Eurovision 2023: Μεγάλη νικήτρια η Σουηδία με τη Loreen και το "Tattoo" - Σε ποια θέση τερμάτισε η Κύπρος

Εντυπωσιακός ήταν ο μεγάλος τελικός του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision που φέτος φιλοξενήθηκε στο Λίβερπουλ. Μια τελετή με πολλά οπτικά εφέ, που σχολιάστηκε από πολλούς ως η πιο άρτια διοργάνωση των τελευταίων χρόνων.

Μεγάλη νικήτρια του 67ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου (13/05) αναδείχτηκε η Σουηδία με τη Loreen και το "Tattoo".

ADVERTISING

Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια ξεσήκωσε την αρένα του Λίβερπουλ, εντυπωσιάζοντας με την άρτια ερμηνεία της, επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά των φαν, αλλά και τα στοιχήματα που την ήθελαν να κερδίζει.

Υπενθυμίζεται ότι η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Μαρόκο κέρδισε για λογαριασμό της Σουηδίας και το 2012, συγκεντρώνοντας 372 βαθμούς με το αξέχαστο "Euphoria".

Έντεκα χρόνια μετά, επέστρεψε στην οικογένεια της Eurovision με το τραγούδι "Tattoo", το οποίο σαρώνει σε όλες τις πλατφόρμες streaming, πραγματοποιώντας τη δεύτερη νίκη της στον θεσμό.

Την ίδια ώρα, η Κύπρος, με τον Andrew Lambrou κατέκτησε την 12η θέση, ανάμεσα σε 26 χώρες στον Τελικό.

Τα highlights του Τελικού της Eurovision 2023

Ο φετινός διαγωνισμός έχει σαν μότο τη φράση "United by Music" και φιλοξενήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο αν και την περσινή νίκη είχε πάρει η Ουκρανία, η οποία λόγω της εμπόλεμης κατάστασης φυσικά δεν μπόρεσε να κάνει τον διαγωνισμό στο Κίεβο. Την ίδια χρονιά το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε στη δεύτερη θέση με τον Σαμ Ράιντερ και το "Space Man".

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με ένα βίντεο στο οποίο οι περσινοί νικητές Kalush Orchestra τραγούδησαν το "Stefania" στο σταθμό του μετρό στο Κίεβο, πολλά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, ένα σημείο που λειτουργεί και σαν καταφύγιο. Κατόπιν το συγκρότημα βρέθηκε ζωντανά στη σκηνή όπου και ερμήνευσε το κομμάτι δίνοντας ένα δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα αλληλεγγύης.

Στα interval acts ακούσαμε τους: Mahmood (Ιταλία 2019&2022) να ερμηνεύει το “Imagine”, Netta (Ισραήλ 2018) να ερμηνεύει το “You Spin Me Round”, τον Dadi Freyr (Ισλανδία 2020&2021) να ερμηνεύει το “Whole Again”, την Cornelia Jakobs (Σουηδία 2022) να ερμηνεύει το “I Turn to You”, την Sonia (Ηνωμένο Βασίλειο 1993) στο τραγούδι της “Better the Devil You Know”, τον Duncan Laurence (Ολλανδία 2019) με το “You’ll Never Walk Alone”, ενώ εμφανίστηκε και η Ruslana σε μια μαγνητοσκοπημένη εμφάνιση από το Κίεβo.

Ο Ρότζερ Τέιλορ, ντράμερ των Queen συνόδευσε τον Σαμ Ράιντερ στο νέο του τραγούδι, "Mountain".

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Σουηδίας στον Τελικό

Eurovision 2023: Η εμφάνιση της Κύπρου στον Τελικό

Η τελική κατάταξη

Σουηδία Φινλανδία Ισραήλ Ιταλία Νορβηγία

Ποια είναι η Loreen

Η Loreen (το όνομά της είναι Lorine Zineb Nora Talhaoui) γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1983 στο Vasteras της Σουηδίας. Έχει μαροκινή και βερβερική καταγωγή και είναι τραγουδίστρια και μουσική παραγωγός. Αν και δεν ασχολήθηκε με τη μουσική λόγω της Eurovision, απέκτησε διεθνή φήμη μετά τη νίκη της στον Διαγωνισμό Τραγουδιού το 2012 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν με το τραγούδι "Euphoria". Το Euphoria έφτασε στο νούμερο ένα σε 18 χώρες μετά τη νίκη της.

H Loreen στη σκηνή της Eurovision AP

Η Loreen ηθελε από μικρή ηλικία ν' ασχοληθεί με τη μουσική και έτσι σε ηλικία 21 ετών πήρε μέρος στον τηλεοπτικό διαγωνισμό Idol 2004, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε το πρώτο της single, "The Snake". Το 2010, η Loreen υπέγραψε συμβόλαιο με μια νέα δισκογραφική εταιρεία, τη "Mohito Music" και συμμετείχε στο Melodifestivalen 2011 για τη Σουηδία με το "My Heart Is Refusing Me". Η Loreen συμμετείχε ξανά την επόμενη χρονιά και κέρδισε το Melodifestivalen 2012 με το τραγούδι "Euphoria" με το οποίο πέταξε για Αζερμπαϊτζάν.

Loreen EBU / ANDRES PUTTING





Το τραγούδι κέρδισε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2012 με συνολικά 372 βαθμούς. Οι 114 βαθμοί προήλθαν από τη διεθνή κριτική επιτροπή και το 32,7%, δηλαδή 154 βαθμοί, προήλθαν από τους τηλεθεατές, και ήταν έτσι η Νο1 επιλογή τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από τους τηλεθεατές.

Στα τέλη του 2022, ανακοινώθηκε πως η καλλιτέχνιδα θα δοκιμάσει την τύχη της στον Σουηδικό Τελικό της Eurovision, όπου και κέρδισε εύκολα, με τους φαν να τη θεωρούν από νωρίς φαβορί για τη νίκη, κάτι που τελικώς επιβεβαιώθηκε.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις