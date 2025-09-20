Eurovision 2026: Έτσι θα επιλεχθεί φέτος η ελληνική συμμετοχή

Ανακοινώθηκε η διαδικασία επιλογής της φετινής ελληνικής συμμετοχής που θα ταξιδέψει στην Αυστρία εκπροσωπώντας τη χώρα στη Eurovision 2026.

Όταν τον περασμένο Μάιο ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου έχοντας μόλις επιστρέψει από τη Βασιλεία της Ελβετίας, έδιναν μία μικρή γεύση για το τι να περιμένουμε στον διαγωνισμό της Eurovision 2026, -τουλάχιστον όσον αφορά τον Εθνικό Τελικό- οι eurofans παρακαλούσαν οι αποκαλύψεις τους να βγουν αληθινές. Και όπως φάνηκε, βγήκαν.

Το πρωί του Σαββάτου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ “Καλημέρα είπαμε;” δόθηκαν λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής της φετινής ελληνικής συμμετοχής και του/της εκπροσώπου που θα ταξιδέψει στην Αυστρία για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70o διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Συγκεκριμένα, η ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της χώρας μας θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, η οποία θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό, μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Εθνικού Τελικού τον περασμένο Ιανουάριο.

Συνολικά θα διαγωνιστούν έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026.