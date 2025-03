Angie Stone: Νεκρή σε τροχαίο η θρυλική τραγουδίστρια της R&B/Soul

Σε ηλικία 63 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Angie Stone.

Σοκ έχει προκαλέσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου της θρυλικής τραγουδίστριας και πρώην μέλους του εμβληματικού hip-hop συγκροτήματος “The Sequence”, Angie Stone, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα μετά από εμφάνισή της στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός της, Ντέμπορα Ρ. Σαμπάν, μιλώντας στο TMZ το Σάββατο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα, το βαν στο οποίο επέβαινε η βετεράνος της R&B και soul σκηνής συγκρούστηκε με φορτηγό.

Η Angie Stone γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1961 στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας, και ξεκίνησε να τραγουδάει gospel μουσική στην First Nazareth Baptist Church.

Από τις “The Sequence” στο “Wish I Didn’t Miss You”

Το συγκρότημα “The Sequence” που δημιουργήθηκε το 1979, υπήρξε πρωτοπόρο, καθώς ήταν το πρώτο γυναικείο συγκρότημα της δισκογραφικής Sugar Hill Records και ένα από τα πρώτα hip-hop σχήματα του αμερικανικού Νότου που ηχογράφησαν μουσική σε βινύλιο. Στο οκτάλεπτο single “Monster Jam”, το οποίο άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή, η πρώτη φωνή που ακούγεται είναι εκείνη της Stone, η οποία τότε ήταν γνωστή ως Angie B.

Μετά τη διάλυση των “The Sequence”, έπειτα από έξι χρόνια (1979-1985), η Angie Stone συνέχισε τη μουσική της διαδρομή ως μέλος του R&B συγκροτήματος Vertical Hold. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Angie Stone ξεκίνησε μια επιτυχημένη solo καριέρα και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ της, “Black Diamond”, το οποίο πήρε το όνομά του από την κόρη της. Το άλμπουμ έγινε χρυσό στις ΗΠΑ και μπήκε στο Νο. 9 του Billboard Top R&B/Hip-Hop chart και περιλάμβανε την επιτυχία “No More Rain (In This Cloud)”.

Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε μία από τις πιο γνωστές επιτυχίες της, το “Wish I Didn’t Miss You“.

Angie Stone – Wish I Didn’t Miss You

Η Angie Stone παντρεύτηκε τη δεκαετία του 1980 τον Rodney Stone, γνωστό ως Lil’ Rodney C! από το hip-hop συγκρότημα Funky Four Plus One. Το 1984, το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, τη Diamond, όμως αργότερα χώρισαν.

Στη δεκαετία του 1990, η Stone ξεκίνησε σχέση με τον neo-soul καλλιτέχνη D’Angelo, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Michael D’Angelo Archer II.