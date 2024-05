Eurovision 2024: Παπαρίζου και Σερντάμπ επιστρέφουν στη σκηνή – Τι θα δούμε στους Ημιτελικούς

Eurovision All Star θα θυμίζει o 68ος Διαγωνισμός Τραγουδιού, καθώς νικητές που έγραψαν ιστορία επιστρέφουν στη σκηνή για τα interval act που θα δούμε στους δύο Ημιτελικούς στις 7 και 9 Μαΐου.

Γεμάτοι εκπλήξεις θα είναι οι δύο Ημιτελικοί του 68ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, η οποία θα θυμίζει… All Star μιας και τρεις εμβληματικές παρουσίες του θεσμού θα κάνουν την εμφάνισή τους ξανά μετά από χρόνια στη σκηνή για δύο ξεχωριστά interval act.

Το SVT και η EBU αποκάλυψαν τι θα δούμε σε δύο από τα διαλείμματα στον Α’ και Β’ Ημιτελικό, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 9 Μαΐου στη Malmö Arena στη Σουηδία, όπου φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα η Μαρίνα Σάττι με το “ZARI”.

Στον πρώτο Ημιτελικό, ο Benjamin Ingrosso, ο οποίος εκπροσώπησε τη Σουηδία το 2018, θα παρουσιάσει ένα medley με μερικά μόνο από τα τραγούδια που ερμήνευσε πρόσφατα σε όλη την Ευρώπη ως μέρος της περιοδείας του “Better Days”, ενώ στον δεύτερο Ημιτελικό, το κοινό για πρώτη φορά στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, το κοινό στην αρένα αλλά και οι τηλεθεατές από το σπίτι θα κληθούν να λάβουν μέρος σε ένα special Sing-A-Long performance που θα συζητηθεί.

Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, το κοινό θα κληθεί να τραγουδήσει κλασικά τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού, μαζί με τρεις από τις πιο δημοφιλείς νικήτριες του παρελθόντος: τη δική μας Έλενα Παπαρίζου, η οποία κέρδισε τη Eurovision εκπροσωπώντας την Ελλάδα το 2005 με το “My Number One”, τη Σερντάμπ Ερενέρ (Sertab Erener), η οποία χάρισε την πρώτη και μοναδική έως τώρα νίκη στην Τουρκία το 2003 με το “Everyway That I Can” και τη Σάρλοτ Περέλι (Charlotte Perrelli), η οποία φέτος γιορτάζει την 25η επέτειο της νίκης της το 1999 (για λογαριασμό της Σουηδίας) με το “Take Me To Your Heaven”.

Η Έλενα Παπαρίζου δήλωσε ενθουσιασμένη με την επιστροφή της στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη νίκη της, ενώ τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού θα έχει έναν ακόμη ρόλο, αφού θα είναι εκείνη που θα ανακοινώσει το 12άρι για λογαριασμό της ελληνικής κριτικής επιτροπής.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο act θα είναι η 5η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη σκηνή της Eurovision, αφού το 2001 την απολαύσαμε ως μέλος των Antique στην Κοπεγχάγη της Δανίας, το 2005 έφερε τη νίκη για την Ελλάδα στο Κίεβο της Ουκρανίας, το 2006 υποδέχτηκε τους Ευρωπαίους στην Αθήνα, και το 2021 συμμετείχε στο εντυπωσιακό

“Rock The Roof” party στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Έλενα Παπαρίζου: My Number One

Sertab Erener: Everyway That I Can

Charlotte Perrelli: Take Me To Your Heaven