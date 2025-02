Grammy 2025: Η Beyoncé κέρδισε το βραβείο που δεν είχε κερδίσει ποτέ – Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές

Η Beyoncé και ο Kendrick Lamar έγραψαν ιστορία στα φετινά Grammy ως οι δύο μεγάλοι νικητές της 67ης τελετής απονομής των μουσικών βραβείων. Τα ισχυρά μηνύματα προς τον Τραμπ και η συγκίνηση για τις φωτιές στο Λος Άντζελες.

Πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής (02/02) στο Λος Άντζελες, τα Grammy Awards 2025, σε μία βραδιά με έντονο το κοινωνικό και πολιτικό στοιχείο, μετά και την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και την ίδια την “Πόλη των Αγγέλων”, η οποία μετρά τις πληγές της από τις φονικές πυρκαγιές, να είναι η πραγματική σταρ της βραδιάς.

Τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας συναντήθηκαν στην Crypto.com Arena για την 67η τελετή απονομής των μουσικών βραβείων, μεγάλοι νικητές της οποίας ήταν η Beyoncé και ο Kendrick Lamar, οι οποίοι κέρδισαν τρία και πέντε βραβεία αντίστοιχα.

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις τέσσερις κορυφαίες κατηγορίες, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον: Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης.

Η Beyoncé μετά από δύο δεκαετίες καριέρας, κατέκτησε επιτέλους το Βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς για το άλμπουμ “Cowboy Carter”, τον όγδοο δίσκο της, που δημιουργήθηκε ως απάντηση στον αποκλεισμό της από τη country μουσική σκηνή, λόγω του ότι είναι μαύρη γυναίκα από τον Νότο των ΗΠΑ.

Η αντίδρασή της στο άκουσμα του ονόματός της έγινε viral, μιας και η ίδια φάνηκε να μην το περιμένει, ενώ η στιγμή της βράβευσής της ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, καθώς ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την κόρη της, Blue Ivy, για να παραλάβει το βραβείο. “Νιώθω γεμάτη και πολύ τιμημένη”, είπε συγκινημένη η Beyoncé. “Είναι κάτι που περίμενα πολλά, πολλά χρόνια“.

Η Beyonce δέχεται το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς για το "COWBOY CARTER" 2025 Chris Pizzello/AP Photo

Διατηρώντας το μήνυμα του “Cowboy Carter”, αφιέρωσε τη νίκη της στην Linda Martell, την πρωτοπόρο της country μουσικής, η φωνή της οποίας ακούγεται και στον δίσκο. “Ελπίζω να συνεχίσουμε να ανοίγουμε πόρτες και να προχωράμε μπροστά. Ο Θεός να σας έχει καλά”, δήλωσε κλείνοντας την ομιλία της.

Συνολικά, η Beyoncé έφυγε από τα Grammy με τρία βραβεία, ανεβάζοντας τον αριθμό των βραβείων της στη διοργάνωση στα 35, καταγράφοντας το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο, παρά τη σαρωτική της πορεία, μέχρι σήμερα είχε καταφέρει να κερδίσει μόλις μία φορά σε μία από τις τέσσερις μεγάλες κατηγορίες (Άλμπουμ, Τραγούδι, Ηχογράφηση της Χρονιάς και Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης).

Το “Not Like Us“, το κομμάτι-επίθεση του Kendrick Lamar στον Drake που εξελίχθηκε σε τεράστιο hit, κατέκτησε τα βραβεία Ηχογράφησης της Χρονιάς και Τραγουδιού της Χρονιάς στα 67α βραβεία Grammy. Πρόκειται για διπλή νίκη, σπάνια για τη rap μουσική, καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες συνήθως κυριαρχούνται από pop και rock καλλιτέχνες.

Ο Kendrick Lamar με τα βραβεία Grammy στην αγκαλιά του 2025 Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Το τραγούδι, που δεν αφήνει αμφιβολίες για το ποιος είναι ο στόχος του, χαρακτηρίζει τον Drake μέχρι και “παιδόφιλο”, προκαλώντας πολιτισμικό σοκ μέσα στο 2024. Παράλληλα, έγινε το επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης, καθώς ο Drake κατέθεσε μήνυση εναντίον της δισκογραφικής που μοιράζεται με τον Lamar, κατηγορώντας την για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Kendrick Lamar κέρδισε και στις πέντε κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφιος, συμπεριλαμβανομένης της ερμηνείας ραπ, του ραπ τραγουδιού και του μουσικού βίντεο.

Η Chappell Roan, η τραγουδίστρια από το Μιζούρι που πέρυσι έκανε αίσθηση με τον τολμηρό και εθιστικό dance pop ήχο της, αναδείχθηκε Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνιδα, ενώ η Sabrina Carpenter κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Pop Σόλο Ερμηνείας και Καλύτερου Pop Φωνητικού Άλμπουμ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στα μεγαλύτερα pop ονόματα.

Το Λος Άντζελες βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς διοργανωτές απηύθυναν εκκλήσεις για οικονομική ενίσχυση της περιοχής, ενώ στην απονομή του βραβείου για το Άλμπουμ της Χρονιάς συμμετείχε μια ομάδα πυροσβεστών, τιμώντας όσους βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες.

Από τη βραδιά δεν έλειψαν τα πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, με τη Lady Gaga, τη Shakira και την Chappell Roan να μην διστάζουν να τοποθετηθούν ανοιχτά και να στέλνουν ηχηρά μηνύματα.

Η Lady Gaga έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της τρανς κοινότητας, δηλώνοντας πως “τα τρανς άτομα δεν είναι αόρατα”, ενώ η Shakira αφιέρωσε το βραβείο της σε όλους τους μετανάστες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συγκινητική στιγμή της βραδιάς.

Με τη σειρά της η Chappell Roan άσκησε κριτική στη μουσική βιομηχανία, καλώντας τις δισκογραφικές να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους καλλιτέχνες. “Εμείς σας στηρίζουμε, αλλά εσείς μας στηρίζετε;”, ρώτησε από τη σκηνή.

Λαμβάνοντας τιμητικό Grammy, η Alicia Keys δεν δίστασε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της πολυφωνίας και της διαφορετικότητας, σε μια ξεκάθαρη αναφορά στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τις δράσεις για τη συμπερίληψη μέσω των DEI προγραμμάτων, τα οποία χαρακτήρισε “δώρο” και όχι “απειλή”.

“Δεν είναι η στιγμή να φιμώσουμε τις φωνές της διαφορετικότητας. Είδαμε εδώ πάνω ταλαντούχους, σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα, με διαφορετικές απόψεις, και αυτό αλλάζει τα δεδομένα”, είπε η ίδια.

Ποιους είδαμε στη σκηνή των Grammys

Grammys χωρίς εμφανίσεις on stage δεν γίνεται και η 67η τελετή είχε αρκετές, οι οποίες έκλεψαν την παράσταση, με αυτές των Weeknd, Shakira, Lady Gaga, Benson Boone και Charli XCX να είναι μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Ο “The Weeknd”, που στο παρελθόν είχε ασκήσει δριμεία κριτική στα Grammy, προκάλεσε έκπληξη με μια απρόσμενη εμφάνιση στη σκηνή.

Η Chappell Roan ξεσήκωσε το κοινό με μια εκρηκτική rock εκδοχή του “Pink Pony Club”, όπου εμφανίστηκε πάνω σε ένα γιγάντιο ροζ πόνι.

Η Chappell Roan στη σκηνή των Grammy Awards 2025 Chris Pizzello/AP Photo

Ενώ το act της Charli XCX άφησε πίσω του χαμό στη σκηνή.

Ένα από τα πιο εκρηκτικά act ήταν και εκείνο του Benson Boone, με τις Heidi Klum και Nikki Glaser να… σκίζουν το κουστούμι του και τον τραγουδιστή του hit “Beautiful Things” να ανεβαίνει στη σκηνή με μία μπλε ολόσωμη φόρμα και χαλαρός να κάνει και μερικά backflips.

Lady Gaga και Bruno Mars ανέβηκαν στη σκηνή και ένωσαν τις φωνές τους στο αφιέρωμα στην πόλη του Λος Άντζελες, χαρίζοντας στο κοινό μια μοναδική ερμηνεία του “California Dreamin’” των The Mamas & the Papas.

Lady Gaga και Bruno Mars τραγουδούν το "California Dreamin" στα Grammy Awards 2025 Chris Pizzello/AP Photo

Grammy 2025 – Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες

(με bold τα ονόματα των νικητών)

Ηχογράφηση της Χρονιάς

“Now and Then” – The Beatles

“Texas Hold ‘Em” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“360” – Charli XCX

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

“Fortnight” – Taylor Swift Featuring Post Malone

Άλμπουμ της Χρονιάς

“New Blue Sun” – André 3000

“Cowboy Carter” – Beyoncé

“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

“Brat” – Charli XCX

“Djesse Vol. 4” – Jacob Collier

“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift

Τραγούδι της Χρονιάς

“A Bar Song (Tipsy)”- Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams, songwriters

(Shaboozey)

“Birds of a Feather” – Billie Eilish O’Connell & Finneas, songwriters (Billie Eilish)

“Die With a Smile” – Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga & Bruno Mars)

“Fortnight” – Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift Featuring Post Malone)

“Good Luck, Babe!”- Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter, songwriters (Chappell Roan)

“Not Like Us” – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

“Please Please Please” – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, songwriters (Sabrina Carpenter)

“Texas Hold ‘Em” – Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq, songwriters (Beyoncé)

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία

“Bodyguard” – Beyoncé

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“Apple” – Charli xcx

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan

Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Γκρουπ

“Us” – Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans” – Beyoncé Featuring Post Malone

“Guess” – Charli XCX & Billie Eilish

“The Boy Is Mine” – Ariana Grande, Brandy & Monica

“Die With a Smile” – Lady Gaga & Bruno Mars

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

“Short n’ Sweet” – Sabrina Carpenter

“Hit Me Hard and Soft” – Billie Eilish

“Eternal Sunshine” – Ariana Grande

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” – Chappell Roan

“The Tortured Poets Department” – Taylor Swift

Καλύτερη Χορευτική/Ηλεκτρονική Ηχογράφηση

“She’s Gone, Dance On” – Disclosure

“Loved” – Four Tet

“Leavemealone” – Fred Again & Baby Keem

“Neverender” – Justice & Tame Impala

“Witchy” – Kaytranada Featuring Childish Gambino

Καλύτερη Χορευτική/Ποπ Ηχογράφηση

“Make You Mine” – Madison Beer

“Von Dutch” – Charli XCX

“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

“Yes, And?” – Ariana Grande

“Got Me Started” – Troye Sivan

Καλύτερο Χορευτικό/Ηλεκτρονικό Άλμπουμ

“Brat” – Charli XCX

“Three” – Four Tet

“Hyperdrama” – Justice

“Timeless” – Kaytranada

“Telos” – Zedd

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

“Now and Then” – The Beatles

“Beautiful People (Stay High)” – The Black Keys

“The American Dream Is Killing Me” – Green Day

“Gift Horse” – Idles

“Dark Matter” – Pearl Jam

“Broken Man” – St. Vincent

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” – Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne

“Crown of Horns” – Judas Priest

“Suffocate” – Knocked Loose Featuring Poppy

“Screaming Suicide” – Metallica

“Cellar Door” – Spiritbox

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

“Happiness Bastards” – The Black Crowes

“Romance” – Fontaines D.C.

“Saviors” – Green Day

“TANGK” – Idles

“Dark Matter” – Pearl Jam

“Hackney Diamonds” – The Rolling Stones

“No Name” – Jack White

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

“Beautiful People (Stay High)” – Dan Auerbach, Patrick Carney, Beck Hansen & Daniel Nakamura, songwriters (The Black Keys)

“Broken Man” – Annie Clark, songwriter (St. Vincent)

“Dark Matter” – Jeff Ament, Matt Cameron, Stone Gossard, Mike McCready, Eddie Vedder & Andrew Watt, songwriters (Pearl Jam)

“Dilemma” – Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt & Tré Cool, songwriters (Green Day)

“Gift Horse” – Jon Beavis, Mark Bowen, Adam Devonshire, Lee Kiernan & Joe Talbot, songwriters (Idles)

Καλύτερο R&B Άλμπουμ

“11:11 (Deluxe)” – Chris Brown

“Vantablack” – Lalah Hathaway

“Revenge” – Muni Long

“Algorithm” – Lucky Daye

“Coming Home” – Usher

Καλύτερο R&B Τραγούδι

“After Hours” – Diovanna Frazier, Alex Goldblatt, Kehlani Parrish, Khris Riddick-Tynes & Daniel Upchurch, songwriters (Kehlani)

“Burning” – Ronald Banful & Temilade Openiyi, songwriters (Tems)

“Here We Go (Uh Oh)” – Sara Diamond, Sydney Floyd, Marisela Jackson, Courtney Jones, Carl McCormick & Kelvin Wooten, songwriters (Coco Jones)

“Ruined Me” – Jeff Gitelman, Priscilla Renea & Kevin Theodore, songwriters (Muni Long)

“Saturn” – Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon & Scott Zhang, songwriters (SZA)

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

“Enough (Miami)” – Cardi B

“When the Sun Shines Again” – Common & Pete Rock Featuring Posdnuos

“Nissan Altima” – Doechii

“Houdini” – Eminem

“Like That” – Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” – GloRilla

“Not Like Us” – Kendrick Lamar

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ

“Might Delete Later” – J. Cole

“The Auditorium, Vol. 1” – Common & Pete Rock

“Alligator Bites Never Heal” – Doechii

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” – Eminem

“We Don’t Trust You” – Future & Metro Boomin

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι

“Asteroids” – Marlanna Evans, songwriter (Rapsody Featuring Hit-Boy)

“Carnival” – Jordan Carter, Raul Cubina, Grant Dickinson, Samuel Lindley, Nasir Pemberton, Dimitri Roger, Ty Dolla $ign, Kanye West & Mark Carl Stolinski Williams, songwriters (¥$ (Kanye West & Ty Dolla $Ign) Featuring Rich The Kid & Playboi Carti)

“Like That” – Kendrick Lamar Duckworth, Kobe “BbyKobe” Hood, Leland Wayne & Nayvadius Wilburn, songwriters (Future & Metro Boomin Featuring Kendrick Lamar)

“Not Like Us” – Kendrick Lamar, songwriter (Kendrick Lamar)

“Yeah Glo!” – Ronnie Jackson, Jaucquez Lowe, Timothy McKibbins, Kevin Andre Price, Julius Rivera III & Gloria Woods, songwriters (GloRilla)

Καλύτερη Σόλο Ποπ Ερμηνεία Κάντρι

16 Carriages – Beyoncé

I Am Not Okay – Jelly Roll

The Architect – Kacey Musgraves

A Bar Song (Tipsy) – Shaboozey

It Takes A Woman – Chris Stapleton

BEST COUNTRY DUO/GROUP PERFORMANCE

Καλύτερη Ερμηνεία Κάντρι Ντουέτου/Γκρουπ

Cowboys Cry Too – Kelsea Ballerini With Noah Kahan

II Most Wanted – Beyoncé Featuring Miley Cyrus

Break Mine – Brothers Osborne

Bigger Houses – Dan + Shay

I Had Some Help – Post Malone Featuring Morgan Wallen

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ

Cowboy Carter – Beyoncé

F-1 Trillion – Post Malone

Deeper Well – Kacey Musgraves

Higher – Chris Stapleton

Whirlwind – Lainey Wilson

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ

Funk Generation – Anitta

El Viaje – Luis Fonsi

GARCÍA – Kany García

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

ORQUÍDEAS – Kali Uchis

Καλύτερο Μουσικό Βίντεο

Tailor Swif – A$AP Rocky Vania Heymann & Gal Muggia, video directors

360 – Charli XCX Aidan Zamiri, video director; Jami Arceo & Evan Thicke, video producers

Houdini – Eminem Rich Lee, video director; Kathy Angstadt, Lisa Arianna & Justin Diener, video producers

Not Like Us – Kendrick Lamar Dave Free & Kendrick Lamar, video directors; Jack Begert, Sam Canter & Jamie Rabineau, video producers

Fortnight – Taylor Swift Featuring Post Malone Taylor Swift, video director; Jil Hardin, video producer