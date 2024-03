Beyoncé: Επανεκτελεί το “Jolene” της Ντόλι Πάρτον και… στέλνει προειδοποιήσεις

Μία διασκευή του γνωστού τραγουδιού “Jolene” της Ντόλι Πάρτον βρίσκεται μεταξύ των τραγουδιών του νέου κάντρι δίσκου της Beyoncé, “Act II: Cowboy Carter”.

Στο τραγούδι “Jolene” η Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), η τραγουδίστρια παρακαλεί απεγνωσμένα μια όμορφη γυναίκα να μην της κλέψει τον άνδρα γιατί δεν θα μπορέσει ποτέ να αναμετρηθεί μαζί της και να την κερδίσει. Η Beyoncé όχι μόνο δεν την παρακαλεί αλλά προειδοποιεί να μην πλησιάσει καν.

Τα τραγούδια που βρίσκονται στον νέο δίσκο με κάντρι επιρροές και με τίτλο “Act II: Cowboy Carter” δόθηκαν στη δημοσιότητα, και ανάμεσά τους βρίσκεται και μία διασκευή του γνωστού τραγουδιού “Jolene”, μόνο που στο δικό της cover δεν υπάρχει καμία ευγενική παράκληση αλλά… σκέτη απειλή.

Ενώ η Πάρτον τραγουδούσε “I’m begging of you please don’t take my man“, η Beyoncé επιλέγει το “I’m warning you, don’t come for my man“, αλλά δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος στίχος που “προειδοποιεί” την “Jolene”.

Η Ντόλι Πάρτον έκανε share το παραπάνω post της τραγουδίστριας γράφοντας “ακούστε το πρωτότυπο όσο περιμένετε το ‘Jolene’ της Beyoncé, ενώ έκανε και ανάρτηση με το σχόλιο “Just call me Dolly P” και χρησιμοποιώντας το “Texas Hold ‘Em” της Beyoncé ως συνημμένο ήχο.

Το “Jolene” είναι μία από τις δύο αξιοσημείωτες διασκευές στο “Cowboy Carter”, καθώς η Beyoncé κάνει ντουέτο με τον Tanner Adell σε μια εκτέλεση του “Blackbird” των Beatles (με τίτλο “Blackbird”).

Το “Cowboy Carter” έρχεται λίγο καιρό μετά την κυκλοφορία των singles “Texas Hold ‘Em” και “16 Carriages” κατά τη διάρκεια του Super Bowl στις αρχές Φεβρουαρίου.

Η ίδια εξήγησε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι εμπνεύστηκε τη δημιουργία του συγκεκριμένου άλμπου μετά από ένα περιστατικό όπου δεν ένιωσε “ευπρόσδεκτη”, αναφερόμενη πιθανότατα σε μια εμφάνιση που προκάλεσε αντιδράσεις στο πλευρό των Dixie Chicks (όπως ήταν τότε γνωστές) στα Country Music Association Awards του 2016.

Beyoncé: Ακούστε το “JOLENE”