Έξαλλοι οι Blur με το κοινό του Coachella – Η “μαλλιαρή” εμφάνιση χωρίς προηγούμενο

Ο Albarn των Blur φώναξε στο κοινό του Coachella ότι δε θα τον ξαναδούν ούτε ζωγραφιστό και εκείνοι τίναξαν τη φράντζα παρέα με τα μαλλιαρά πλατινέ Γέτι της Doja Cat.

Και κάπου εκεί στα βάθη της κοιλάδας Coachella στην έρημο του Κολοράντο, εκεί όπου δεν τρέμει φαίνεται το φυλλοκάρδι τους για το Ιράν και το Ισραήλ, οι μουσικόφιλοι έχουν άλλο καημό.

Οι φανς των Blur δε βρήκαν τρόπο να πάρουν τα ακριβοθώρητα και πανάκριβα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος στο περίβλεπτο Coachella και η μπάντα “ξέμεινε” με τους “άσχετους”!

Οι Blur έπαιξαν, αλλά ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Ο frontman Damon Albarn κατακεραύνωσε το κοινό από τη σκηνή του φεστιβάλ, ενώ οι οπαδοί των Blur στα σόσιαλ χαρακτήρισαν τους παρευρισκόμενους “ντροπιαστικούς” και “απαθείς”.

Η εμβληματική μπάντα της Britpop έπαιξε (στις 13/4) ένα σετ 13 τραγουδιών στο μουσικό φεστιβάλ στην καλιφορνέζικη έρημο, συμπεριλαμβανομένων κλασικών τραγουδιών της δεκαετίας του ’90, όπως τα “Girls & Boys”, “Popscene” και “Song 2”. Επίσης, τραγούδια από το πρόσφατο “The Ballad of Darren” και τα “The Narcissist” και “St. Charles Square”.

Στη σκηνή ανέβασαν και τους Torres Martinez Cahuilla Bird Singers, μια ομάδα τραγουδιστών της φυλής από την έρημο Mojave, όπου πραγματοποιείται το φεστιβάλ… αλλά ούτε τότε κατάφεραν να συγκινήσουν το κοινό.

Εκεί δεν ήμασταν (obviously) αλλά όπως διαβάζουμε στον μουσικό Τύπο ο Damon Albarn “τα πήρε άσχημα” με την απάθεια του κοινού… το οποίο ωστόσο σε άλλη φάση ακούσαμε να αλαλάζει όταν η Σακίρα ανακοίνωσε την παγκόσμια περιοδεία της από τις οθόνες του φεστιβάλ.

Τι κι αν προσπάθησε ο Albarn με το “Girls & Boys” του 1994, να κάνει το κοινό να τραγουδήσει έστω και μία φράση στο ρεφρέν… φωνή βοώντος εν τη ερήμω, κυριολεκτικά.

Απογοητευμένος δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επέστρεφε στο φεστιβάλ, λέγοντας: “Δεν θα μας ξαναδείτε ποτέ, οπότε τραγουδήστε”. [You’re never seeing us again so you might as well fucking sing it, know what I’m saying?”]

Τα στιγμιότυπα κυκλοφόρησαν σύντομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς οπαδούς να κατακεραυνώνουν το κοινό του Coachella για τα “χειρότερα vibes” ever και να σχολιάζουν ότι “δεν άξιζαν να τους τιμήσει η μπάντα με την παρουσία της”.

Ένας χρήστης έγραψε: “Αυτός ο κόσμος του Coachella ΔΕΝ αξίζει αυτό το setlist των Blur”, “Αμερική, δεν αξίζεις τον Damon Albarn, δεν αξίζεις τους Blur”, “Κατηγορήστε τους πλούσιους Καλιφορνέζους για το νεκρό πλήθος των Βlur “…και άλλα τέτοια τρυφερά.

Άλλοι τουίταραν: “Το Coachella δεν θα ήταν ποτέ το κατάλληλο κοινό για τους Blur. Μακάρι η britpop να είχε μεγαλύτερη προβολή στην Αμερική. Το κοινό στο Coachella δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι Blur.”

Πέρυσι όλα τα εισιτήρια του Coachella είχαν εξαντληθεί μέσα σε τέσσερις ημέρες, αλλά φέτος το ενδιαφέρον έπεσε με 125.000 εισιτήρια να έχουν πωληθεί για το πρώτο Σαββατοκύριακο που χρειάστηκαν 27 ημέρες για να εξαντληθούν. Το εισιτήριο για το πρώτο Σαββατοκύριακο κοστίζει 499 δολάρια, ενώ το εισιτήριο VIP φτάνει τα 1.399 δολάρια.

Η ιστορία του Coachella ξεκινάει το 1999, όταν και οι Paul Tollett και Rick Van Santen, είχαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα μουσικό φεστιβάλ που θα ήταν το αντίπαλο δέος του Woodstock, δηλαδή προσιτό, γεμάτο από φανατικούς μουσικόφιλους και με την πλέον ευχάριστη ατμόσφαιρα.

Το “μαλλιαρό” σόου με τα… Γέτι της Doja Cat

Από την άλλη η Doja Cat ανεβαίνει με ένα κάρο μαλλιά στη σκηνή και ακούμε -σε όλα τα βίντεο- το κοινό να μην σταματάει να ουρλιάζει τους στίχους από τα τραγούδια της.

Σκελετοί δεινοσαύρων, χορογραφία με λασπόλουτρα, twerking Γέτι, η 28χρονη ποπ ραπ βασίλισσα τα έκανε όλα και το πλήθος την προτίμησε!

