Eurovision 2025: Ο Rikki έφερε τα πάνω κάτω με το “Elevator” στον Εθνικό Τελικό

Ο Rikki ήταν ο πρώτος στη σειρά εμφάνισης των 12 υποψηφίων στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025. Η εμφάνισή του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η βραδιά του Εθνικού Τελικού στην ΕΡΤ, από τον οποίο θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 69o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η Eurovision 2025 θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Οι 12 φιναλίστ που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας απόψε, εμφανίζονται στη σκηνή και παρουσιάζουν το τραγούδι που έχουν καταθέσει.

Πρώτος στη σκηνή ανέβηκε ο Rikki με το τραγούδι “Elevator (Up and Down)”.

Η εμφάνιση του Rikki στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025

Σύνθεση: Κωνσταντίνος Κατικαρίδης, Αποστόλης Μαλλιάς, Anton Aerts

Στίχοι: Κωνσταντίνος Κατικαρίδης, James Sayer, Anton Aerts

Το τραγούδι και ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 69ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision θα προκριθεί μέσα από την ψηφοφορία του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Ποιος είναι ο Rikki

Ο Rikki , το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κώστας Κατικαρίδης, είναι ένας ανερχόμενος ποπ καλλιτέχνης, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη.

Ο Rikki μεγάλωσε στην Ελλάδα, αλλά έζησε για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, όπου σπούδασε τραγούδι και χοροθέατρο. Προέρχεται από μουσική οικογένεια, καθώς ο πατέρας του, Νίκος Κατικαρίδης, συμμετείχε κι εκείνος στον Εθνικό Τελικό της Eurovision το 1998 με το τραγούδι “Ο βασιλιάς των εθνών”.

Αυτή δεν είναι η πρώτη του “σύνδεση” με τον μουσικό διαγωνισμό, αφού το 2006 σε ηλικία 11 ετών, έλαβε μέρος στον Εθνικό Τελικό της Junior Eurovision με το τραγούδι “Χορός”, συναγωνιζόμενος τη Xanova Xan, η οποία είναι, επίσης, υποψήφια φέτος για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision.

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι του

Το νέο του τραγούδι, “Elevator” (Up and Down), είναι γραμμένο εξ’ ολοκλήρου στα αγγλικά και αποτελεί μια συνεργασία του με τους Anton Aerts, James Sayer και τον Αποστόλη Μαλλιά, έναν παλιό του συμμαθητή από το μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης.

Το κομμάτι συνδυάζει electro-pop και funk ρυθμούς, αποτυπώνοντας τη χαρά και τις δυσκολίες του έρωτα, όπως συμβολίζει και ο τίτλος του. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ο Rikki είχε δηλώσει πως για 20 χρόνια φοβόταν τα ασανσέρ, ένα παράδοξο που δίνει ξεχωριστή διάσταση στο τραγούδι του.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι το τραγούδι γράφτηκε πέρυσι, αλλά δεν στάλθηκε καθώς η Μαρίνα Σάττι ήταν εκείνη που εκπροσώπησε τη χώρα.

Τι έχει πει σε συνεντεύξεις του ο Rikki

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Στούντιο 4” ο Rikki είχε δηλώσει για τις σπουδές του: “Πήγα στην Αγγλία στα 18 για σπουδές στο μιούζικαλ, συνέχισα με μεταπτυχιακό στη μουσική και δούλεψα ακόμα και ως σερβιτόρος στο Hard Rock Cafe. Η δημιουργική διαδικασία της μουσικής με συνεπαίρνει, χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα με γνωρίσει το κοινό. Ζούσα σε μια άδεια έπαυλη με 13 δωμάτια δίπλα στον Τάμεση, που τη μετατρέψαμε σε στούντιο“.

“Στην Ελλάδα, η Eurovision ήταν πάντα μια γιορτή. Ήθελα να γράψω ένα χαρούμενο τραγούδι για να μεταδώσω θετική ενέργεια. Μου πήρε 10 χρόνια να καταλάβω ότι αγαπώ την Ελλάδα“ είπε, επίσης, ο καλλιτέχνης.

Σε άλλη του συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”, ο Rikki μίλησε για το όνειρό του να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, ενώ παραδέχτηκε πως εκείνος που τον ενέπνευσε ήταν ο Ουκρανός τραγουδιστής Verka Serduchka, που συμμετείχε στη Eurovision το 2007, με το “Dancing Lasha Tumbai”.

“Φλερτάρω με δύο χώρες, Ελλάδα και Αγγλία. Έχω σπουδάσει μιούζικαλ σε μια πολύ ωραία σχολή, ήταν δύσκολα, σε μία εβδομάδα είχαμε 57 ώρες χορό. Ήταν ένα όνειρό μου από παλιά να πάω στη Eurovision, γιατί ήμουν eurofan“ πρόσθεσε ο ταλαντούχος Rikki.