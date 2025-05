Eurovision 2025: Οι 3 κριτές που κατέταξαν τελευταία την Κλαυδία

Μια αρνητική έκπληξη για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2025. Οι τρεις κριτές που είδαν αλλιώς την «Αστερομάτα».

Ο 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision έριξε αυλαία. O Μεγάλος Τελικός έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στη Βασιλεία της Ελβετίας με την Αυστρία και τον τενόρο JJ να βρίσκεται στην πρώτη θέση και την Ελλάδα με την Κλαυδία και την “Αστερομάτα” στην 6η θέση.

Η φετινή διοργάνωση της Eurovision διεξήχθη μέσα σε ένα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή του Ισραήλ να προκαλεί κύματα αντιδράσεων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα φορτισμένο πλαίσιο, νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Αυστρία με τον ταλαντούχο JJ, που κατάφερε να ξεχωρίσει για το ταλέντο του.

Η φετινή Eurovision χάρισε στην Ελλάδα μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της τελευταίας δεκαετίας, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 6η θέση, ισοφαρίζοντας την επίδοση της Eurovision 2013 me to “Alcohol is free”. Η νεαρή Κλαυδία, με το λιτό και συγκινητικό τραγούδι «Αστερομάτα», απέσπασε την 6η θέση στον μεγάλο τελικό, συγκινώντας κοινό και επιτροπές με την δυνατή ερμηνεία της.

Σε έναν διαγωνισμό που χαρακτηρίστηκε από (δικαιολογημένη) ένταση, πολυμορφία και αρκετές πολιτικές αποχρώσεις, η Ελλάδα κατάφερε να ξεχωρίσει με τη δύναμη του συναισθήματος.

Ωστόσο, πίσω από τη γενικευμένη ευρωπαϊκή αποδοχή της συμμετοχής στην Ελλάδας, καταγράφηκαν και κάποιες παραφωνίες που ξάφνιασαν. Συγκεκριμένα, τρεις κριτές από διαφορετικές χώρες επέλεξαν να κατατάξουν την ελληνική συμμετοχή στην τελευταία θέση των προσωπικών τους βαθμολογιών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν κριτή από το Βέλγιο, έναν από τη Λιθουανία και έναν από την Ουκρανία.

Οι επιλογές τους έρχονται σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα που διαμορφώθηκε από την πλειοψηφία των επιτροπών και του ευρωπαϊκού κοινού, που τίμησαν το τραγούδι της Κλαυδίας με υψηλές βαθμολογίες και θετικά σχόλια.

Είναι πάντως θετικό πως οι μεμονωμένες αυτές ψήφοι δεν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική κατάταξη της Eurovision, με την Κλαυδία να ξεχωρίζει, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο επιβραβεύεται.