Αποκαλύφθηκαν οι 4 ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τους θρυλικούς Beatles

Ο Σερ Σαμ Μέντες σκηνοθετεί τέσσερις διαφορετικές ταινίες για τους θρυλικούς Beatles, όπου κάθε ταινία θα εστιάζει σε ένα διαφορετικό μέλος του συγκροτήματος.

Τα ονόματα του Πολ Μέσκαλ και του Μπάρι Κίοχαν επιβεβαιώθηκαν ως μέρος της ομάδας των ηθοποιών που θα ενσαρκώσουν τα μέλη των θρυλικών Beatles στις τέσσερις νέες ταινίες για το συγκρότημα.

Ο ηθοποιός του Normal People και του Gladiator II, Πολ Μέσκαλ, θα υποδυθεί τον Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, ενώ ο Μπάρι Κίοχαν από το Saltburn θα αναλάβει το ρόλο του Ρίνγκο Σταρ.

Στην ομάδα θα συμμετάσχει επίσης ο Χάρις Ντίκινσον, ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε δίπλα στη Νικόλ Κίντμαν στην ταινία Babygirl, και θα υποδυθεί τον Τζον Λένον.

Ο Τζόζεφ Κουίν, γνωστός από το Fantastic Four της Marvel, θα μεταπηδήσει από την υπερηρωική δράση στην ιστορία των Beatles, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Τζορτζ Χάρισον στην τετραλογία που θα σκηνοθετήσει ο Σερ Σαμ Μέντες.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης παρουσίασε τους τέσσερις ηθοποιούς για τις ταινίες των Beatles, σε μια εκδήλωση στο CinemaCon στο Λας Βέγκας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (31/3).

Κάθε ταινία θα εστιάζει σε ένα διαφορετικό μέλος του θρυλικού συγκροτήματος. «Η κάθε ταινία αφηγείται την ιστορία από την προσωπική οπτική ενός από τα μέλη», δήλωσε ο Σερ Σαμ. «Συγκλίνουν με διάφορους τρόπους – κάποιες φορές επικαλύπτονται, κάποιες φορές όχι. Είναι τέσσερις πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Ίσως αυτή είναι μια ευκαιρία να τους κατανοήσουμε λίγο πιο βαθιά. Αλλά συνολικά, οι τέσσερις ταινίες θα διηγηθούν την ιστορία του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής».

Οι ταινίες αναμένονται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε μάλιστα πως «Απλώς ένιωσα ότι η ιστορία του συγκροτήματος ήταν πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε μια μόνο ταινία, και ότι η μετατροπή της σε τηλεοπτική μίνι σειρά κάπως δεν ταίριαζε».

Αν και πολλές προηγούμενες ταινίες όπως Backbeat, Nowhere Boy και I Wanna Hold Your Hand έχουν απεικονίσει τους Beatles, αυτή είναι η πρώτη φορά που όλα τα μέλη του συγκροτήματος και οι κληρονόμοι τους έχουν παραχωρήσει πλήρη δικαιώματα για την ιστορία της ζωής τους και τη μουσική τους για μια ταινία σεναρίου.

Οι Beatles, που δημιουργήθηκαν το 1960, μεταμόρφωσαν τον πολιτισμό των νέων και άλλαξαν την πορεία της μουσικής ιστορίας. Με αστείρευτη φαντασία και πειραματισμό, είχαν την ικανότητα να επικοινωνούν πολύπλοκες μουσικές ιδέες σε ένα ευρύ κοινό, μέσα από άλμπουμ όπως το Revolver, το Sgt. Pepper’s και το The White Album.

Παρά την διάλυση του συγκροτήματος το 1970, οι Beatles παραμένουν το συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μόνο δύο μέλη ζουν ακόμα: Ο Τζον Λένον δολοφονήθηκε το 1980, ενώ ο Χάρισον πέθανε από καρκίνο το 2001.

Το 2023, οι επιζώντες μέλη κυκλοφόρησαν το τραγούδι που περιγράφτηκε ως το «τελευταίο» τραγούδι των Beatles, το Now And Then. Βασισμένο σε μια παλιά ηχογράφηση του Λένον και με την κιθάρα του Χάρισον από αρχειακό υλικό, το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts και ήταν υποψήφιο για βραβεία στα Brit Awards και τα Grammys.