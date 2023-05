Αποθεώθηκε η Siouxsie Sioux στην πρώτη της συναυλία μετά από 10 χρόνια

Η εμβληματική φυσιογνωμία της goth, Siouxsie Sioux επέστρεψε στη σκηνή μετά από ένα διάλειμμα 10 χρόνων και μας άνοιξε την όρεξη για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens X SNF Nostos, στις 23 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού.

Την περασμένη Τετάρτη η θρυλική Sioux εμφανίστηκε live στο Ancienne Belgique των Βρυξελλών, επιστρέφοντας στη σκηνή για πρώτη φορά μετά την εμφάνισή της το 2013 στο Meltdown Festival της Yoko Ono (Λονδίνο, Royal Festival Hall). Η μεγάλη επιστροφή της Sioux αποθεώθηκε από τους φανς της, οι οποίοι έκαναν απανωτές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Sioux ερμήνευσε κομμάτια από τους Siouxsie and The Banshees, αλλά και κάποια από την σόλο της μουσική πορεία, ενώ τραγούδησε και το "Dear Prudence" των The Beatles. Η Sioux ξεκίνησε με το "Night Shift" και το "Arabian Knights" των The Banshees πριν ερμηνεύσει το δικό της "Here Comes That Day".

Αργότερα - όπως διαβάζουμε στο NME - η Sioux ικανοποίησε τους φανς της τραγουδώντας τα: "Cities In Dust", "Christine", "Happy House", "Into A Swan", "Spellbound" και "Peek-A-Boo", ενώ το φινάλε ήταν για κάποιους αναπάντεχο.

Τελευταίο τραγούδι ήταν το "The Passenger" του Iggy Pop.

Siouxsie Sioux - Το setlist της συναυλίας στις Βρυξέλλες

‘Night Shift’

‘Arabian Knights’

‘Here Comes That Day’

‘Kiss Them For Me’

‘Dear Prudence (The Beatles cover)’

‘Face To Face’

‘Loveless’

‘Land’s End’

‘Cities In Dust’

‘But Not Them’

‘Sin In My Heart’

‘Christine’

‘Happy House’

‘Into A Swan’

‘Spellbound’

‘Peek-A-Boo’

‘The Passenger’ (Iggy Pop cover)

Siouxsie με post punk ιαχές

Η Siouxsie ξεκίνησε την καριέρα της το 1976 και μέσα στα επόμενα χρόνια θα παρουσίαζε μια σειρά από δίσκους (με τους Banshees, τους Creatures αλλά και solo), πρωτοποριακούς, άκρως επιδραστικούς και επιτυχημένους. Ο μουσικός της κατάλογος με τους Banshees είναι γεμάτος αριστουργηματικούς δίσκους και αξεπέραστα τραγούδια αλλά, ταυτόχρονα, η εικόνα και η προσωπικότητά της έχουν συμβάλλει ώστε να θεωρείται το απόλυτο είδωλο για γενιές μουσικών και θαυμαστών.

Η θρυλική Siouxsie επιστρέφει μετά από 15 χρόνια και θα ανέβει στη σκηνή της Πλατείας Νερού RELEASE ATHENS

Το ντεμπούτο solo album της, “Mantaray”, κυκλοφόρησε το 2007, ενώ το 2008 έπαιξε μαζί με τον Angelo Badalamenti στα World Soundtrack awards.

Το 2013 πραγματοποίησε δύο sold-out shows στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο του Meltdown της Yoko Ono, εκπλήσσοντας τους 5.000 θεατές με ένα set που περιλάμβανε ολόκληρο το κλασικό album των Siouxsie and the Banshees, “Kaleidoscope”, μαζί με hits από το “Face To Face” μέχρι το “Here Comes That Day”.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2015, ηχογράφησε το “Love Crime”, το ανατριχιαστικό κομμάτι που κλείνει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς “Hannibal”. Ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ στη Βρετανία, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα πως, παρά τη λαμπρή καριέρα της, λίγα πράγματα είναι γνωστά για το ποια πραγματικά είναι η Siouxsie Sioux, γεγονός σπάνιο για μια καλλιτέχνιδα που βρίσκεται κάτω από το φως των προβολέων εδώ και τέσσερις δεκαετίες, πιθανότατα διότι η Siouxsie κάνει πάντα ακριβώς αυτό που θέλει – κάτι που δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα.

Η Siouxsie RELEASE ATHENS

Η ανακοίνωση της επιστροφής της στη σκηνή τον περασμένο Δεκέμβριο αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές μουσικές ειδήσεις της χρονιάς που πέρασε και την Παρασκευή, 23 Ιουνίου, θα επιστρέψει στη χώρα μας, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos.

Πληροφορίες για την εμφάνιση της Siouxsie Sioux στην Πλατεία Νερού

Διάθεση εισιτηρίων*: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα releaseathens.gr / viva.gr, Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης. Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / www.snfnostos.org.

