Είτε το ξέρεις είτε όχι, έχεις ακούσει τον John Beasley να παίζει μουσική

Ο βραβευμένος με Grammy πιανίστας της Jazz, John Beasley, μιλά στο NEWS 24/7 για τον Miles Davis, τη Barbra Streisand και τον James Brown.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy, John Beasley, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μία και μοναδική εμφάνιση, την Πέμπτη 15 Μαΐου, στις 21:00, στο THEATRE OF THE NO. Πρόκειται για έναν πολυτάλαντο δημιουργό της παγκόσμιας τζαζ σκηνής, στενό συνεργάτη θρυλικών προσωπικοτήτων και με μια εντυπωσιακή πορεία στα διεθνή μουσικά δρώμενα.

Είτε το ξέρεις είτε όχι, έχεις ακούσει τον John Beasley να παίζει. Είναι ένας πιανίστας, ενορχηστρωτής, συνθέτης και session μουσικός, το στίγμα του οποίου μπορεί να ανιχνευτεί σε έναν όγκο έργων που έχουν ακούσει εκατομμύρια… αυτιά. Η επιδέξια δουλειά του Beasley διανθίζει τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως τα: “Wall-E”, “Family Ties”, “Finding Nemo”, “Cheers”, “Austin Powers”, “Skyfall”, “American Idol” και “Erin Brockovich”.

Στο στούντιο και στη σκηνή, ο Beasley έχει παίξει με τους: Miles Davis, Barbra Streisand, Destiny’s Child, Diane Reeves, James Brown, Steely Dan, Queen Latifah, Baaba Maal, Chaka Khan και εκατοντάδες άλλα ονόματα. Και όπως αναφέρουν οι Los Angeles Times: «Aντλεί επιρροές από διαφορετικές γενιές: συνδυάζοντας τα έντονα αρμονικά clusters του Herbie Hancock, τη ρυθμική ευρηματικότητα του Monk και την πλούσια ευφυΐα του Art Tatum, δημιουργώντας ένα άκρως προσωπικό και εκλεπτυσμένο μουσικό ύφος».

O John Beasley

John Beasley – Δεν γνωρίζω άλλη ζωή από το να παίζω μουσική

Παρά τον εντυπωσιασκό κατάλογο συνεργασιών του, ο Beasley δεν είναι αυτό που θα λέγαμε “celebrity” μουσικός, κάτι που δεν τον έχει εμποδίσει να εργάζεται πυρετωδώς. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μακροχρόνια συνεργασία του με τον βραβευμένο με Grammy και 14 φορές υποψήφιο για Όσκαρ κινηματογραφικό συνθέτη, Thomas Newman.

Ο Newman μέλος της διάσημης οικογένειας τραγουδοποιών και κινηματογραφικών συνθετών του Λος Άντζελες, συνεργάζεται με τον Beasley εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Ο Beasley αποκαλεί αυτές τις συνεδρίες “χαρά”, λέγοντας ότι αυτός και ο Newman διασταυρώθηκαν για πρώτη φορά όταν ο συνθέτης έψαχνε μια πειραματική μπάντα τύπου fusion για μια ταινία με τίτλο “Career Opportunities” και από τότε δουλεύουν μαζί.

Τον ρωτάμε την κλασική κλισέ ερώτηση που αφορά στο … τι άκουγε όταν ήταν μικρός στο σπίτι με τους γονείς του. Πέφτουμε διάνα γιατί και οι δύο γονείς του είναι επαγγελματίες μουσικοί και εκπαιδευτικοί. Πώς αυτό το πρώιμο περιβάλλον διαμόρφωσε το πάθος και την πορεία του στη μουσική;

“Κανονικοποίησε τη διαδικασία της δημιουργίας μουσικής. Στην πραγματικότητα, δεν ήξερα κανέναν άλλο τρόπο ζωής. Μεγάλωσα ακούγοντας νωρίς το πρωί τον πατέρα μου να εξασκείται πριν πάει στο σχολείο. Η μητέρα μου δίδασκε όλη μέρα μουσική. Και ερωτεύτηκα τους ήχους. Ήταν ένα παιχνίδι για μένα που μου άρεσε να παίζω. Και ευτυχώς, ακόμα μου αρέσει να παίζω πιάνο.”

O John Beasley Rob Shanahan

Υπήρξε για τον Beasley κάποια καθοριστική στιγμή στην οποία συνειδητοποίησε ότι η μουσική θα ήταν η δια βίου καριέρα του;

“Μεγάλωσα, βυθισμένος στο σύμπαν της μουσικής και πήγαινα σταθερά στις πρόβες και στις συναυλίες των γονιών μου. Ήταν ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής μου. Από την άλλη μεγάλωσα παίζοντας αθλήματα έξω και στην πραγματικότητα ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Μετά ξεκίνησα επίσημα μαθήματα πιάνου στα οκτώ και δεν ήταν κάτι παράξενο. Αρχικά με ενδιέφερε να παίξω κιθάρα.

Τη μουσική της εποχής μου. Χέντριξ. Earth, wind and fire, Blood, sweat and tears, κλπ… Eίχα ένα μικρό garage συγκρότημα, και όταν ήμουν 12 ο πιανίστας παραιτήθηκε. Δεν ήμουν πολύ καλός κιθαρίστας, οπότε σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να δοκιμάσω στο πιάνο. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά, αυτό ήταν για μένα. Ο μπαμπάς μου έφερνε στο σπίτι δίσκους του Thad Jones, του Mel Lewis και του Quincy Jones και του Herbie Hancock. Και από εκείνο το σημείο και μετά, ήξερα ότι αυτό ήταν για μένα.”

Έχει εργαστεί με θρύλους όπως ο Miles Davis, η Barbra Streisand και ο James Brown. Τι έχει αποκομίσει από αυτές τις εμπειρίες και πώς επηρέασαν τη δική του προσέγγιση στη μουσική;

“Και οι τρεις αυτοί καλλιτέχνες ήταν εξαιρετικά αφοσιωμένοι σε αυτό που έκαναν. Ο Miles σκεφτόταν πάντα την τέχνη, είτε επρόκειτο για την παράσταση, είτε για το παίξιμο τρομπέτας, είτε άκουγε μουσική, είτε ζωγράφιζε στο δωμάτιό του τις ελεύθερες μέρες, είτε σκεφτόταν να σχεδιάσει μια νέα γκαρνταρόμπα για να φορέσει στη σκηνή. Είναι ίσως ο πιο αφοσιωμένος καλλιτέχνης που έχω βρεθεί κοντά του. Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ είχε μεγάλη επίγνωση κάθε νότας και κάθε οργάνου που τη συνόδευε. Και είχε απίστευτες ιδέες για το πώς ήθελε να ακούγονται οι ενορχηστρώσεις της κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για ερμηνεύτρια. Κάναμε πρόβες μια μέρα και εμφανίστηκε ο Τζέιμς Μπράουν. Και μόνο η παρουσία του και ο τρόπος που τραγουδούσε έσφιξε την μπάντα. Ακουγόμασταν 100% πιο funky και ενωμένοι.”

Αναφορικά με τα Grammy και τη σημασία των διακρίσεων μας λέει: “Τα Grammy είναι όλοι οι ψηφοφόροι των Grammy. Είναι οι εκπρόσωποι της μουσικής δημιουργίας και οι περισσότεροι από αυτούς είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Αν είστε στην πλευρά των δισκογραφικών εταιρειών και των επιχειρήσεων, δεν μπορείτε να ψηφίσετε. Οπότε σημαίνει πολλά αυτό. Είναι οι συνάδελφοί μου. Αναγνωρίζουν τη δουλειά μου. Οπότε είναι πολύ ικανοποιητικό και νιώθω ευγνωμοσύνη.”

Η μουσική του καλύπτει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα σύνολα τζαζ και τις ζωντανές εμφανίσεις. Πώς μετατοπίζεται δημιουργικά μεταξύ της σύνθεσης για μια ταινία της Pixar και της ενορχήστρωσης για μια μεγάλη μπάντα; «Για μένα, όλα είναι το ίδιο πράγμα. Ξέρεις, όταν κάνεις δουλειά στα μέσα ενημέρωσης, έχεις το πλεονέκτημα του οράματος ή μιας εικόνας και μιας ιστορίας για να γράψεις. Οπότε αυτό είναι διασκεδαστικό. Αλλά πρέπει να συνοδεύεις τον διάλογο, ακριβώς σαν να συνόδευες έναν σολίστα. Στην ηλικία μου γράφω με τον τρόπο που θέλω να γράψω, το οποίο είναι ένα υπέροχο συναίσθημα.”

Αν θα έδινε μια συμβουλή στους νέους μουσικούς σήμερα που ονειρεύονται μια πολύπλευρη καριέρα σε μια συνεχώς εξελισσόμενη μουσική βιομηχανία;

“Αν πρόκειται να κάνεις καριέρα στη μουσική, νομίζω ότι πρέπει να θέλεις με φυσικότητα να παίζεις το μουσικό όργανό σου όλη μέρα και μετά να παίζεις και το βράδυ. Αν είναι δύσκολη η πρόσβαση στο όργανό σου, μάλλον δεν είναι για σένα. Και όσον αφορά την εξέλιξη, όταν έρχεσαι από τη σχολή του αυτοσχεδιασμού όπως εγώ, τότε ξέρεις, ένα άλλο στυλ μουσικής ή μια άλλη περιοχή της μουσικής βιομηχανίας. Είναι απλά μια άλλη οδός για να δημιουργείς μουσική και να κάνεις τέχνη. Οπότε πρέπει να έχεις ανοιχτό μυαλό.

Συνιστώ στους νέους μουσικούς να μάθουν πώς να διαβάζουν μουσική, να μάθουν πώς να γράφουν μουσική και να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή και συγκεκριμένα λογισμικό αλληλουχίας και μίξης. Αυτό είναι ένα άλλο… όργανο και θα διευρύνει το πεδίο δράσης τους. Θα είναι σε θέση να κάνουν πολύ περισσότερα διαφορετικά είδη συναυλιών και να έχουν περισσότερες ευκαιρίες να παρουσιάσουν τη μουσική τους και φυσικά να βγάλουν τα προς το ζην.

Αναφορικά με την πρώτη εμφάνισή του στην Ελλάδα μάς λέει ότι ανυπομονεί: “να δω ποια θα είναι η ανταπόκριση των Ελλήνων στη μουσική μου… Ξέρω ότι το THEATRE OF THE NO είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος. Ήμουν εκεί το περασμένο Σάββατο το βράδυ και το κοινό ήταν απίστευτο. Και ο τρόπος που μου αρέσει να παίζω τζαζ είναι ότι νιώθω πως το κοινό είναι το τέταρτο μέλος του τρίο. Παίρνουμε ανατροφοδότηση, παίρνουμε ενέργεια από το κοινό, ακριβώς όπως θα έπαιρνα από έναν μπασίστα και έναν ντράμερ. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η κοινότητα στην τζαζ και την αυτοσχεδιαστική μουσική.”