Generations στο Νιάρχος- Πoιοι είναι οι 2 θρυλικοί DJs που φέρνει

Tο Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου το Generations, το μουσικό φεστιβάλ που ενώνει διαφορετικές γενιές, έρχεται για τέταρτη χρονιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με ένα πολυποίκιλο πρόγραμμα, ορίζοντας ένα σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους.

Για δύο ολόκληρες μέρες, το ΚΠΙΣΝ γεμίζει με μουσική και δραστηριότητες σε όλους τους χώρους του, με πυρήνα το Ξέφωτο: από τις Παιδικές Χαρές και τους Πίδακες Νερού μέχρι τον Μεσογειακό Κήπο, τον Υπαίθριο Χώρο Αθλοπαιδιών, τον Θόλο και, φυσικά, το Κανάλι με πληθώρα επιλογών για γονείς και παιδιά.

Τo φεστιβάλ ξεκινά από τις 11.00 το πρωί, με μουσική και DJ sets από εγχώριους και διεθνείς DJs. Φέτος, οι μεγαλύτεροι έχουν την ευκαιρία να μυήσουν τους μικρότερους στις μουσικές επιλογές δύο θρυλικών Βρετανών – οι headliners του Generations είναι ο Don Letts και ο Eddie Piller. Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε πλήθος δραστηριοτήτων, σε ένα αξέχαστο διήμερο στο οποίο χορεύουν με πολύχρωμα στεφάνια, διασκεδάζουν με γιγάντιες σαπουνόφουσκες, ξυλοπόδαρους και ακροβάτες, φυτεύουν, ζωγραφίζουν, κάνουν καγιάκ, παίζουν μπάσκετ και απαθανατίζουν αγαπημένες στιγμές χρησιμοποιώντας διασκεδαστικά props στο photo booth. Κι όλα αυτά, με πρόσωπα γεμάτα ανοιξιάτικα χρώματα και σχέδια από το face painting.

Το Generations, ένα φεστιβάλ για όλη την οικογένεια – πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με την Αθήνα για ένα πολύχρωμο Σαββατοκύριακο στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με γέλιο και ξεγνοιασιά -πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Generations: DJs στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Στο Generations, τα DJ sets ξεκινούν από τις 12.00 το μεσημέρι το Σάββατο και από τις 11.00 το πρωί την Κυριακή με επιλογές από αγαπημένους Έλληνες DJs. Το ρυθμικό line-up, ιδανικό για να εισάγει τους μικρούς στη μουσική των ενηλίκων και όλοι μαζί να συνυπάρξουν χορευτικά στο γρασίδι, περιλαμβάνει τους Blend Mishkin, Anna Mystic, Palov και Stivako το Σάββατο 18/05 και τους Makis Papasimakopoulos, Andreas Mitrelis, Mr. Z και Fotini Galani την Κυριακή 19/05.

Headliners φέτος θα είναι δυο θρυλικοί Βρετανοί, το Σάββατο 18/05 ο Don Letts και την Κυριακή 19/05 ο Eddie Piller.

Don Letts

Σάββατο 18/05 στις 19.30

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Σκηνοθέτης, μουσικός, DJ, ραδιοτηλεοπτικός παραγωγός, κοινωνικός σχολιαστής, σύζυγος και πατέρας: όποιος και αν ήταν ο τίτλος που προηγούταν του ονόματός του, ο Don Letts πάντα λειτουργούσε καλύτερα εκτός κανόνων.

Η φήμη του Letts έχει εδραιωθεί τόσο στον κόσμο του κινηματογράφου όσο και της μουσικής με ένα σημαντικό έργο από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 μέχρι σήμερα. Γεννημένος στη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του ‘50, περιπλανήθηκε από μικρός μεταξύ της punk και της reggae σκηνής του Λονδίνου κερδίζοντας τη φήμη του ως “Rebel Dread” – με το παρατσούκλι αυτό να τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Έγινε κολλητός φίλος με τον Bob Marley, συμμετείχε, ως μάνατζερ των Slits, στην περιοδεία White Riot των Clash και στη συνέχεια κατέληξε να είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σκηνοθέτες, αρχικά στα βίντεο κλιπ της εποχής του MTV και κατόπιν σε μουσικά ντοκιμαντέρ.

Don Letts Kev Curtis

Κατάφερε σχεδόν από μόνος του να στρέψει μια ολόκληρη γενιά punk στη reggae, καθώς όταν ήταν DJ στο θρυλικό πανκ κλαμπ The Roxy το 1977, γύρισε την πρώτη του ταινία The Punk Rock Movie με τους Sex Pistols, τους The Clash και πολλούς άλλους. Τις δεκαετίες του ’80 και του ‘90 σκηνοθέτησε πάνω από 300 μουσικά βιντεοκλίπ και κατόπιν ασχολήθηκε με το ντοκιμαντέρ, γυρίζοντας ταινίες για τους Gil Scot-Heron, The Jam, Sun Ra, The Clash και George Clinton.

Σε επίπεδο μουσικής, δημιούργησε το συγκρότημα Basement Five, κυκλοφόρησε ένα single με μέλη των P.I.L. του John Lydon και συνεργάστηκε με μέλη των Trouble Funk. Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 δημιούργησε το συγκρότημα των Big Audio Dynamite μαζί με τον Mick Jones (πρώην μέλος των Clash). Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Don άφησε τους B.A.D. για να σχηματίσει τους Screaming Target, ενώ η συνέχεια περιλάμβανε πολλές εμφανίσεις ως DJ.

Έργα του έχουν εκτεθεί στο The Kitchen N.Y.C., στο Institute of Contemporary Art, στο N.F.T. στο Λονδίνο, έχει τιμηθεί στο φεστιβάλ BAM του Μπρούκλιν και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μιλάνου, ενώ τον Μάρτιο του 2003 κέρδισε βραβείο Grammy για το ντοκιμαντέρ Westway To The World.

Σήμερα παρουσιάζει μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή στο BBC 6 Music με τίτλο «Culture Clash Radio» και εξακολουθεί να κάνει DJ sets στην Αγγλία και στην Ευρώπη.

Eddie Piller

Κυριακή 19/05 στις 19.00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μια θρυλική φιγούρα της βρετανικής μουσικής σκηνής των τελευταίων 40 χρόνων έρχεται στην Αθήνα για ένα μοναδικό DJ set.

Για τον Eddie Piller ήταν σχεδόν νομοτελειακό ότι θα καταλήξει ένας «mod» καθώς η μητέρα του διηύθυνε το φαν κλαμπ των Small Faces τη δεκαετία του ’60. Ωστόσο, η πραγματική αγάπη και το πάθος για τη mod μουσική σκηνή γεννήθηκε όταν άρχισε να πηγαίνει σε συναυλίες, στα τέλη της δεκαετίας του ’70, βλέποντας συγκροτήματα όπως οι Buzzcocks, οι Jam και οι Stiff Little Fingers.

Ο Eddie Piller

Η μουσική του καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όταν ξεκίνησε το «Extraordinary Sensations», ένα εμβληματικό, underground mod φανζίν με φωτογραφίες, νέα και πληροφορίες για τα mod συγκροτήματα της εποχής, ενώ, παράλληλα, εργαζόταν ως mod / soul DJ και διοργανωτής συναυλιών. Το 1985, μετά τη θητεία του ως διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Stiff Records, ίδρυσε την Countdown Records στην οποία υπέγραψε ένα νέο κύμα ελπιδοφόρων συγκροτημάτων, όπως οι Makin’ Time και οι Prisoners.

Αφού πρόλαβε και εμφανίστηκε στο βίντεο κλιπ των Style Council, «A Solid Bond in Your Heart», στη συνέχεια ανέλαβε την καριέρα των James Taylor Quarter, οι οποίοι σύντομα άρχισαν να κυριαρχούν στην ανερχόμενη τζαζ σκηνή του Λονδίνου. Καθώς η mod σκηνή καταλάγιασε προς το τέλος της δεκαετίας του ’80, ο Piller συνεργάστηκε με τον Gilles Peterson για να ιδρύσουν τη θρυλική δισκογραφική εταιρεία Acid Jazz Records, η οποία ξεκίνησε μεν σεμνά και ταπεινά, αλλά αναπτύχθηκε με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Γρήγορα, οι δυο τους από κοινού, ανακάλυψαν και υπέγραψαν συγκροτήματα όπως οι Galliano, Corduroy, A Man Called Adam, The Last Poets και The Night Trains, οι οποίοι συνδύαζαν τους εκλεκτικούς ήχους της jazz, της funk, της soul και της reggae.

Το 1989, ο Piller εγκατέλειψε την Acid Jazz Records για να ιδρύσει την Talking Loud, μια εταιρεία που υπέγραψε το επόμενο κύμα καλλιτεχνών επηρεασμένων από την acid jazz σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των The Brand New Heavies και των Jamiroquai που κατέκτησαν τις υψηλότερες θέσεις στα charts και έγιναν οι πιο επιτυχημένοι καλλιτέχνες παγκοσμίως.

Το 1993, ο Piller αγόρασε ένα εγκαταλελειμμένο νυχτερινό κλαμπ σε μια σκοτεινή γωνιά του Ανατολικού Λονδίνου, στο Hoxton, όπου εκείνη την εποχή ήταν μια άκρως υποβαθμισμένη περιοχή. Το μετονόμασε σε Blue Note και έφερε διάφορους νέους Djs, όπως τους Goldie, Talvin Singh και James Lavelle, κάνοντας μόδα το drum ‘n’ bass των μέσων της δεκαετίας του ’90.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, ο Piller μετακινήθηκε στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο, παρουσιάζοντας την θρυλική εκπομπή «Newbeats» του Jazz FM αλλά και εκπομπές στο BBC Radio London, το BBC 6 Μusic και το Q Radio.

Open Agora

18 και 19/05, 10.00 – 21.00

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ενημερωτικό διήμερο bazaar του ΚΠΙΣΝ θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά στις 18 και 19 Μαΐου, στον Θόλο του ανοιξιάτικου Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, παράλληλα με το μουσικό φεστιβάλ Generations, και με στόχο την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου ως κοινό τόπο συνάντησης, προσβασιμότητας και δημιουργίας. Το 2ο Open Agora είναι φέτος αφιερωμένο στη θεματική «Παιδί, Οικογένεια».

Οι ΜΚΟ και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα πεδία μπορούν να ενισχύσουν το έργο τους μέσα από την πώληση προϊόντων καθώς και να παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τις δράσεις που προσφέρουν σχετικά με την υποστήριξη της ευημερίας, της εκπαίδευσης, της ψυχολογικής στήριξης, της υγείας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης παιδιών και οικογενειών.