Eurovision 2023 - Α' Ημιτελικός: Συγκινητική έναρξη με παιδική αθωότητα και ειρηνικά μηνύματα

Εντυπωσιακή η έναρξη του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που φιλοξενείται φέτος στο Λίβερπουλ. Απόψε είναι η βραδιά του Α' Ημιτελικού και στην Μ&S Bank Arena διαγωνίζεται η πρώτη ομάδα χωρών που παλεύουν για την πρόκριση, η οποία θα τους φέρει τον τελικό του Σαββάτου.

Η φετινή ιδιαιτερότητα του διαγωνισμού - με το μότο "United by Music" - είναι ότι φιλοξενείται στο Ηνωμένο Βασίλειο αν και την περσινή νίκη είχε πάρει η Ουκρανία, η οποία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης φυσικά δεν μπόρεσε σε διοργανώσει τον διαγωνισμό. Το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το «Space Man».

Απόψε θα διαγωνίζονται 15 χώρες (εμείς δεν ψηφίζουμε απόψε), ενώ στον δεύτερο ημιτελικό της ερχόμενης Πέμπτης θα εμφανιστεί η Ελλάδα με τον Victor Vernicos και η Κύπρος, ενώ θα διαγωνιστούν συνολικά 16 χώρες.

Στο αρχικό βίντεο ο μικρούλης Τζος μαθαίνει ότι ο διαγωνισμος θα φιλοξενηθεί στο Λίβερπουλ. Τα μηνύματα για την Ουκρανία είναι φανερά με το κίτρινο και το μπλε να κυριασρχεί στο βίντεο. Η παιδική αθωότητα μιλάει για ειρήνη και αδελφοσύνη των λαών. Στο βίντεο είδαμε τον βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα, αλλά και εικόνες από το Λίβερπουλ.

Στη σκηνή της Eurovision ένα αγόρι και ένα κοριτσάκι - που συμβολίζουν τις δύο χώρες - τραγουδούν το συγκινητικό Electric Dreams, ενώ κατόπιν η Ουκρανή καλλιτέχνης Julia Sanina, που είναι και παρουσιάστρια, ερμηνεύει το τραγούδι "Φάρος" στα ουκρανικά, μαζί με το συγκρότημά της, The Hardkiss

Στην παρουσίαση για την Ελλάδα έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και η Τζένη Μελιτά. Στον πρώτο ημιτελικό, δικαίωμα ψήφου έχουν οι θεατές από τις 15 χώρες που συμμετέχουν, οι τρεις χώρες που προκρίνονται απευθείας, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, καθώς και θεατές από χώρες που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Έτσι σήμερα στην Μ&S Bank Arena θα εμφανιστούν οι: Νορβηγία, Μάλτα, Σερβία, Λετονία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Κροατία, Ελβετία, Ισραήλ, Μολδαβία, Σουηδία, Αζερμπαϊτζάν, Τσεχία, Ολλανδία, Φινλανδία.

Νορβηγία / Queen of Kings (Alessandra)

Μάλτα / Dance [Our Own Party] (The Busker)

Σερβία / Samo mi se spava (Luke Black)

Λετονία / Aijā (Sudden Lights)

Πορτογαλία / Ai Coração (Mimicat)

Ιρλανδία / We Are One (Wild Youth)

Κροατία / Mama ŠČ! (Let 3)

Ελβετία / Watergun (Remo Forrer)

Ισραήλ / Unicorn (Noa Kirel)

Μολδαβία / Soarele și Luna (Pasha Parfeni)

Σουηδία / Tattoo (Loreen)

Αζερμπαϊτζάν / Tell Me More (TuralTuranX)

Τσεχία / My Sister's Crown (Vesna)

Ολλανδία / Burning Daylight (Mia Nicolai & Dion Cooper)