη της και μεμονωμένα ως σόλο καλλιτέχνες. Ο John Lennon το 1994, ο Paul McCartney το 1999, ο George Harrison το 2004 και ο Ringo Starr το 2015. To 2012 το Rock & Roll Hall of Fame έγινε πεδίο αντιπαράθεσης για τους Guns N' Roses, με τον Αξλ Ρόουζ να έχει προσκληθεί στην τελετή καθώς υπήρχαν κάποιες ελπίδες για την λάιβ επανένωση της αρχικής σύνθεσης της μπάντας. Τελικά ο Ρόουζ με επιστολή του άσκησε κριτική στο Rock and Roll Hall of Fame και την όλη διαδικασία ένταξης ενός συγκροτήματος ή μουσικού σε αυτό. Η ένταξη της μπάντας έγινε στις 14 Απριλίου του 2012, στο Κλίβελαντ, με τους Green Day να το ανακοινώνουν.

