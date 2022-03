Διεθνής θερινή Μουσική Ακαδημία στις Σπέτσες: Master Classes μέσα σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο

Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (ΑΚΣΣ) έχει τη χαρά να ανακοινώνει τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της νεοσύστατης διεθνούς θερινής μουσικής ακαδημίας που ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2021 και πραγματοποιείται πλέον σε ετήσια βάση στο κοσμοπολίτικο νησί των Σπετσών.

Πρόκειται για τη δημιουργία μιας πρότυπης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, όπου νέοι μουσικοί από όλον τον κόσμο για 10 συνεχόμενες ημέρες συμμετέχουν σε Master Classes με καταξιωμένους διεθνώς σολίστες/καθηγητές, στις πολυτελείς εγκαταστάσεις της ιστορικής Σχολής των Σπετσών και το υπέροχο φυσικό τοπίο που την περιβάλλει.

Ήδη οι μισές και πλέον θέσεις συμμετεχόντων έχουν καλυφθεί από μουσικούς/μαθητές που προέρχονται από τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Βραζιλία, την Αμερική, την Κύπρο, το Ισραήλ, τη Σερβία, και την Ελλάδα. Τελευταία πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στο www.maakss.com/admissions είναι η 20η Ιουνίου.

Έναρξη: 16 Ιουλίου με την εναρκτήρια συναυλία των καθηγητών/Διάρκεια: 10 ημέρες [16 έως 25 Ιουλίου]/Deadline αιτήσεων συμμετοχής: 20 Ιουνίου

Η Διεθνής Μουσική Ακαδημία της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών (ΜΑΑΚΣΣ) προκάλεσε μεγάλη αίσθηση την πρώτη χρονιά λειτουργίας της το καλοκαίρι του 2021, γνωρίζοντας μεγάλη αποδοχή από τα εγχώρια και διεθνή Μέσα.

Η δεύτερη χρονιά λειτουργίας της ξεκινά στις 16 Ιουλίου 2022 με την εναρκτήρια συναυλία των καθηγητών της και θα διαρκέσει 10 ημέρες. Με την καθιέρωση αυτής της δεκαήμερης διεθνούς πολιτιστικής συνεύρεσης, η ΜΑΑΚΣΣ φιλοδοξεί να εμφυσήσει στους κατοίκους των Σπετσών και της ευρύτερης περιοχής το ερέθισμα να γίνουν κοινωνοί του καλλιτεχνικού οράματος που θα προβάλλει το ιστορικό νησί, αλλά και την Ελλάδα, διεθνώς. Για το καλοκαίρι του 2022 η ΜΑΑΚΣΣ προγραμματίζει Μaster Classes για τραγούδι, βιολί, βιολοντσέλο, φλάουτο και τρομπόνι. Οι πολυτελείς εγκαταστάσεις της ιστορικής Σχολής των Σπετσών και το υπέροχο φυσικό τοπίο που την περιβάλλει, το πνεύμα και η ιστορία που είναι διάχυτη σε κάθε σημείο του νησιού και κάθε γωνιά του κτιρίου συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον που θα εμπνεύσει τους διδάσκοντες και διδασκόμενους της νεοϊδρυθείσας θερινής Μουσικής Ακαδημίας.

Παράλληλα, όπως και πέρυσι, θα πραγματοποιηθούν μουσικές δράσεις για τα παιδιά των Σπετσών δωρεάν. Παιδιά από 6 έως 12 θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα μουσικής (ανεξαρτήτου γνώσεως μουσικής), όπως και τα μεγαλύτερα παιδιά του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν τα masterclasses.

Διδάσκουν οι καθηγητές: Τραγούδι • MARCIN HABELA -Καθ. στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Γενεύης, Ελβετία/Βιολί • BARTEK NIZIOL-Καθ. στο Πανεπιστήμιο Τεχνών Βέρνης, Ελβετία/Βιολοντσέλο • DENIS SEVERIN - Καθ. στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Γενεύης / Πανεπιστήμιο Τεχνών Βέρνης, Ελβετία/ Φλάουτο - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΑΚΗ- Καθ. στο Ωδείο Αθηνών / Κρατικό Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών Στουτγάρδης, Γερμανία/ Tρομπόνι • JAMIE WILLIAMS-Καθ. στο Πανεπιστήμιο Μουσικής και Θεάτρου Ρόστοκ, Γερμανία

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι χάρη στην εντατική προσπάθεια του καθηγητή της Ακαδημίας, Jamie Wiiliams, ο μαθητής του 2021 Χρήστος Νικηφόρος, έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο Rostock (Hochschule fur Musik und Theater) της Γερμανίας στην καταξιωμένη τάξη του τρομπονιού.

Σχετικά με τα Master Classes

Τα μαθήματα απευθύνονται σε νέους επαγγελματίες μουσικούς και σπουδαστές μουσικών σχολών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν από διεθνώς καταξιωμένους σολίστες/καθηγητές, να συμπράξουν με άλλους ταλαντούχους μουσικούς, να συμμετάσχουν σε πρόβες και συναυλίες στο μαγευτικό περιβάλλον της ΑΚΣΣ και να απολαύσουν τη φύση του νησιού. Τα Master Classes θα περιλαμβάνουν καθημερινό ζέσταμα, ατομικά μαθήματα, ομαδικά μαθήματα που αφορούν στην τεχνική του οργάνου, πρόβες και συναυλίες με συνοδεία πιάνου, σύνολα φλάουτου και σύνολα τρομπονιού. Για κάθε Master Class προβλέπεται ένας περιορισμένος αριθμός ενεργών συμμετεχόντων, ενώ θα είναι ευπρόσδεκτοι ενδιαφερόμενοι ακροατές.

Συναυλίες νέων μουσικών

Κατά τη διάρκεια της ΜΑΑΚΣΣ oι συμμετέχοντες στα Master Classes θα έχουν τη ευκαιρία να πραγματοποιήσουν μια σειρά από συναυλίες στον εμβληματικό χώρο του τοπικού Αρχαιόμορφου θεάτρου ιδιοκτησίας της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, όπως επίσης και σε άλλα ιστορικά σημεία του νησιού, για το ευρύτερο κοινό των Σπετσών.

Τόπος & πρόσβαση

Τα Master Classes πρόκειται να λάβουν χώρα στις ιστορικές εγκαταστάσεις της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Η Σχολή βρίσκεται σε ειδυλλιακή έκταση, κατάφυτη από ελιές και πεύκα, πλησίον της παραλίας και σε απόσταση 1,2 χλμ από το κέντρο του νησιού.

Αντίτιμο συμμετοχής / Προθεσμία Εγγραφής/690 € έως 20 Ιουνίου 2022/Το ποσό περιλαμβάνει: δίδακτρα, διαμονή με ημιδιατροφή για 10 ημέρες και δωρεάν συνοδεία πιάνου στις πρόβες και τις συναυλίες από πιανίστες που παρέχει η ΜΑΑΚΣΣ./Δεν περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης./Τρόπος υποβολής αίτησης συμμετοχής/Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.maakss.com/admissions. Μετά τη συμπλήρωση και αποστολή της ηλεκτρονικής αίτησης, η ΜΑΑΚΣΣ επικοινωνεί με τους ενδιαφερόμενους και θα τους κατευθύνει για τη συνέχεια της διαδικασίας εγγραφής. Για την αξιολόγηση της αποδοχής της συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν βιντεοσκοπημένο απόσπασμα όπου θα ερμηνεύουν έργα της επιλογής τους.

Οργανωτική Επιτροπή: Πέτρος Πετρακόπουλος - Πρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών/ Λένη Κονιαλίδη - Επικεφαλής της θερινής Μουσικής Ακαδημίας Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών/Δρ. Γιώργος Κωστελένος - Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών/ Λεόντιος Πορτοκαλάκης – Μέλος της Ε.Ε. του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών/ Ζωή Παπαδάκη – Δ/ντρια του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών

Επικοινωνία: Ίδρυμα A.Κ.Σ.Σ. - Γραφείο Διοίκησης, Ακαδημίας 39, 10672 Αθήνα, τηλ.: 210 3613751 | ηλεκτρ. διεύθυνση: [email protected], FB: Music Academy of Anargyrios and Korgialenios School of Spetses | Facebook, Site: www.maakss.com

