Eurovision 2025: Η εμφάνιση του Θάνου Λάμπρου με το “Free Love” στον Εθνικό Τελικό

Ο Θάνος Λάμπρου παρουσίασε το τραγούδι του “Free Love” στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025. Η εμφάνισή του. Ποιος είναι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η βραδιά του Εθνικού Τελικού στην ΕΡΤ, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Eurovision 2025 θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Οι 12 φιναλίστ που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας απόψε, εμφανίζονται στη σκηνή και παρουσιάζουν το τραγούδι που έχουν καταθέσει.

Δεύτερος στη σκηνή ανέβηκε ο Θάνος Λάμπρου με το τραγούδι “Free Love”.

Η εμφάνιση του Θάνου Λάμπρου στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025

Σύνθεση: Θάνος Λάμπρου

Στίχοι: Θάνος Λάμπρου, Αντρέας Γεωργίου, Ανδρέας Βασιλείου

Το τραγούδι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Ποιος είναι ο Θάνος Λάμπρου

Γεννημένος σε μουσική οικογένεια, ο Θάνος Λάμπρος είναι γιος του Σπύρου Λάμπρου, ιδρυτή της ομώνυμης παιδικής χορωδίας και εγγονός της μουσικοπαιδαγωγού Αγγελικής Καψάσκη και του μουσουργού Σπύρου Καψάσκη.

Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 CDs, έχει ηχογραφήσει περισσότερες από 600 ώρες στο στούντιο και έχει εμφανιστεί στο πλευρό σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως οι Χάρις Αλεξίου, Αντώνης Βαρδής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, καθώς και συνθετών όπως οι Μίμης Πλέσσας και Γιώργος Θεοφάνους. Παράλληλα, έχει πτυχίο στο πιάνο, ενώ έχει δώσει τη φωνή του σε διαφημίσεις και μεταγλωττίσεις ταινιών της Disney.

Τον γνωρίσαμε πρώτη φορά το 2020 μέσα από τη συμμετοχή του στο “The Voice of Greece“, όπου εμφανίστηκε σε μία από τις πρώτες blind auditions καταφέρνοντας να μπει στο παιχνίδι. Ο 19χρονος τότε τραγουδιστής ερμήνευσε το κομμάτι “Castle on the hill” και εντυπωσίασε τους coaches, οι οποίοι τον διεκδίκησαν σθεναρά. Ο Θάνος Λάμπρου επέλεξε, όμως, να πάει στην ομάδα της Έλενας Παπαρίζου.

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Θάνος Λάμπρου εμφανίστηκε στο “X- Factor“, όπου προκάλεσε σοκ στους κριτές όταν τραγούδησε παίζοντας κιθάρα, το τραγούδι του “Ραγισμένα γυαλιά”.

Μετά την εμφάνισή του στο “X-Factor”, συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Αντρέα Γεωργίου, ο οποίος του ανέθεσε ρόλο στη σειρά “Τατουάζ” και σκηνοθέτησε το πρώτο του βίντεο κλιπ για το τραγούδι “Όνειρό Μου“.

“Όλα ξεκίνησαν από το X-Factor όπου γνώρισα τον Αντρέα Γεωργίου και στη συνέχεια μου πρότεινε έναν ρόλο στην τηλεόραση. Στη σειρά ‘Ταμπού‘ υποδύομαι τον γιο του Μέμου Μπεγνή και της Κατερίνας Μισιχρόνη. Είχα εμπειρία με την κάμερα και τα γυρίσματα αλλά δεν είχα καθόλου εμπειρία στο πώς πρέπει να στηθώ. Πιστεύω πάρα πολύ την σειρά ‘Ταμπού’ και θέλω να βγει πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα”, είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Ελένη” τον περασμένο Ιούλιο. Στη σειρά του Αντρέα Γεωργίου, ο Θάνος Λάμπρου υποδύθηκε τον Κυριάκο Καρτάλη.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Ο νεαρός καλλιτέχνης ενώνει τις δυνάμεις του με τον Αντρέα Γεωργίου και τον Ανδρέα Βασιλείου και μαζί υπογράφουν το τραγούδι “Freelove“, το οποίο όπως ανέφερε ο ίδιος λίγες ημέρες πριν την ανακοίνωση των 12 τραγουδιών μιλώντας στο “Buongiorno”, “είναι ροκ και απευθύνεται στην Ευρώπη“.

“Είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουν. Είναι γραμμένο με την προσδοκία ότι θα φτάσουμε στον τελικό. Πήγαμε να περάσουμε ένα ωραίο μήνυμα μέσα από αυτό το τραγούδι”, πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας πως έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική κατά ένα μεγάλο μέρος σε συνεργασία με τους Arcade.

Τι έχει πει στις συνεντεύξεις του

«Η ομάδα μου με πίστεψε. Αυτός όμως που με πίστεψε περισσότερο απ’ όλους ήταν ο Αντρέας Γεωργίου, τον οποίο τον…. αρρώστησα γιατί με είδε να ασχολούμαι με αυτό και καταπιάστηκε κι αυτός μαζί γιατί λατρεύει κι αυτός τη Eurovision, οπότε με πίστεψε και με βοήθησε πάρα πολύ», είχε πει ο Θάνος Λάμπρου σε συνέντευξή του στο Στούντιο 4.