Απρίλιος – Ιούνιος 2025 στο Μέγαρο: Αυτές είναι οι σημαντικότερες εκδηλώσεις

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πολιτιστικό πυρήνα, φιλοξενώντας κορυφαίους καλλιτέχνες και σύνολα από όλο τον κόσμο από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2025.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει το Φεστιβάλ της Άνοιξης (8-14/4/2025), την εαρινή γιορτή των τεχνών, δίνοντας την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να απολαύσει στις αίθουσές του σολίστ, ορχήστρες και χορευτικές ομάδες διεθνούς ακτινοβολίας.

Στο φετινό Spring Festival συμμετέχουν μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: η σπουδαία αμερικανίδα μετζοσοπράνο Joyce DiDonato (8/4/2025) και οι κορυφαίοι πιανίστες Igor Levit (9/4/2025), Nikolai Lugansky (11/4/2025, συναυλία με την ΚΟΑ ‒ Ορχήστρα in residence του Μεγάρου) και Bruce Liu (12/4/2025) στην πρώτη του εμφάνιση στο Μέγαρο με την Amsterdam Sinfonietta, μία από τις καλύτερες ορχήστρες εγχόρδων παγκοσμίως.

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης 2025, πιστό στο ραντεβού του με τους φίλους της ορχηστικής τέχνης, προσκαλεί φέτος στην Αθήνα τη διακεκριμένη ομάδα Ballet Preljocaj (13, 14/4/2025), η οποία παρουσιάζει στο Μέγαρο το έργο Requiem(s), τη νέα δημιουργία του Angelin Preljokaj. Ειδικά για το Spring Festival, ισχύει έκπτωση 25% με την αγορά εισιτηρίων για τρεις εκδηλώσεις (από το πακέτο εξαιρείται η συναυλία της ΚΟΑ στις 11/4).

Τον Μάιο, ο κύκλος Μεγάλοι Ερμηνευτές ‒ Μεγάλες Ορχήστρες υποδέχεται το Danish String Quartet (8/5/2024), ένα από τα σημαντικότερα κουαρτέτα εγχόρδων της εποχής μας, αλλά και τη διάσημη γαλλίδα πιανίστα, συγγραφέα και ακτιβίστρια Hélène Grimaud (23/5/2025) που θα μοιραστεί τη σκηνή με την περίφημη ορχήστρα δωματίου Camerata Salzburg.

Μετά τις πρόσφατες sold out συναυλίες τους στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, που ειδικεύεται στις ιστορικές ερμηνείες, και ο διεθνούς ακτινοβολίας αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, υποδέχονται τις ημέρες του Θείου Πάθους με το αριστουργηματικό ορατόριο Η Ανάσταση του Georg Friedrich Händel (14/4/2025, κύκλος Adagio). Επίσης, στις 17/5/2025, το αγαπημένο αθηναϊκό σύνολο θα ξεδιπλώσει τον λαμπερό ήχο του σε δημοφιλέστατα έργα ιταλών και γερμανών συνθετών του Μπαρόκ, υπό τη μουσική καθοδήγηση του φημισμένου μαέστρου και βιολονίστα Shunske Sato (μπαρόκ βιολί).

Τον ίδιο μήνα (4 και 5/5/2025), ο Γιώργος Νταλάρας, έχοντας στο πλάι του ένα σύνολο ξεχωριστών λαϊκών μουσικών και τραγουδιστών, θα μας ταξιδέψει στους δρόμους του ρεμπέτικου μέσα από τη μουσική παράσταση «Λιτανεία» που υμνεί την αυθεντική μουσική της ελληνικής ψυχής.

Πιο συγκεκριμένα

Φεστιβάλ της Άνοιξης

Την έναρξη της φετινής καλλιτεχνικής διοργάνωσης (8/4/2025) σηματοδοτεί το ρεσιτάλ της πολυβραβευμένης Joyce DiDonato [Τζόυς ΝτιΝτονάτο], με τραγούδια για τον έρωτα μέσα από τα μάτια μιας γυναίκας. Δύο χρόνια μετά την παρουσίαση του διεθνούς πρότζεκτ Eden στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, η πολυδιάστατη αμερικανίδα μετζοσοπράνο επιστρέφει στο Μέγαρο έχοντας, αυτή τη φορά, στις αποσκευές της συνθέσεις για φωνή και πιάνο του Claude Debussy [Κλωντ Ντεμπυσσύ] και της Alma Mahler [Άλμα Μάλερ], την καντάτα Η Αριάδνη στη Νάξο του Joseph Haydn [Γιόζεφ Χάυντν] αλλά και τον κύκλο τραγουδιών Καμίγ Κλωντέλ: Στη φωτιά του σύγχρονου αμερικανού συνθέτη Jake Heggie [Τζέικ Χέγκι]. Στο πιάνο, ο επίσης Αμερικανός Craig Terry [Kραιγκ Τέρρυ]. Χορηγός: Πειραιώς.

Στις 9/4/2025 το Φεστιβάλ της Άνοιξης υποδέχεται τον Igor Levit, έναν δεξιοτέχνη του πιάνου που αγαπά τις προκλήσεις. Εκτός των διακρίσεών του σε διεθνείς διαγωνισμούς και των βραβευμένων ηχογραφήσεών του, το βιογραφικό του περιλαμβάνει ένα πρωτότυπο επίτευγμα στον χώρο των social media: κατά τη διάρκεια τoυ lock down, σχεδόν κάθε βράδυ, έδινε από το σπίτι του συναυλίες προσφέροντας στο διαδικτυακό κοινό ερμηνείες σημαντικών έργων για πιάνο, οι οποίες προκάλεσαν αίσθηση σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα του Igor Levit στο Μέγαρο περιλαμβάνει την «Ηρωική» του Ludwig van Beethoven σε μεταγραφή για πιάνο από τον Franz Liszt καθώς και έργα του Johann Sebastian Bach και του Johannes Brahms.

Αγαπημένος γνώριμος του ελληνικού κοινού και τολμηρός βιρτουόζος που δεν διστάζει να αναμετρηθεί με τα πιο απαιτητικά έργα της πιανιστικής φιλολογίας, ο Nikolai Lugansky συμπράττει στις 11/4/2025 με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ‒ Ορχήστρα in residence του Μεγάρου και τον Λουκά Καρυτινό στην παρουσίαση του δημοφιλέστατου Τέταρτου κοντσέρτου για πιάνο του Ludwig van Beethoven. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, οι θεατές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να ακούσουν την Ιεροτελεστία της άνοιξης του Igor Stravinsky, ένα έργο-ορόσημο του Μοντερνισμού που επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της μουσικής του 20ού αιώνα.

Τη σκυτάλη παίρνει, στη συνέχεια (12/4/2025), ένας άλλος μεγάλος ερμηνευτής του καιρού μας, ο Kαναδός πιανίστας Bruce Liu. Ο χαρισματικός δεξιοτέχνης που φημίζεται για την εκφραστικότητα και την ορμητικότητα των ερμηνειών του εμφανίζεται στο Μέγαρο πλαισιωμένος από την Amsterdam Sinfonietta (Συμφωνιέτα του Άμστερνταμ), μία από τις καλύτερες ορχήστρες εγχόρδων παγκοσμίως. Στη συναυλία του στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, o Bruce Liu θα παρουσιάσει τη Μεγάλη πολωνέζα και το Δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Frédéric Chopin , αμφότερα σε μεταγραφή για πιάνο και ορχήστρα εγχόρδων. Το ολλανδικό σύνολο διευθύνει από το αναλόγιο η βιολονίστα και καλλιτεχνική του διευθύντρια Candida Thompson.

Το Φεστιβάλ της Άνοιξης 2025 κλείνει με το Ballet Preljocaj. Η διάσημη ομάδα χορού από τη Γαλλία που έχει αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό, έρχεται στο Μέγαρο μόνο για δύο παραστάσεις (13 και 14/4/2025) για να παρουσιάσει τη χορογραφία Requiem(s).

Στη νέα του δημιουργία (2024), ο Angelin Preljokaj εστιάζει στη σιωπηλή γλώσσα του πένθους, κατασκευάζοντας μια σειρά από φανταστικές τελετουργίες οι οποίες αποτυπώνουν τον πλούτο των συναισθημάτων που προκαλεί η απώλεια ενός προσφιλούς προσώπου. Παραγωγή: Ballet Preljocaj. Συμπαραγωγή: La Villette ‒ Paris, Chaillot ‒ Théâtre national de la Danse, Festival Montpellier Danse 2024, Grand Théâtre de Provence, Vichy Culture ‒ Opéra de Vichy. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της METLEN Energy & Metals.

Μεγάλοι Ερμηνευτές – Μεγάλες Ορχήστρες

Στις 8/5/2024 κάνουν απόβαση στο Μέγαρο τα μέλη του Danish String Quartet, γνωστά και ως «Βίκινγκς» της μουσικής δωματίου! Έχοντας κερδίσει πρόσφατα το βραβείο «Léonie Sonning 2025», το οποίο απενεμήθη για πρώτη φορά σε μουσικό σχήμα και όχι σε σολίστ, οι βιολονίστες Frederik Øland [Φρέντερικ Αίλαντ] και Rune Tonsgaard Sørensen, ο βιολίστας Asbjørn Nørgaard και ο τσελίστας Fredrik Schøyen Sjölin φέρνουν, τον Μάιο, άλλον αέρα στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, με μια μάλλον αντισυμβατική συναυλία, αφού το πρόγραμμά τους συνδυάζει κουαρτέτα εγχόρδων του Dmitri Shostakovich με την παραδοσιακή μουσική της Σκανδιναβίας. Όπως γράφει η έγκριτη ιστοσελίδα Boston Classical Review: «Υπάρχουν απλά δύο είδη κουαρτέτων: το Danish και τα άλλα».

«Το μοναδικό της στιλ, πέρα από στερεότυπες και κοινότοπες αναγνώσεις, κάνει ακόμη και τα πιο γνωστά κομμάτια να ακούγονται λαμπερά», έγραψαν οι αμερικανοί κριτικοί για το πρόσφατο ρεσιτάλ πιάνου της Hélène Grimaud [Ελέν Γκριμώ] στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, με έργα Beethoven, Brahms και Bach. Γνωστή για την ποιητικότητα και το πάθος των ερμηνειών της αλλά και για την ατσάλινη τεχνική της, η πολυτάλαντη πιανίστα-συγγραφέας με την έντονη ακτιβιστική δράση υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας της άγριας ζωής, έρχεται στις 23/5/2025 στο Μέγαρο για να ερμηνεύσει έργα ενός αγαπημένου της συνθέτη, του Johannes Brahms [Γιοχάννες Μπραμς]. Στην παρουσίαση του Πρώτου του κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, θα την πλαισιώσει ένα από τα καλύτερα σύνολα δωματίου όλου του κόσμου, η Camerata Salzburg (Καμεράτα του Σάλτσμπουργκ), την οποία θα διευθύνει από το αναλόγιο ο εξάρχων της Ορχήστρας Giovanni Guzzo [Τζοβάννι Γκούτσο]. Χορηγός: Πειραιώς.

Γιώργος Νταλάρας | «Λιτανεία»

Μετά την περιοδεία του με ρεμπέτικα τραγούδια σε κατάμεστες αίθουσες στην Ευρώπη, ο Γιώργος Νταλάρας, συμπράττοντας με ένα σύνολο ξεχωριστών λαϊκών μουσικών, παρουσιάζει στο Μέγαρο δύο μουσικές παραστάσεις (4 και 5/5/2025) με εμβληματικά τραγούδια αλλά και τραγούδια σύγχρονων ελλήνων δημιουργών, γραμμένα στους δρόμους του ρεμπέτικου, που άφησαν τη δική τους ανεξίτηλη σφραγίδα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.

Μαζί του επί σκηνής, οι τραγουδιστές Ασπασία Στρατηγού και Βασίλης Κορακάκης. Καλεσμένοι του, οι Χριστίνα Μαξούρη, Μαριάνα Κατσιμίχα, Μιχάλης Καλογεράκης και Παντελής Καλογεράκης.

Adagio – Μουσικές για τις ημέρες του Πάσχα

Η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και ο Γιώργος Πέτρου, που έχουν στο εντυπωσιακό βιογραφικό τους ερμηνείες αναφοράς και βραβευμένες ηχογραφήσεις στο μπαρόκ ρεπερτόριο σε όργανα εποχής, υποδέχονται τη Μεγάλη Εβδομάδα (14/4/2025) με το ορατόριο σε δύο μέρη H Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Georg Friedrich Händel. Με το αγαπημένο αθηναϊκό σύνολο και τον σπουδαίο έλληνα αρχιμουσικό συμπράττουν οι διακεκριμένοι μονωδοί Nicolò Balducci (Άγγελος), Μαίρη-Έλεν Νέζη (Μαγδαληνή), Lena Sutor-Wernich (Μαρία του Κλωπά) και Sreten Manojlović (Εωσφόρος). Το μουσικό μέρος της συναυλίας εμπλουτίζεται από μια πρωτότυπη βίντεο-εγκατάσταση που σχεδίασε ειδικά για την Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης ο Γιώργος Τέλλος (φωτιστική εγκατάσταση, 3-D mapping).

H DiDonato Salva López

Τη Μεγάλη Τετάρτη (16/4/2025), η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ‒ Ορχήστρα in Residence του Μεγάρου, υπό τον Γιώργο Βράνο, στρέφει το ενδιαφέρον της στο σύγχρονο θρησκευτικό ρεπερτόριο, και ειδικότερα στο Ρέκβιεμ (1985) του Βρετανού Andrew Lloyd Webber, που είναι παγκοσμίως γνωστός, μεταξύ άλλων, για τα θρυλικά μιούζικαλ Το Φάντασμα της όπερας, Cats, Εβίτα, Jesus Christ Superstar. Τα φωνητικά μέρη ερμηνεύουν η Δήμητρα Κωτίδου (υψίφωνος), ο Γιάννης Χριστόπουλος (τενόρος) και η Εβίτα Χιώτη (boy soprano). Λαμβάνει μέρος η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων σε διδασκαλία του Σταύρου Μπερής. Στην ίδια συναυλία, το ελληνικό κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να ακούσει το έργο The Judgement Day [Ημέρα Κρίσης] για κλαρινέτο και ορχήστρα του Δημήτρη Σκύλλα (ανάθεση της ΚΟΑ στον συνθέτη), με σολίστ τον κλαρινετίστα Παναγιώτη Γιαννάκα.

Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Έναν μήνα μετά (17/5/2025), η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, αυτή τη φορά υπό τη μουσική καθοδήγηση του ιαπωνικής καταγωγής βιολονίστα και μαέστρου Shunske Sato, θα προσεγγίσει συναρπαστικά έργα που αναδεικνύουν τον πλούτο, το χιούμορ και την ευρηματικότητα κορυφαίων συνθετών του Μπαρόκ.

Από το πρόγραμμα της βραδιάς, η οποία τιτλοφορείται Stravaganza Veneziana, ξεχωρίζουν οι κοσμαγάπητες Τέσσερις εποχές του Antonio Vivaldi. Η Καμεράτα θα ερμηνεύσει ακόμη ‒πάντοτε σε όργανα εποχής‒ γοητευτικές συνθέσεις των Carlo Farina, Giovanni Legrenzi και Johann Georg Pisendel.

Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων

Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου

Η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων ‒ Ορχήστρα Νέων in Residence του Μεγάρου συναντά στις 6/5/2025 τον βιολονίστα Noah Bendix-Balgley [Nόα Μπέντιξ- Μπάλγκλεϋ], πρώτο εξάρχοντα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου, και παρουσιάζει, υπό τη μουσική διεύθυνση του καλλιτεχνικού της διευθυντή Διονύση Γραμμένου, έργα Vaughan Williams, Mendelssohn, Montgomery και Beethoven. Συμπαραγωγή: ΕΛΣΟΝ – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής - Γιώργος Πέτρου

Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος

Ο φετινός κύκλος Έλληνες σολίστ στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος φτάνει στο τέλος του στις 9/5/2025, με τη συναυλία Fin de siècle που είναι αφιερωμένη σε πέντε εμβληματικούς γάλλους συνθέτες: τον Camille Saint-Saëns, τον Gabriel Fauré, τον Claude Debussy, τον Erik Satie και τον Maurice Ravel. Μέσα από το πρόγραμμα της βραδιάς, η φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη, η σολίστ της άρπας Σίσσυ Μακροπούλου και ο πιανίστας Τίτος Γουβέλης διερευνούν τη σχέση του Debussy με προγενέστερους και μεταγενέστερους ομότεχνούς του στην αυγή του 20ού αιώνα. Στην αφήγηση, ο ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος.

Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο

Στις 4/5/2025, τέσσερις καταξιωμένοι καλλιτέχνες με μακρά θητεία στον χώρο της παλαιάς αλλά και της προκλασικής μουσικής, ο Δήμος Γκουνταρούλης (τετράχορδο βιολοντσέλο πίκολο), ο Ανδρέας Λινός (βιόλα ντα γκάμπα), ο Emanuele Forni (αρχιλαούτο, μπαρόκ κιθάρα) και ο Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο), αποκαλύπτουν στο κοινό σπάνια αριστουργήματα τεσσάρων ιταλών συνθετών που έζησαν στο Λονδίνο του 18ου αιώνα: του Arcangelo Corelli, του Giuseppe Valentini του Francesco Geminiani και του Andrea Caporale.

Ο επίλογος του κύκλου Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο (18/5/2025) ανήκει στο αργεντίνικο τάνγκο και στη συναυλία «Ástor Piazzolla σε δύο πιάνα». Η πιανίστες Λητώ Θώμου και η Ερατώ Αλακιοζίδου μάς μεταφέρουν στον μαγευτικό κόσμο του tango nuevo, μέσα από εμπνευσμένες μεταγραφές για δύο πιάνα αγαπημένων χορευτικών κομματιών του Άστορ Πιατσόλλα. Τις μεταγραφές επεξεργάστηκε ο βραβευμένος με Grammy αργεντινός συνθέτης Pablo Ζiegler.

Ο Γιώργος Νταλάρας Marios Theologis

Θέατρο @Megaron Underground

Συνεχίζεται έως τις 13/4/2025 «Ο χορός του θανάτου» του August Strindberg [Άουγκουστ Στρίντμπεργκ] πστο Υποσκήνιο Β΄ της Αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη. Το συγκλονιστικό θεατρικό έργο του σπουδαίου σουηδού συγγραφέα ανεβαίνει στο Μέγαρο σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Τη μετάφραση υπογράφει η Έρι Κύργια. Τους ρόλους ερμηνεύουν: Σίμος Κακάλας (Έντγκαρ), Έλενα Τοπαλίδου (Αλίς), Χάρης Φραγκούλης (Κουρτ).

Η Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών, στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού των τεταρτοετών σπουδαστών της με το θεατρόφιλο κοινό, επιστρέφει φέτος στο Megaron Underground με την «Αντιγόνη» του Jean Anouilh, μια παράσταση-σπουδή πάνω στην σπαρακτική τραγωδία του γάλλου συγγραφέα του 20ού αιώνα. Η σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Κουτλή (31/5 και 1/6/2025). Συμπαραγωγή: Ωδείο Αθηνών‒Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

National Theatre Live

Ο δημοφιλής κύκλος δορυφορικών μεταδόσεων National Theatre Live, ο οποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, φέρνει στο Μέγαρο, τον Απρίλιο, μία ακόμη εξαιρετική παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου της Βρετανίας. Στις 9/4/2025 προβάλλεται με ελληνικούς υπότιτλους η θεατρική διασκευή της ανατρεπτικής ταινίας Dr Strangelove του Stanley Kubrick.

Τη σκηνική εκδοχή αυτής της εκρηκτικής σάτιρας υπογράφει μια δημιουργική ομάδα παγκοσμίου φήμης, με επικεφαλής τον βραβευμένο με Emmy Armando Iannucci [Αρμάντο Ιανούτσι] (The Thick of It, Veep) και τον σκηνοθέτη Sean Foley (The Upstart Crow), επίσης βραβευμένο με Olivier. Ο Steve Coogan, που έχει κερδίσει επτά φορές βραβείο BAFTA, δίνει ρεσιτάλ υποκριτικής, υποδυόμενος τέσσερις ρόλους στην παράσταση!

Η Amsterdam Sinfonietta- Christoph_Koestlin

Γέφυρες

Στις 6/4/2025, το διεθνώς αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ινστιτούτο IRCAM με έδρα στο Παρίσι, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας (LABMAT) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, παρουσιάζει στο Μέγαρο το σύστημα Somax 2, σε μια μεσημεριανή συναυλία που ταξιδεύει το κοινό στον αναδυόμενο κόσμο της συνύπαρξης μουσικής δημιουργίας, ερμηνείας και τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τηλέμαχος Μούσας και μικρά σύνολα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μουσική τεχνολογία και σύγχρονες πρακτικές» έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα της βραδιάς έναν μοναδικό συνδυασμό νέων συνθέσεων, στις οποίες κυριαρχούν η εκρηκτική ενέργεια και οι πολυρυθμίες, συνδέοντας την τζαζ, τις μουσικές του κόσμου, τη ροκ και την κλασική μουσική με τις νέες τεχνολογίες.

Με την Χάρι Αλεξίου σε ρόλο αφηγήτριας, παρουσιάζεται στις 14/5/2025 το μουσικό έργο Χορός των πυρσών του Βασίλη Ρακόπουλου, ο τίτλος του οποίου παραπέμπει σε ένα από τα πιο γνωστά δρώμενα του βυζαντινού ιπποδρομίου. Σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι-γέφυρα ανάμεσα στη βυζαντινή παράδοση, τις δυτικές αρμονίες και την τζαζ, συμμετέχουν εκλεκτοί έλληνες και ξένοι μουσικοί, αλλά και ψάλτες. Λαμβάνουν επίσης μέρος η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών. Στη μουσική διεύθυνση, ο Νίκος Μαλιάρας. Επιστημονικός σύμβουλος, ο Διονύσης Καψάλης. Συμπαραγωγή: Φόρμιγξ ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σε διαδικτυακή μετάδοση, ανακοινώνονται στις 30/5/2025 τα αποτελέσματα του Διεθνούς Διαγωνισμού Σύνθεσης Animegaron. Η ταινία animation «66 Days» της Γεωργίας Πουρνάρα θα παρουσιαστεί online επενδυμένη με τις καλύτερες πρωτότυπες συνθέσεις που έγραψαν οι φετινοί διαγωνιζόμενοι. Την ίδια βραδιά, θα ανακοινωθούν επίσης τα τρία πρώτα βραβεία του Animegaron. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Animasyros Διεθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμένων Σχεδίων.

Το Μέγαρο των Παιδιών

Στις 12/4/2025 πέφτει η αυλαία του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Σκιές στο πεντάγραμμο, ο Καραγκιόζης και ο θρίαμβος της Μουσικής» του Ηλία Καρελλά, που φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο για δεύτερη χρονιά (συμπαραγωγή: Θίασος Ηλία Καρελλά – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών).

Επιπλέον, συνεχίζονται μέχρι τα τέλη Μαΐου οι εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους, οι οποίες μας εισάγουν σε έναν κόσμο ξεχωριστό, χάρη στη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική και τη συνομιλία της με τις άλλες τέχνες. Κάθε σαββατοκύριακο, οικογένειες, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν συναυλίες, αφηγήσεις, παραστάσεις, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα, να περιηγηθούν στους χώρους του Μεγάρου, να έρθουν σε επαφή με τους συντελεστές των εκδηλώσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Η προπώληση για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα αρχίζει στις 13/3/2025.

Megaron Plus

Με την ομιλία για το Μεγάλο Θέατρο της Γόρτυνας κλείνει στις 8/4/2025 ο κύκλος επιστημονικών διαλέξεων με τίτλο «Οι εκπλήξεις» που παρουσιάζεται φέτος στο πλαίσιο του Megaron Plus και της πολυετούς συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ. Στην τρίτη και τελευταία εκδήλωση συμμετέχουν οι ομιλητές: Βασιλική Συθιακάκη, Δρ αρχαιολόγος και Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Αθανασία Κάντα, Δρ αρχαιολόγος και Επίτιμη Διευθύντρια Αρχαιοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δανάη Κοντοπόδη, αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και Ανδρέας Λυριντζής, αρχαιολόγος. Τη συζήτηση συντονίζει ο Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ.

Ακόμα…

Την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο διάλογος του Θέμελη» (27/4/2025), σε σενάριο-σκηνοθεσία Βαγγέλη Ευθυμίου. Η ταινία καταγράφει τις πνευματικές αναζητήσεις, την πορεία, τα όνειρα και τα έργα του του σπουδαίου αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη, ο οποίος «έφυγε» από κοντά μας το 2023. Συμπαραγωγή: Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών (ΕΜΑΣ) ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Τη συναυλία «Έμπνευση και ελευθερία» (27/4/2025) με την Underground Youth Orchestra (μουσική διεύθυνση: Κώστας Ηλιάδης) και την Junge Philharmonie Brandenburg υπό τον Peter Sommerer. Ταλαντούχοι νεαροί μουσικοί από την Ελλάδα και τη Γερμανία ερμηνεύουν μουσικά αριστουργήματα που υμνούν τον άνθρωπο και το ιδανικό της ελευθερίας, όπως η Πέμπτη του Shostakovich και η Εισαγωγή «Έγκμοντ» του Beethoven. Συμπαραγωγή: Underground Youth Orchestra ‒ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το πρόγραμμα της συνεργασίας των δύο ορχηστρών χρηματοδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ).

Τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στη μουσική βραδιά «1945: 80 χρόνια μετά» (3/5/2025). Το γνωστό αθηναϊκό σύνολο, με επικεφαλής τον αρχιμουσικό Βύρωνα Φιδετζή, ερμηνεύει έργα ελλήνων και ξένων συνθετών, τα οποία συγκινούν με τα οικουμενικά τους μηνύματα, εκφράζοντας τον θρήνο για τα θύματα του του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την επιθυμία των ανθρώπων για την ειρήνη. Συμμετέχει η υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου. Συμπαραγωγή: Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στις 12, 13 και 14/5/2025, την επαναπροβολή του ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα του Μεσοπολέμου, 1922-1940» της Μαρίας Ηλιού, μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ταινία όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Μέγαρο τον προηγούμενο Ιανουάριο (17-20/1/2025). Παραγωγή: Πρωτέας & Proteus NY Inc.

Την επετειακή συναυλία με τίτλο «50 χρόνια μετά» (20/5/2025), με αφορμή τη συμπλήρωση, τον Ιούλιο του 2024, μισού αιώνα από τη λήξη της επτάχρονης δικτατορίας. Η Ένωση Ελλήνων Μουσουργών προσκάλεσε πέντε νέους και νέες δημιουργούς να γράψουν έργα εμπνευσμένα από αυτή την ιστορική επέτειο. Θα ακουστούν σε πρώτη εκτέλεση συνθέσεις Πηνελόπης Παπαγιαννοπούλου, Μαρίας- Ανθής Δίχρη, Μάρως Κωνσταντινοπούλου, Γιώργου Μαγαλιού και Γιώργου Φουντουλάκη. Ερμηνεύει το Ελληνικό Συγκρότημα Σύγχρονης Μουσικής. Διευθύνει ο Ιάκωβος Κονιτόπουλος. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.