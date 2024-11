Gué Pequeno: Ο Ιταλός που ραπάρει με τον ΛΕΞ για τη ζωή του δρόμου

Ποιος είναι ο διάσημος Ιταλός Guè Pequeno που εμφανίζεται στο “SL”, το δέκατο κομμάτι του νέου δίσκου του ΛΕΞ.

Το ψηφιακό ρολόι του κινητού μου χτυπάει 00:00. Το Γ.Τ.Κ., το τέταρτο solo album του ΛΕΞ είναι πλέον διαθέσιμο στις μουσικές πλατφόρμες και η ακρόαση αρχίζει σαν ιεροτελεστία. Κάθε κομμάτι με τη σειρά, έτσι όπως πρέπει να ακούγεται ο κάθε δίσκος.

Συγκίνηση, περιγραφές εικόνων που φέρνουν στο μυαλό ξεχασμένες αναμνήσεις, βία, αλητεία, ρίμες που τσακίζουν κόκκαλα. Κάθε κομμάτι έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, είναι ξεχωριστό και λέει τη δική του ιστορία. Και λίγο πριν το τέλος, εκεί που νιώθεις το outro του δίσκου να έρχεται -στο πρώτο άκουσμα δεν ξέρω ποιο να πρωτοξεχωρισώ, χειρότερη γενιά, graffiti, cognac, νυχτερίδες;- “σκάει” το SL και έχει ιταλικό ραπ.

“Τι να λέει άραγε το παλικάρι” αναρωτιόμαστε με έναν φίλο που το ακούμε παράλληλα. Το παλικάρι λοιπόν είναι ο Guè, ένας διάσημος και επιδραστικός ράπερ, γνωστός και ως το “χρυσό αγόρι” της σύγχρονης ιταλικής ραπ –όπως τον χαρακτηρίζει στη βιογραφία του το IMDb.

Ποιος είναι ο Guè Pequeno

Γεννημένος ανήμερα των Χριστουγέννων του 1980, ο Gué Pequeno, κατά κόσμο Cosimo Fini, ξεκίνησε την καριέρα του γύρω στο 1996, με το συγκρότημα Sacre Scuole, το οποίο σύντομα μετονομάστηκε στο εμβληματικό Club Dogo.

Το 2011, ο Gué έκανε το μεγάλο βήμα ως solo καλλιτέχνης, κυκλοφορώντας το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ και ιδρύοντας την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Tanta Roba μαζί με τον φίλο του, DJ Harsh. Το όνομά του έχει πλέον συνδεθεί με το δικό του μοναδικό στυλ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη rap σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Gué έχει κυκλοφορήσει επτά άλμπουμ με τους Club Dogo και επτά solo άλμπουμ. Το 2016 συνεργάστηκε με τον ράπερ Marracash για το κοινό τους άλμπουμ Santeria.

Έναν χρόνο αργότερα, το 2017, ο Gué Pequeno αναδείχθηκε ως ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στο Spotify στην Ιταλία. Κομμάτια του όπως το Brivido, ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια προβολές στο Spotify και το YouTube.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, GVUESVS, έγινε πλατινένιο, κατακτώντας αμέσως την κορυφή των charts ως το πιο streamαρισμένο άλμπουμ στην Ιταλία.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική έκδοση του Vanity Fair της Ιταλίας, στηρίζει πως «μόνο αν τρέξει κανείς λίγο πιο γρήγορα από τις αλλαγές που έχει φέρει η ψηφιακή πραγματικότητα τότο μόνο μπορεί να πετύχει σε αυτό που έχει γίνει η rap μουσική σήμερα. Να γίνει δηλαδή Highlander».

Ποιο είναι το μυστικό ενός Highlander; «Η απάντηση, όσο κλισέ κι αν ακούγεται, είναι αληθινή: η δουλειά και η θυσία ανταμείβουν. Πριν από τρεις μήνες έδωσα μια συναυλία με sold out στο Forum di Assago. Και όπως λέει ο μάνατζέρ μου, εκεί ήταν όλη η “σημαντική” πλευρά του Μιλάνου. Αλλά, το πιο σημαντικό, υπήρχαν από δεκατριάχρονα μέχρι τριαντάρηδες.

Χάρη στους έφηβους, έχει γίνει αποδεκτό και φυσιολογικό ραπ. Όταν το κάναμε με τους Club Dogo πριν από χρόνια, μας έβριζαν. Τώρα, μου βάζουν τα παιδιά τους στην αγκαλιά και μου λένε ότι είναι φαν. Αυτό είναι καλό, γιατί τα παιδιά κινούν την αγορά, αλλά αν ακούν πράγματα που δεν είναι κατάλληλα για την ηλικία τους, αυτό είναι πρόβλημα των γονιών, όχι δικό μου».

To SL

ΛΕΞ και Gué ενώνονται στο δέκατο κομμάτι του δίσκου το “SL” , τα αρχικά που παραπέμπουν στο “Street Life” και ραπάρουν για τη ζωή του δρόμου.

Με story του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram o Gué γράφει «πραγματική κουβέντα» και κάνει επισήμανση τον ΛΕΞ.

Printscreen/Instagram

«Για όσους νιώθουνε τι λέω

Σε όλα τα μέρη της Γης, η γλώσσα είναι μία

Street life

Κατάλαβες;»

Προς το παρόν, οι στίχοι του verse του Gué, δεν είναι διαθέσιμοι.

[Verse 1: ΛΕΞ]

Μας νανούρισαν ίδια παραμύθια

Τραφήκαμε από τα ίδια στήθια

Μεγαλώσαμε μαζί και ας μεγαλώσαμε χώρια

Κι αυτή είναι η πιο υπέροχη αλήθεια

Είμαστε αδέρφια κι ας μη στέλνουμε sms τις γιορτές

Αδέρφια μας μπερδέψανε μες στις κλινικές

Τα οικογενειακά μας άλμπουμ έχουν ίδιες στιγμές

Γιατί οι ιστορίες είναι κοινές σ’ όλες τις γειτονιές

Πόσοι παίξαμε στα άκρα σαν Xtreme που δε συγκλίνει

Πόσοι χάσαμε ανθρώπους από την ηρωίνη

Πόσοι είχαμε πατέρες που δεν παίρναν ευθύνη

Κι όταν την κάναν δε ρωτήσαμε πώς ένιωσε εκείνη

Πόσα κορίτσια είδαν τους πάντες να τραβιούνται μακριά τους

Όταν σ’ ένα παλιό αμάξι χάσαν την παρθενία τους;

Πόσες μητέρες τις προστάτευσαν μες στην αγκαλιά τους;

Κι εφόσον φούσκωσε η κοιλιά τους, πώς το πήρες ο μπαμπάς τους;

Πόσοι θυσίασαν τις μέρες τους για τις Κυριακές;

Πόσοι έλειψαν σε ιδρυματικές εκδρομές

Όταν φαινόταν πολυτέλεια ακόμη κι ένας καφές;

Πόσοι πιάσαμε δουλειά και πόσοι κάναμε δουλειές;

Πόσοι δηλώσανε πως θα πέθαιναν γι’ αυτά που αγαπάνε;

Πόσοι πιστέψαν πως οι κώδικες δεν είναι για να σπάνε;

Πόσοι τους έσπασαν και ντρέπονται να το συζητάνε;

Τα μυστικά μας βαραίνουν μα όλοι μας τα κρατάμε

Χαρισέ μου πίσω αυτόν τον χορό

Δε σ’ το ζητάω, σε παρακαλώ

Για όσα τα φράγκα δεν μπορούν να αγοράσουν

Για όλα αυτά στο πλάι σου ξενυχτώ

Σ’ ακούω κάθε πρωί στα κομμάτια μου

Λίγο προτού να πάρω τα χάπια μου

Αν δε σε βλέπω, έχω αίμα στα μάτια μου

Αν δε σε βλέπω, έχω αίμα στα μάτια μου

[Chorus: ΛΕΞ]

Street life is the only life I know

Οι δρόμοι σου είναι το μόνο μου πατρικό

Κι αν μες στην αγκαλιά σου χαθώ

Θα έχω το φως των φαναριών για οδηγό

Street life is the only life I know

Street life is the only life I know

Street life is the only life I know

Street life, street life, street life, street life

[Verse 2: Guè]

[?]

[Chorus: ΛΕΞ]

Street life is the only life I know

Οι δρόμοι σου είναι το μόνο μου πατρικό

Κι αν μες στην αγκαλιά σου χαθώ

Θα έχω το φως των φαναριών για οδηγό

Street life is the only life I know

Street life is the only life I know

Street life is the only life I know

Street life, street life, street life, street life