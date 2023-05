Η μεγάλη επιστροφή των Blur είναι γεγονός - Η συναυλία "ζέσταμα" και το πολυαναμενόμενο Wembley

Για τους πάλαι ποτέ φανς των Blur είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν περάσει 30 ολόκληρα χρόνια από την ημέρα που το συγκρότημα ξεκίνησε την πορεία του στο Λονδίνο, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στα 90s και συνδέοντας το όνομά του με το κίνημα της Britpop.

Δεν το είχαμε και… σίγουρο ότι οι κοντά 55 ετών σήμερα: Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James και Dave Rowntree θα ανέβαιναν ξανά στη σκηνή για να τραγουδήσουν τις παλιές επιτυχίες του συγκροτήματος, όμως τελικά αυτό συνέβη και η επιστροφή τους στο O2 City Hall του Νιούκαστλ την περασμένη Κυριακή έγραψε άλλη μία σελίδα στην ιστορία της καριέρας τους.

Η λονδρέζικη μπάντα έκανε ένα ωραίο “ζέσταμα” πριν από την πολυαναμενόμενη συναυλία-reunion στο Wembley (8/7). Το βράδυ της Κυριακής, λοιπόν, παλιοί καλοί φανς της μπάντας πήραν τους γιους και τις κόρες τους και πήγαν σε ένα συγκινητικό live δύο ωρών με 26 τραγούδια παλιά και αγαπημένα.

Blur @ Newcastle YOUTUBE

“Oh yes, we have returned’ αναφώνησε ο Albarn, που είχε όλο αυτό τον καιρό απασχολημένο το μυαλό του με τους Gorillaz αλλά όσο και να πεις η παλιά αγάπη έχει άλλη γλύκα. Η μπάντα έπαιξε τα κλασικά “There's No Other Way”, “Song 2”, “Parklife” και “Girls & Boys”, ενώ ακολούθησαν τα “Tender” (που ξεσήκωσε το κοινό), “Coffee and TV”, “Beetlebum”, “Tracy Jacks” και “Bank Holiday”, αλλά και το ολοκαίνουργιο “The Narcissist”. Ο Albarn - όπως βλέπουμε στο υλικό που κυκλοφόρησε στα social - τα "έδωσε όλα", ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να πέσει και στα χέρια των φανς που ούρλιαζαν μπροστά στη σκηνή, και που τον σήκωσαν ευχαρίστως αναβιώνοντας παλιές ροκ εποχές.

Το σετ ολοκληρώθηκε με το "The Universal" και τη φράση “μπορεί πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά να συμβεί” (It really, really, really could happen).

Blur - Οι θρύλοι της Britpop

Από αριστερά οι: Alex James, Dave Rowntree, Damon Albarn και Graham Coxon, των Blur καταφθάνουν στα Brit Awards 2012 στο O2 Arena του Λονδίνου. 2013/JONATHAN SHORT/AP PHOTO

Για να θυμηθούμε λίγο τους Blur.: Δημιουργήθηκαν το 1989 στο Λονδίνο υπό την ονομασία "Seymour". Το όνομα του συγκροτήματος δεν άρεσε στους ιθύνοντες της δισκογραφικής και έτσι αποφάσισαν να το αλλάξουν σε Blur, το οποίο σημαίνει "θολούρα" και τους… ταίριαζε. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου 1990, το συγκρότημα περιόδευε με τους The Cramps. Το πρώτο σινγκλ του συγκροτήματος ήταν το "She's So High" και έφτασε στο #48 των βρετανικών τσαρτς. Ο πρώτος επιτυχημένος δίσκος ήταν το "Parklife", και περιείχε το τραγούδι "Girls and Boys" που "εξακόντισε" τους Blur στην κορυφή.

Ο Damon Albarn των Blur στο Coachella Valley Music and Arts Festival 2013 /JOHN SHEARER/INVISION/AP

Η λεγόμενη "Μάχη της Britpop" μεταξύ των Blur και των Oasis ξεκίνησε το 1995, όταν οι πρώτοι έβγαλαν τον δίσκο "The Great Escape". Οι δεύτεροι απάντησαν με τον δίσκο "(What's the Story) Morning Glory?", ο οποίος έγινε 14 φορές πλατινένιος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1997, οι Blur έβγαλαν τον 5ο, ομώνυμο δίσκο, ο οποίος περιείχε την τεράστια επιτυχία "Song 2", όπου έφτασε στο #2 του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τελευταία επιτυχία τους πριν τη διάλυση το 2003 ήταν το "Coffee and TV" που έφτασε στο #11 της Μεγάλης Βρετανίας.

Το νέο άλμπουμ “The Ballad of Darren” και ένας... Narcissist

Αναφορικά με την κυκλοφορία της μεγάλης τους δισκογραφικής επιστροφής, οι Blur μας έχουν υποσχεθεί ότι πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 14 Ιουλίου το “The Ballad of Darren”, τον πρώτο τους δηλαδή δίσκο εδώ και οκτώ χρόνια. Το lead single του άλμπουμ λέγεται “The Narcissist” και ήδη έχει ανοίξει την όρεξη τους φανς για όσα θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με τον frontman του συγκροτήματος, Damon Albarn, το "The Ballad of Darren" -σε παραγωγή του James Ford (Arctic Monkeys, HAIM, Florence & the Machine)- είναι "ένας aftershock δίσκος, που καθρεφτίζει και σχολιάζει το που βρίσκονται τα μέλη της μπάντας σήμερα".

Πρόκειται για την 9η δουλειά των Blur και έρχεται μετά το “The Magic Whip” του 2015. Έχοντας επανενωθεί μόλις πρόσφατα, οι Blur πραγματοποιούν αυτό το καλοκαίρι την πρώτη τους περιοδεία μετά από οκτώ χρόνια απουσίας.

Πιο συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβριο οι Blur ανακοίνωσαν ότι θα δώσουν μία μεγάλη συναυλία επανένωσης στο Wembley στις 8 Ιουλίου 2023 - η πρώτη τους από το 2015. Μιλώντας για αυτό ο Albarn είπε: "Αγαπάμε να παίζουμε αυτά τα τραγούδια και νιώσαμε ότι ήρθε η ώρα να τα ξαναπούμε” ενώ ο Coxon ανέφερε: ”Ανυπομονώ να παίξω με τα αδέρφια μου τους Blur και να επισκεφθούμε ξανά όλα αυτά τα φοβερά τραγούδια. Τα live των Blur είναι πάντα φανταστικά για μένα: κιθάρα, ενισχυτής και πολλά χαμογελαστά πρόσωπα".

Με τη σειρά του ο μπασίστας Alex James είχε δηλώσει στο ΝΜΕ: “Πάντα γίνεται κάτι ιδιαίτερο όταν και οι τέσσερις μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο. Και είναι ωραίο να σκεφτόμαστε ότι αυτό το δωμάτιο στις 8 Ιουλίου θα είναι το Wembley”, ενώ ο ντράμερ Dave Rowntree είχε πει: “Μετά το χάος των τελευταίων χρόνων, είναι φοβερό να ξαναβγούμε εκεί έξω να παίξουμε μαζί μια καλοκαιρινή μέρα στο Λονδίνο. Ελπίζουμε να σας δούμε εκεί”.

Οι Blur θα τραγουδήσουν στο Φεστιβάλ Primavera Sound στη Βαρκελώνη και στη Μαδρίτη, 1 και 8 Ιουνίου αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν εμφανίσεις στο Δουβλίνο και στο Παρίσι. Τα μέλη των Blur είχαν μοιραστεί ξανά τη σκηνή τον Μάρτιο του 2019 στο πλαίσιο μίας και μοναδικής ζωντανής εμφάνισης του Albarn για τις ανάγκες της φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας Africa Express.

The Ballad of Darren - Tracklist

The Ballad St Charles Square Barbaric Russian Strings The Everglades (For Leonard) The Narcissist Goodbye Albert Far Away Island Avalon The Heights

