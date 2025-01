H Μαρίνα Σάττι φέρνει πανικό – Άγριος χορός Epano sto Trapezi

Μόλις κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι και βιντεοκλίπ “Epano sto Trapezi” και η Μαρίνα Σάττι “σπάει την ιλουστρασιόν βιτρίνα του λαμπερού κόσμου της δημοσιότητας“.

Το είδαμε σε πρώτη προβολή στην εξαπλή απονομή με τη Μαρίνα Σάττι στο Floyd και τώρα κυκλοφόρησε.

Νέος σταθμός, νέο τραγούδι, νέο βιντεοκλίπ στο πολυπλατινένιο P.O.P. μουσικό ταξίδι της Μαρίνας Σάττι. Λέγεται EPANO STO TRAPEZI και θα συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ P.O.P. II, με τη μοναδική hitmaker και performer να επιστρέφει με το απόλυτο χορευτικό τραγούδι.

Το single της Μαρίνας κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Golden Records, και “πάει πακέτο” με ένα τολμηρό βίντεο, που σπάει την ιλουστρασιόν βιτρίνα του λαμπερού κόσμου της δημοσιότητας και τον αποκαλύπτει μέσα από το δικό της καλλιτεχνικό πρίσμα, καθώς επαναλαμβάνει:

“Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι”

Η μουσική περιγράφεται ως “βαλκανική trans” και η Σάττι δίνει με αφοπλιστική ωμότητα τη δική της μαρτυρία για το σύγχρονο κυνήγι μαγισσών που εκτυλίσσεται στις οθόνες μας, σε μια αλληγορία για την ανθρωποφαγία των μίντια αλλά και του πληκτρολογίου.

Το σκηνικό, μια –βαρετή– συνέντευξη Τύπου, ώσπου μια αποστροφή του λόγου της, σε έναν συμβολισμό αίματος, ξυπνά το ενδιαφέρον και έτσι προσφέρεται τροφή για τα θηρία σε ένα πεινασμένο ακροατήριο.

Αντιστρέφοντας τους ρόλους, η Μαρίνα Σάττι απομακρύνει την κάμερα από πάνω της και δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα ακροατήριο που σταδιακά γίνεται όχλος, ένα κοπάδι λύκων που κινητοποιούνται από τη μυρωδιά του αίματος.

Το τραγούδι δίνει τον τόνο για το πολυσυλλεκτικό άλμπουμ P.O.P. II, τη δεύτερη ενότητα τραγουδιών που θα έρθει για να ολοκληρώσει την εξερεύνηση της P.O.P. πτυχής της Μαρίνας.

Η περασμένη χρονιά έφερε πολλούς “καρπούς” για την τραγουδίστρια. Έγινε πλατινένιο το single «TUCUTUM», διαμαντένιο το τραγούδι «ZARI» με το οποίο κατέλαβε την 11η θέση στη Eurovision 2024, τριπλά πλατινένιο το single «LALALALA», διπλά πλατινένιο το τραγούδι «MIXTAPE», χρυσό το single «Ah THALASSA» και διπλά πλατινένιο το EP «P.O.P.».

EPANO STO TRAPEZI – Lyrics

Θέλω κι άλλα

Παρακάλια

Comedy show

Ειδήσεις ώρα 9

Κλείσ’ το στόμα κι άνοιξε τα μάτια

Panic attack

Γίνομαι κομμάτια

Πανικός με πιάνει, το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

BUCK IT UP – buck it uh’ buck it uh’ buck it up

Κανένας δε μιλάει

σ’ άλλο κανάλι πάει

κάτι να δει να φάει

τον πόλεμο κοιτάει

το αίμα για νερό διψάει

ντρέπομαι και πώς πονάει

πες μου πόσο κρατάει

όσο αυτό κρατάει

Panic attack

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Χύνω το ποτό μου στο τραπέζι

Πανικός με πιάνει το κορμί μου παίζει

Μια πεταλούδα μακριά

σκεπάζει το ξημέρωμα

με ένα φτερούγισμά της

μαγικά

Πάνω από τα κύματα, Σύννεφα σα ζωγραφιά

I’m a wreck walker

I guess I’m a butterfly

Outro

Μες στη λούπα

Μέσα στη γυάλα

Τα ’χουν όλα, μα θέλουν κι άλλα [x2]

Μουσική: Marina Satti, OGE, Nikos Kodonas

Στίχοι: Anastasios Tsordas, Mikros Kleftis

Video credits:

Σκηνοθεσία: FA & FON

Παραγωγή: Riff Raff Films & Nomad Productions