Eurovision 2025: Η εμφάνιση της Xannova Xan με το “Play it!” στον Εθνικό Τελικό

Η Xannova Xan παρουσίασε το τραγούδι “Play it!” στον Εθνικό Τελικό για τη Eurovision 2025. Η εμφάνισή της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η βραδιά του Εθνικού Τελικού στην ΕΡΤ, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Eurovision 2025 θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Οι 12 φιναλίστ που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας απόψε, εμφανίζονται στη σκηνή και παρουσιάζουν το τραγούδι που έχουν καταθέσει.

Δωδέκατη (και τελευταία) ανέβηκε στη σκηνή η Xannova Xan με το τραγούδι “Play it!”.

Η εμφάνιση της Xannova Xan στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025

Σύνθεση: Peter Bostrom, Dimitrios Tassos

Στίχοι: Maria Broberg, Freja Blomberg, Kalli Georgellis

Το τραγούδι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Ποια είναι η Xannova Xan

Η Xannova Xan, κατά κόσμον Κάλλυ Γεωργέλλη, έχει γεννηθεί στο Χιούστον του Τέξας από Έλληνα πατέρα και μητέρα σουηδο-πολυνησιακής καταγωγής.

Η Xannova Xan ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 2007, όταν συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», φτάνοντας μέχρι τον τελικό. Επιπλέον, το 2004 είχε τραγουδήσει στην Τελετή Έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Η σχέση της με τη Eurovision είναι έντονη, αφού το 2005 είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Junior Eurovision μαζί με τον Αλέξανδρο Χούντα, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Τώρα είναι η σειρά μας», το οποίο κατέκτησε την 6η θέση.

Δύο δεκαετίες αργότερα, διεκδικεί την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τη χώρα και στην ενήλικη εκδοχή του θεσμού.

Αυτή την περίοδο διαγράφει την μουσική της πορεία με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Xannova Xan (Alexandria of the Stars), συγκεντρώνοντας πάνω από 1 εκατομμύριο streams στο Spotify. H μεγαλύτερή της επιτυχία, το single «Wake me Up», αγγίζει σχεδόν τα 900.000 streams.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Το τραγούδι της είναι ένα δυναμικό dance κομμάτι με στοιχεία μυστηρίου, τονίζοντας πως «δείχνει τη ρυθμική πλευρά μου, αλλά και τη φωνή μου». Το τραγούδι φέρει την υπογραφή συντελεστών που έχουν συνεργαστεί με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως στη σύνθεση του Tattoo για τη νικήτρια της Eurovision Λορίν.

Τι έχει πει στις συνεντεύξεις της

Η νεαρή τραγουδίστρια, παραχωρώντας συνέντευξη στους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελίτα, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με την Mariah Carey. Χαρακτηριστικά η Xannova Xan, αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, όταν τη γνώρισε από κοντά στην Αμερική.

«Όταν ήμουν πιο μικρή, δεν πίστευα πολύ στον εαυτό μου και δυσκολευόμουν. Βγήκα κι είπα ένα τραγούδι πάρα πολύ καλά, αλλά είχα άγχος. Η Mariah μού είπε να μην το λέω ποτέ αυτό γιατί δεν φάνηκε κι ότι πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου κι ότι αν δεν πιστεύεις εσύ, δεν θα σε πιστέψει κανείς. Αυτό το κρατώ και την αγαπώ πάρα πολύ» εξομολογήθηκε η Xannova Xan.

Στην εκπομπή “Στούντιο 4” αποκάλυψε: “Το τραγούδι το έχουμε γράψει πέντε άτομα. Εγώ έχω γράψει τον ελληνικό στίχο. Μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική μουσική”.