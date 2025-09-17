Brian Eno: Σήμερα η μεγάλη συναυλία για την Παλαιστίνη στο Wembley – Πού μπορείς να τη δεις live

“Ελπίζω η σημερινή συναυλία να έχει την ίδια συγκλονιστική επίδραση με τη συναυλία για τον Νέλσον Μαντέλα το 1988 – και να δώσει στους ανθρώπους το θάρρος να μιλήσουν για τη Γάζα” έγραψε ο Brian Eno στον Guardian.

Αλληλεγγύη και ελπίδα. Ο Brian Eno, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας μουσικής και ακάματος ακτιβιστής, διοργανώνει το «Together For Palestine» στο Wembley του Λονδίνου στις 17 Σεπτεμβρίου. Μια βραδιά που ενώνει καλλιτέχνες, μουσικούς και κοινό γύρω από το μήνυμα της αλληλεγγύης και της φωνής για την Παλαιστίνη. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με λίγα ονόματα καλλιτεχνών και γιγαντώθηκε σε ένα μουσικό γεγονός με παγκόσμια εμβέλεια.

Η μετάδοση μέσω livestream ανακοινώθηκε από τον Eno, καθώς μεγάλα ονόματα όπως οι Paul Weller, Florence Pugh και Eric Cantona επιβεβαιώθηκαν ότι θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Ανάμεσα στα υπόλοιπα γνωστά ονόματα, στην τελική ανακοίνωση βρίσκονται οι: Francesca Albanese, Laura Whitmore, Mehdi Hasan, Munroe Bergdorf και Neneh Cherry. Επίσης έχουν επιβεβαιωθεί οι Khalid Abdalla, Lana Lubany, Malak Mattar, Misan Harriman, Ruth Negga, Sama’ Abdulhadi και Zainab Jiwa.

Ο κωμικός ηθοποιός Guz Khan αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή και δήλωσε: «Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Γι’ αυτό το concert έχει σημασία. Το ‘Together For Palestine’ αφορά τη αλληλεγγύη, την αγάπη – και το να δείξουμε ότι σας βλέπουμε, είμαστε μαζί σας. Όταν με κάλεσαν να το παρουσιάσω, ήταν αυτονόητο. Πρόκειται για το να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου για να στηρίξω τη δικαιοσύνη και να θυμίσω ότι το να σταθείς για την ανθρωπιά είναι καθήκον όλων».

Η μεγάλη συναυλία του Brian Eno, «Together For Palestine», θα μεταδοθεί ζωντανά αποκλειστικά στο YouTube στο ακόλουθο link, την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.

Brian Eno – “Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί”

Ένα μήνυμα του Eno για αυτή την ημέρα: «Είχα την τύχη να συνεργαστώ με μερικούς από τους πιο αξιοθαύμαστους καλλιτέχνες του κόσμου για περισσότερα από 50 χρόνια. Όμως μετανιώνω που τόσοι από εμάς σιωπούσαμε για την Παλαιστίνη. Συχνά η σιωπή αυτή προέρχονταν από φόβο – αληθινό φόβο – ότι η φωνή μας θα προκαλούσε αντιδράσεις, θα έκλεινε πόρτες ή θα τελείωνε μια καριέρα.

Αυτό αλλάζει τώρα – εν μέρει επειδή μερικοί καλλιτέχνες και ακτιβιστές άναψαν τον δρόμο, αλλά κυρίως γιατί η αλήθεια για όσα συμβαίνουν είναι πλέον αδύνατον να αγνοηθεί.

Όσα βλέπουμε στη Γάζα δεν είναι μυστήριο, ούτε ένα θολό σύνολο αντιφατικών αφηγήσεων που δυσκολεύουν την κατανόηση. Όταν δεκάδες ανεξάρτητοι οργανισμοί, όπως η Amnesty International και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, το χαρακτηρίζουν γενοκτονία, η ηθική γραμμή είναι σαφής.

Δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί.

Γι’ αυτό βοηθάω να οργανωθεί το Together for Palestine — μια βραδιά μουσικής, προβληματισμού και ελπίδας στο OVO Arena Wembley, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η βραδιά μπορεί να γίνει μια στιγμή θάρρους, όπου οι καλλιτέχνες θα ενωθούν για να πουν την αλήθεια της καρδιάς τους — όπως περιμένουμε από κάθε καλλιτέχνη. Είτε στη σκηνή, είτε μέσω βίντεο από όλο τον κόσμο, είναι η ευκαιρία να σταθούμε μαζί και να πούμε: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Μαζί μπορούμε να συγκεντρώσουμε εκατομμύρια για την επείγουσα βοήθεια των οικογενειών στη Γάζα. Κάθε σεντ που δωρίζεται θα πάει σε Παλαιστινιακούς συνεργάτες μέσω του Choose Love, μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει τους τοπικούς ανθρωπιστικούς φορείς σε ζώνες συγκρούσεων.»

«Γιατί διοργανώνω μια συναυλία για την Παλαιστίνη στο Wembley Arena» – Στον Guardian ο Brian Eno

Σε επιστολή του στον Guardian ο 77χρονος συνθέτης, μουσικός, παραγωγός και ακτιβιστής γράφει: “Απόψε, το Wembley φιλοξενεί το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από την έναρξη της καταστροφής της Γάζας. Περισσότερα από 12.000 εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε δύο ώρες. Στη σκηνή θα εμφανιστούν, μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι για Όσκαρ Benedict Cumberbatch και Guy Pearce, οι μουσικοί Bastille, James Blake, PinkPantheress και Damon Albarn – καθώς και Παλαιστίνιοι καλλιτέχνες όπως οι Saint Levant και Elyanna. Η συναυλία θα ανοίξει με ομιλία της Francesca Albanese, ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, πρόσφατα στοχοποιημένη από τη διοίκηση Τραμπ.

Πριν πέντε χρόνια, ίσως ακόμα και πριν από έναν χρόνο, θα ήταν αδιανόητο δεκάδες διεθνούς φήμης καλλιτέχνες να ενωθούν για να στηρίξουν την Παλαιστίνη. Αλλά η βαρβαρότητα της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα, η εσκεμμένη πείνα του πληθυσμού και οι δημόσιες δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών που υποστηρίζουν την εθνοκάθαρση έχουν δημιουργήσει βαθιές ρωγμές στο τείχος του φόβου. Δεν είμαι σίγουρος ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ή ακόμα και ο ευρύτερος ισραηλινός πληθυσμός κατανοεί πλήρως πόσο αποσυντίθεται η λογοκρισία γύρω από την Παλαιστίνη. Στην πραγματικότητα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την φήμη ορισμένων καλλιτεχνών μπορεί πλέον να προκύπτει από το να μην εκφράζονται για την Παλαιστίνη.

Μία από τις βάσεις αυτού του τείχους φόβου ήταν η σύνδεση των λέξεων «Παλαιστίνη» και «τρομοκρατία» – αποτέλεσμα μιας εσκεμμένης, δεκαετιών εκστρατείας να συγχέονται οι δύο έννοιες. Η ίδια συγχώνευση συνέβη τη δεκαετία του 1980 με τον Nelson Mandela. Κοιτάζοντας πίσω, φαίνεται απίστευτο ότι η συζήτηση γύρω από το απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική θα μπορούσε να ελεγχθεί τόσο αποτελεσματικά από τους υποστηρικτές του.

Αλλά οι εποχές αλλάζουν. Αυτό που κάποτε ήταν αμφιλεγόμενο μπορεί ξαφνικά να γεμίσει ηθική σαφήνεια, αφήνοντας τους υποστηρικτές της μίας πλευράς εγκλωβισμένους στην «λάθος πλευρά της ιστορίας». Το 2006, ο τότε ηγέτης των Τόρις, David Cameron, δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του ήταν «λανθασμένοι» στην προσέγγισή τους για το απαρτχάιντ και επαίνεσε τον Mandela ως «έναν από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ζουν».

Brian Eno AP Photo/Ivan Pierre Aguirre

Ίσως κάποια μέρα οι μελλοντικοί ηγέτες των δυτικών πολιτικών κομμάτων εκδώσουν μια παρόμοια συγγνώμη για τη συνενοχή τους στη βίαιη καταστροφή που υφίστανται σήμερα οι παλαιστινιακές οικογένειες. Θα είναι πολύ αργά για να σωθούν δεκάδες χιλιάδες αθώα θύματα αυτής της σύγκρουσης. Αλλά αν υπάρξει ηθική δικαίωση, μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι ηθοποιοί, καλλιτέχνες, συγγραφείς και μουσικοί μας βοήθησαν να δούμε τους Παλαιστίνιους ως ανθρώπους, εξίσου άξιους σεβασμού και προστασίας όπως οι γείτονές τους στο Ισραήλ.

Όπως λέει ο αιγυπτο-καναδός συγγραφέας Omar El Akkad, μια μέρα όλοι θα θυμούνται ότι πάντα ήταν αντίθετοι σε αυτό.”

Ο «πατέρας» της ambient μουσικής Brian Eno είναι θρυλική φιγούρα της διεθνούς μουσικής σκηνής, γνωστός τόσο για την επαναστατική του προσέγγιση στον ήχο όσο και για την πολυδιάστατη καριέρα του ως συνθέτης, παραγωγός και θεωρητικός της μουσικής. Από τα πειραματικά ambient έργα του μέχρι τις συνεργασίες του με κορυφαία ονόματα όπως οι U2 και οι Talking Heads, ο Eno έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στη μουσική βιομηχανία, επηρεάζοντας γενιές καλλιτεχνών και ακροατών με την καινοτόμο αισθητική του.

Παράλληλα, ο Eno είναι ακτιβιστής με βαθιά κοινωνική συνείδηση, χρησιμοποιώντας τη μουσική και την επιρροή του για να φέρει στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το τελευταίο του εγχείρημα, η διοργάνωση της συναυλίας «Together For Palestine» στο Wembley, αποδεικνύει την πίστη του στη δύναμη της τέχνης να εμπνέει, να κινητοποιεί και να δίνει φωνή στους καταπιεσμένους, φέρνοντας καλλιτέχνες και κοινό μαζί για έναν κοινό σκοπό.