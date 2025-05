Eurovision 2025: Σε εξέλιξη ο Β’ Ημιτελικός με την Κλαυδία – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Και αφού είδαμε την πρώτη δεκάδα των χωρών που πέρασαν στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision απόψε θα δούμε τις υπόλοιπες χώρες που θα προκριθούν στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου. Ο Β’ Ημιτελικός βρίσκεται σε εξέλιξη και φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πρώτο.

Απόψε, Πέμπτη 15 Μαΐου, έχουμε το δεύτερο ραντεβού με τη Eurovision 2025, καθώς ο Β’ Ημιτελικός έχει ξεκινήσει στο κατάμεστο, εντυπωσιακό St. Jakobshalle της Βασιλείας.

Δεκαέξι χώρες διαγωνίζονται για μία από τις δέκα πολυπόθητες θέσεις στον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου και το τηλεοπτικό κοινό συντονίζεται ζωντανά μέσα από την ΕΡΤ για να απολαύσει ένα μουσικό σόου υψηλής αισθητικής.

Η βραδιά για τη χώρα μας θα κορυφωθεί με την εμφάνιση της Κλαυδίας στην Αστερομάτα στην 7η θέση. Stay alert!

ΔΕΙΤΕ LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Ο φετινός 69ος Διαγωνισμός Τραγουδιού φιλοξενείται στη Βασιλεία, μετά την περσινή νίκη του Nemo με το “The Code”, και σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurovision στον τόπο που γεννήθηκε: την Ελβετία.

Ο Διαγωνισμός τα τελευταία χρόνια μας καλεί να ενωθούμε λόγω της μουσικής – “United by Music” – όμως φέτος μετά το “Welcome Home” του Α’ Ημιτελικού, δηλαδή “Καλώς ήρθες σπίτι”, ο Β’ Ημιτελικός απογειώνει τις ενέργειες. Το μότο του αποψινού ημιτελικού είναι “Eurovision Fans” με τη βραδιά να είναι αφιερωμένη στο κοινό που ακολουθεί σταθερά τον διαγωνισμό τόσα χρόνια. Στην ψυχή του διαγωνισμού, τους φανς!

Οι διοργανωτές μας υπενθύμισαν ότι ο μουσικός διαγωνισμός ξεκίνησε στο Λουγκάνο το 1956, όταν η Ελβετία φιλοξένησε την πρώτη Eurovision στην ιστορία. Μάλιστα στον Α’ ημιτελικό μας ανέλυσαν την ιστορία του θεσμού… λέγοντας ότι μέχρι και τη Δημοκρατία εφηύραν. Εντάξει υπερβολή.

Hazel Brugger - Sandra Studer, οι παρουσιάστριες της Eurovision 2025 Corinne Cumming_EBU

Η σκηνή της φετινής διοργάνωσης κόβει την ανάσα. Με έμπνευση από τα ελβετικά τοπία, και συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής, κινούμενα μέρη και τρισδιάστατη οπτική, η σκηνογραφία ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ.

Την παρουσίαση του διαγωνισμού της Eurovision φέτος έχουν αναλάβει τρεις δυναμικές κυρίες της τηλεόρασης: η κωμικός Hazel Brugger, η τραγουδίστρια Sandra Studer – γνωστή από τη συμμετοχή της στη Εurovision του 1991 – και η τηλεοτική παρουσιάστρια Michelle Hunziker. Και τους δύο ημιτελικούς παρουσιάζουν οι Brugger και Studer.

Στον Β Ημιτελικό, όπως είδαμε στην πρόβα της Τετάρτης, οι διοργανωτές, έχουν προσκαλέσει τέσσερις καλλιτέχνες από την διοργάνωση του 2021. Τα τραγούδια είχαν επιλεχθεί να διαγωνιστούν το 2020 όμως λόγω της πανδημίας του Covid-19 ο διαγωνισμός είχε ακυρωθεί.

Η σκηνή της Eurovision 2025 Corinne Cumming/EBU

Πρόκειται για το συγκρότημα The Roop από την Λιθουανία, την Efendi από το Αζερμπαϊτζάν, την Destiny από την Μάλτα και τον Gjon’s Tears από την Ελβετία. Θα ακούσουμε για πρώτη φορά τα τραγούδια “On fire”, “Cleopatra”, “All of my love” και “Répondez-moi” αντίστοιχα.

Στο φινάλε η Sandra Studer θα διασκευάσει το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 1990 “Insieme: 1992” που ερμήνευσε ο Toto Cutugno εκπροσωπώντας την Ιταλία.

Klavdia Corinne Cumming / EBU

Eurovision 2025 – Πώς μπορείτε να ψηφίσετε την Κλαυδία

Ο Δεύτερος Ημιτελικός θα μεταδοθεί στην Ελλάδα ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Την τηλεοπτική μετάδοση θα κάνουν η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει πέρα από τα φαβορί για όσους… παίζουν στοίχημα, είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ψηφίσετε την Ελλάδα και την Κλαυδία μας.

Οι χώρες που θα διαγωνιστούν απόψε με τη σειρά εμφάνισης είναι οι:

Αυστραλία [Go-Jo – Milkshake Man] Μαυροβούνιο [Nina Žižić – Dobrodošli] Ιρλανδία [EMMY – Laika Party] Λετονία [ Tautumeitas – Bur Man Laimi] Αρμενία [PARG – SURVIVOR] Αυστρία [ JJ – Wasted Love]

Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday – What The Hell Just Happened? Ελλάδα [Klavdia – Asteromáta] Λιθουανία [Katarsis – Tavo Akys] Μάλτα [Miriana Conte – SERVING] Γεωργία [Mariam Shengelia – Freedom]

Γαλλία [Louane – maman] Δανία [Sissal – Hallucination] Τσεχία [ADONXS – Kiss Kiss Goodbye] Λουξεμβούργο [Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son] Ισραήλ [Yuval Raphael – New Day Will Rise]

Γερμανία: Abor & Tynna – Baller Σερβία [Princ – Mila] Φινλανδία [Erika Vikman – ICH KOMME]

Οι χώρες που έχουν ήδη περάσει τελικό: