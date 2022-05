Bruce Springsteen: To "αφεντικό" ανακοίνωσε τους σταθμούς της περιοδείας του και όποιος προλάβει

Ο Bruce Springsteen (Μπρους Σπρίνγκστιν) και η μπάντα "The E Street Band" βγαίνουν και πάλι στο… δρόμο! Χαράς ευαγγέλια για τους Ευρωπαίους θαυμαστές του "The Boss" Springsteen, που σήμερα το πρωί ξύπνησαν με μία ανάρτησή του στα social, η οποία δημιούργησε… ανατριχίλα! Ο Springsteen και οι E Street Band ανακοίνωσαν επιτέλους τους σταθμούς της περιοδείας τους στην Ευρώπη για το 2023.

Η αυλαία σηκώνεται στη Βαρκελώνη στις 28 Απριλίου 2023 και κατεβαίνει στις 25 Ιουλίου 2023 στην Ιταλία (η Ελλάδα άφαντη!) ενώ το δεύτερο σκέλος της αμερικανικής περιοδείας τους που ξεκινάει τον Φεβρουάριο, θα συνεχιστεί από τον Αύγουστο στη Β. Αμερική.

Ο 72χρονος "heartland rocker" είχε προλογίσει σε δήλωση προς τον Τύπο την περιοδεία αυτή αναφέροντας: "Μετά από έξι χρόνια, ανυπομονώ να δω τους πιστούς μας φανς την επόμενη χρονιά. Και αδημονώ να μοιραστώ τη σκηνή με τη θρυλική E Street Band. Θα σας δω εκεί έξω…".

Η περιοδεία (προς το παρόν) περιλαμβάνει τις πόλεις: Δουβλίνο, Παρίσι, Φεράρα, Ρώμη, Άμστερνταμ, Λάντγκραφ, Ζυρίχη, Ντίσελντορφ, Γκέτεμποργκ, Όσλο, Κοπεγχάγη, Αμβούργο, Βιέννη, Μόναχο και Μόνζα. Αναμένεται σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα να προτεθούν και άλλοι σταθμοί, σε Μεγάλη Βρετανία και Βέλγιο. Η ανάρτηση παραπέμπει για εισιτήρια εδώ...

Οι εμφανίσεις του "Αφεντικού" το 2023 θα είναι τα πρώτα live σόου μαζί με την E Street Band μετά από την 14μηνη παγκόσμια περιοδεία “The River”, που ολοκληρώθηκε στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο of 2017. Το γκρουπ έπαιξε ζωντανά στο “Saturday Night Live” τον Δεκέμβριο του 2020, όπου ερμήνευσαν δύο κομμάτια από το πιο πρόσφατο studio album “Letter to You”.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν GREG ALLEN/INVISION/AP

Θυμίσουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2021 έγινε γνωστό ότι ο Springsteen πούλησε τις περισσότερες ηχογραφήσεις του και τα δικαιώματα δημοσίευσης του καλλιτεχνικού του έργου στη Sony, με αντίτιμο που φέρεται σύμφωνα με το Billboard να ανέρχεται σε πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Καλά πληροφορημένη πηγή ανέφερε ότι η συμφωνία ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία έδωσε στη Sony την ιδιοκτησία των 20 άλμπουμ του Springsteen, συμπεριλαμβανομένων κλασικών επιτυχιών όπως τα "Born To Run", "The River" και "Born In The USA".

