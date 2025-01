Η Kristen Stewart κάνει το “μουσικό” της ντεμπούτο – Ποιος θα γελάσει τελευταίος;

Το αμερικανικό indie rock συγκρότημα Lord Huron, συνεργάζεται με την ηθοποιό Kristen Stewart, στο νέο τους τραγούδι “Who Laughs Last?”.

Οι Lord Huron κυκλοφόρησαν το νέο τους single «Who Laughs Last», στο οποίο συμμετέχει η Kristen Stewart (Κρίστεν Στιούαρτ), κάνοντας ένα μίνι ντεμπούτο στη μουσική δισκογραφία.

Το τραγούδι αυτό σηματοδοτεί την πρώτη δισκογραφική ηχογράφηση της ηθοποιού, την οποία ακούμε στην έναρξη του κομματιού, ενώ πρωταγωνιστεί και στο βιντεοκλίπ. Πρόκειται για το νέο σκοτεινό indie κομμάτι της μπάντας που είναι η πρώτη τους κυκλοφορία, από το 2023.

Η Kristen Stewart στο «Who Laughs Last»

«Είπε ότι ενδιαφερόταν (να συμμετέχει), οπότε συναντηθήκαμε και τα βρήκαμε και μιλήσαμε για βιβλία, ταινίες και μουσική», εξήγησε στο ΝΜΕ ο frontman των Lord Huron, Ben Schneider, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε τη Stewart εκ των προτέρων. «Κατάλαβε αμέσως αυτό που ήθελα και επιπλέον είχε υπέροχες ιδέες. Είναι απλά ένας υπέροχος άνθρωπος και τόσο δημιουργική και ανοιχτή. Πρόσθεσε πολλά και στο concept του βίντεο. Ήταν το είδος της συνεργασίας που ονειρεύεσαι, ειλικρινά».

Η Stewart πρόσθεσε: «Πάντα αγαπούσα το συγκρότημα και αμέσως κόλλησα με το πώς σε παρασύρει το τραγούδι. Μου αρέσει όταν ένα τραγούδι είναι κάτι στο οποίο μπορείς κατά κάποιο τρόπο να διεισδύσεις και να το φανταστείς. Ο Ben είναι ο πιο καλός, μου άρεσε τόσο πολύ να διαβάζω τα λόγια του… δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να κάνεις νέους φίλους μέσα από τέτοια projects που απλά προκύπτουν. Τυχερά πράγματα».

Lord Huron – “Αποφασιστικά κινηματογραφικοί”

Οι Lord Huron είναι ένα αμερικανικό indie rock συγκρότημα με έδρα το Λος Άντζελες που αποτελείται από τους Mark Barry (τύμπανα, κρουστά), Miguel Briseño (μπάσο, πλήκτρα, theremin), Tom Renaud (κιθάρα) και τον ιδρυτή Ben Schneider (κιθάρα, φωνητικά). Κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Lonesome Dreams το 2012, το δεύτερο άλμπουμ τους Strange Trails το 2015, το τρίτο άλμπουμ τους Vide Noir το 2018 και το τέταρτο και πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Long Lost το 2021.

Οι Lord Huron συνδυάζουν country, western, folk rock, rock and roll, pop μελωδίες και surf rock με επιρροές από soundtrack και new age για να παράγουν έναν ήχο που η Wall Street Journal περιέγραψε ως «αποφασιστικά κινηματογραφικό, βαρύ σε διάθεση και υποβλητικές εικόνες. Οι Lord Huron φέρνουν στο μυαλό τον ψηλό-μοναχικό ήχο προγόνων όπως οι Band, ο Neil Young, οι My Morning Jacket και οι Fleet Foxes».