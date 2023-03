Arctic Monkeys: Δείτε το νέο τους video clip για το τραγούδι "Sculptures Of Anything Goes"

Οι Arctic Monkeys λίγο μετά την ανακοίνωση πως θα είναι headliners του φετινού Glastonbury Festival, κυκλοφόρησαν το νέο τους video clip για το τραγούδι “Sculptures Of Anything Goes”, μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ “The Car”.

To video, με τον Ben Chappell σκηνοθέτη και τον Matt Cronin στην επιμέλεια, γυρίστηκε κυρίως κατά την πρόσφατη περιοδεία τους στην Αυστραλία και τη Νότια Αμερική.

Αυτό το διάστημα το συγκρότημα βρίσκεται στην Ασία στο πλαίσιο της περιοδείας του και θα επιστρέψει τον Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία για τις ήδη sold out εμφανίσεις του, ενώ να ακολουθήσουν και άλλοι σταθμοί στην Ευρώπη.

Δείτε το βίντεο για το τραγούδι " Sculptures Of Anything Goes"

Οι Artic Monkeys θα εμφανιστούν και στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens Festival, στις 18 & 19 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Η 19η είναι ήδη sold out ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει πολύ σύντομα και για τις 18 Ιουλίου. Εισιτήρια: releaseathens.gr/tickets.

Arctic Monkeys και "I Bet You Look Good on the Dancefloor"

Οι Arctic Monkeys ZACKERY MICHAEL

Οι Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, παρέα με τον Nick O’Malley από το 2006, είδαν τη φήμη τους να μεγαλώνει με ιλιγγιώδη ρυθμό, "από στόμα σε στόμα", και μετά από τα πρώτα demo που κυκλοφόρησαν ελεύθερα στο internet δεν άργησαν να καταλήξουν στην αγκαλιά της εμβληματικής Domino Records.

Τον Οκτώβρη του 2005, κυκλοφόρησαν το 1ο τους single, “I Bet You Look Good on the Dancefloor”. Τραγούδι-ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς, πήγε κατευθείαν στην κορυφή των βρετανικών charts και αποτέλεσε τον απόλυτο προπομπό για την τεράστια καριέρα μιας μπάντας που τα επόμενα χρόνια θα γινόταν το μεγαλύτερο indie rock όνομα του 21ου αιώνα.

Το έξοχα τιτλοφορημένο ντεμπούτο τους, “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” (2006), έσπασε όλα τα κοντέρ πωλήσεων την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του και σάρωσε κάθε πιθανό βραβείο μέχρι το τέλος τους έτους. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά τους, “Favourite Worst Nightmare”, τους καθιέρωσε οριστικά οδηγώντας τους στη θέση του headliner στο Glastonbury και σε δύο μυθικές sold out εμφανίσεις στο Manchester, τις οποίες το NME χαρακτήρισε ως «συναυλίες μιας ολόκληρης γενιάς».

Arctic Monkeys

Η συνέχεια ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Οι δίσκοι που ακολούθησαν - “Humbug” (2009), “Suck It See” (2011), “AM” (2013), “Tranquility Base Hotel & Casino” (2018) αλλά και το ολοκαίνουργιο “The Car” - κατέστησαν τους Arctic Monkeys ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής των τελευταίων 20 ετών, τόσο δημιουργικά όσο και εμπορικά (με πάνω από 25 εκατομμύρια πωλήσεις και 30 εκατομμύρια digital followers σε ολόκληρο τον κόσμο), αποδεικνύοντας πως είναι μία ανήσυχη μπάντα που εξελίσσει τον ήχο της από album σε album και, ταυτόχρονα, αναδεικνύοντας τον Alex Turner ως τον πιο ταλαντούχο στιχουργό της εποχής μας και έναν πραγματικά ξεχωριστό συνθέτη και χαρισματικό frontman, με 8 συνεχόμενα νο 1 albums στη Βρετανία (6 με τους Arctic Monkeys και 2 με τους Last Shadow Puppets).

