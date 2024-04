Η τοπ tribute μπάντα των Iron Maiden συναντά τον βετεράνο κιθαρίστα Dennis Stratton

Οι Maiden uniteD, είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη tribute μπάντα των Iron Maiden παγκοσμίως, και επιστρέφουν στην Αθήνα 12 χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική εμφάνιση τους στη χώρα μας.

Oι Maiden uniteD στο πλαίσιο του “1980 Tour” έρχονται και στην Ελλάδα για δύο αξέχαστες βραδιές, την Παρασκευή 12 Απριλίου στο An Club στην Αθήνα και το Σάββατο 13 Απριλίου στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη.

Οι Maiden uniteD διασκευάζουν με το δικό τους, μοναδικό τρόπο τους κλασικούς ύμνους των Maiden. Με ακουστική κατεύθυνση και εντελώς νέες ενορχηστρώσεις, μεταμορφώνουν τα τραγούδια του θρυλικού συγκροτήματος και τους δίνουν μία νέα, συναρπαστική μορφή, προσφέροντας κάτι που οι οπαδοί των Iron Maiden δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Dennis Stratton και Maiden uniteD… two thumbs up!

Το 2024 περιοδεύουν με το “1980 tour” και αυτήν τη φορά, θα έχουν στη σύνθεσή τους τον έναν και μοναδικό, Dennis Stratton!

Ο Dennis Stratton ήταν ο κιθαρίστας των Iron Maiden στο πρώτο τους, φερώνυμο άλμπουμ, το 1980, αλλά και στο EP “Live!! + One” (που ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά στο διάσημο Marquee Club του Λονδίνου και διατέθηκε αρχικά μόνο στην Ιαπωνία, για να επανακυκλοφορήσει το 1984 με διευρυμένο tracklist, αποκλειστικά στην ελληνική αγορά).

Ευκαιρία, λοιπόν, να θυμηθούμε μερικές αλήθειες γύρω από τα πρώτα χρόνια της πορείας των Iron Maiden, όταν έγραφαν το πρώτο τους άλμπουμ και ξεκινούσε να χτίζετε ο μύθος τους, αλλά και μερικές πληροφορίες για τους ίδιους τους Maiden uniteD.

Ιδρυτής του Maiden uniteD είναι ο μπασίστας Joey Bruers, που θα βρεθεί και αυτός στα σόου στην Ελλάδα. Το 2006 του ζήτησαν από το ολλανδικό φαν κλαμπ των Iron Maiden να κάνει ένα ειδικό σόου, κάτι που να ξεφεύγει από ένα τυπικό tribute και από τα όρια μιας ακόμη μπάντας διασκευών, για το «The Dutch Convention III/F.C. Iron Maiden». Στο συνέδριο θα παρευρισκόταν και ο “αρχηγός” Steve Harris.

Η ιδέα να κάνει ένα ακουστικό σόου ήταν ήδη στο μυαλό του, οπότε τότε έγινε συγκεκριμένη. Τον Νοέμβριο του 2006 το πρώτο ακουστικό σόου των Maiden uniteD ήταν γεγονός. Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν συγκλονιστικές – αλλά και ο αρχηγός έδωσε τις ευλογίες του… ‘two thumbs up’!

Οι Iron Maiden, από την άλλη στα τέλη του 1979 είχαν υπογράψει το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο με την EMI για τουλάχιστον τρία άλμπουμ, και μέσα στις γιορτές μπήκαν στα Kingsway Studios του Λονδίνου για να ηχογραφήσουν τον πρώτο τους δίσκο.

Ο πυρήνας των Iron Maiden τότε ήταν, ο μπασίστας Steve Harris, ο κιθαρίστας Dave Murray και ο τραγουδιστής Paul Di’Anno αλλά για να συμπληρώσουν τη σύνθεση τους προσέλαβαν τους, Clive Burr στα ντραμς και Dennis Stratton στις κιθάρες – μάνατζερ τους ήταν ο Rod Smallwood και παραγωγό, επισήμως, για αυτό το πρώτο άλμπουμ θα είχαν τον περίφημο, Will Malone.

Ο μύθος λέει ότι στα στούντιο δεν υπήρχε αρκετός χώρος για το ολοκαίνουργιο drum kit του Clive Burr στο drum booth και έτσι ο Burr τοποθετήθηκε σε έναν αχρησιμοποίητο χώρο υποδοχής, με τηλεόραση και καφετιέρα.

Οι δύο κιθαρίστες της μπάντας είχαν καλή σχέση και χημεία μεταξύ τους. Ο Murray δίνει τα εύσημα στη συνεργασία του με τον Stratton, τόσο στον ήχο όσο και στην απόδοση. Ο Murray έπαιζε την αγαπημένη του Fender Stratocaster του 1957, ενώ ο Stratton προτιμούσε μία Gibson Les Paul, και αυτό δημιούργησε μια ισορροπία που ήταν πολύ σημαντική.

Το άλμπουμ γράφτηκε μέσα σε 13 ημέρες και η μίξη έγινε στα Morgan Studios στο Βόρειο Λονδίνο μέσα στον Φεβρουάριο.

Τα κλασικά των Maiden

Ο Will Malone, που όπως είπαμε ήταν επίσημα ο παραγωγός του άλμπουμ, ποτέ δεν συνέβαλε αρκετά και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε κυρίως από το συγκρότημα και τον μηχανικό ήχου, Martin Levan. Έτσι, αν και η παραγωγή είναι λίγο πρωτόγονη, το άλμπουμ ουσιαστικά εκρήγνυται με ακατέργαστη ενέργεια και δύναμη. Αρκετά από αυτά τα κομμάτια έχουν γίνει κλασικά Maiden και εξακολουθούν να είναι, σχεδόν υποχρεωτικά, στο set list κάθε συναυλίας των Maiden.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε πριν 24 χρόνια ακριβώς, στις 14 Απριλίου του 1980. Η σύνθεση στον πρώτο δίσκο των Maiden (Paul Di’Anno – lead vocals | Dave Murray – guitar | Dennis Stratton – guitar, backing vocals | Steve Harris – bass, backing vocals | Clive Burr – drums) ήταν η ίδια σύνθεση με αυτήν που το καλοκαίρι του 1980 ξεκίνησε, ως special guests, περιοδεία με τους KISS, και την ίδια χρονιά έπαιξε, πριν τους UFO, στο Reading Festival.

O Dennis Stratton έπαιξε την τελευταία του συναυλία με τους Maiden στο Drammen της Νορβηγίας, στις 13 Οκτωβρίου 1980, στο τέλος της περιοδείας με τους KISS. Μερικές μέρες πριν απολυθεί γύρισε μαζί τους το βίντεο για το Women In Uniform.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2010 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ των Maiden uniteD, Mind the Acoustic Pieces μια ακουστική επανεκτέλεση του κλασικού άλμπουμ, Piece of Mind των Iron Maiden. Ακολούθησε περιοδεία, Pieces Over Europe Tour (Δεκέμβριος 2010 – Απρίλιος 2011). Οι Maiden uniteD έπαιξαν ακόμα και σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Wacken Open Air στη Γερμανία και το Download στην Αγγλία.

Το δεύτερο άλμπουμ τους, Across The Seventh Sea κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2012 και ακολούθησε και πάλι μια ευρωπαϊκή περιοδεία. O Perttu Kivilaakso των Apocalyptica έπαιξε τσέλο σε δύο τραγούδια, τα The Evil That Men Do και Infinite Dreams.

Ακολούθησαν άλλα 3 studio albums, το 2015 το Remembrance όπου ο Paul Di’Anno τραγουδούσε ως special guest, το The Barrel House Tapes το 2019 και το 1980 το 2022.

Με τους Maiden united έχουν συνεργαστεί διάφοροι καλλιτέχνες – από την αρχή μαζί με τον τον Joey Bruers συμμετείχε στο πρότζεκτ και ο Ruud Jolie των Within Temptation, η Anneke van Giersbergen των Gathering και ο Damian Wilson που τραγούδησε στα 3 πρώτα άλμπουμ και πολλοί άλλοι.

Τον περασμένο Νοέμβριο οι Maiden uniteD έπαιξαν για δύο βραδιές στο ιστορικό venue ‘Cart & Horses, the birthplace of Iron Maiden’ στο Λονδίνο, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα για το μυθικό συγκρότημα.

Opening act η Iliana Tsakiraki

Iliana Tsakiraki

Opening act στις συναυλίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα είναι η Ηλιάνα Τσακιράκη. Η frontwoman των Enemy of Reality και δασκάλα φωνητικής εγνωσμένης αξίας, θα μας παρουσιάσει ένα eclectic acoustic show, που θα περιλαμβάνει τραγούδια από όλο το ευρύ φάσμα επιρροών της.

Σε αυτό το special set, με τη συμμετοχή του κιμπορντίστα Γιάννη Θερμού (The Silent Wedding), θα ακουστούν μουσικές δημιουργίες από Paradise Lost και Anneke Van Giersbergen, όπως και αποσπάσματα από κινηματογραφικά soundtracks και ριζίτικα τραγούδια από την ελληνική παράδοση.

Πλην των μουσικών εξορμήσεων με το συγκρότημά της, η Ηλιάνα Τσακιράκη είναι γνωστή και για τις συμμετοχές της σε σπουδαίους δίσκους του metal ιδιώματος, όπως το “The Great Mass” των Septicflesh και στην επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του Mortiis (ex-Emperor).

Το μήνυμα του Dennis Stratton στο ελληνικό κοινό

«Γεια σας! Είμαι ο Dennis Stratton. Έπαιξα τις ορίτζιναλ κιθάρες στο πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden και έκτοτε παίζω στους Lionheart. Tώρα έρχομαι Ελλάδα με τους Maiden uniteD, εγώ και οι Maiden uniteD. Παίζω με τους Maiden uniteD εδώ και μερικά χρόνια. Φανταστική μπάντα! Ποτέ έως τώρα δεν έχω ακούσει να παίζονται τα τραγούδια των Iron Maiden τόσο καλά και τόσο διαφορετικά! Διαφορετικές ενορχηστρώσεις με ακουστικές κιθάρες! Είναι λίγο κλασική, ακουστική προσέγγιση. Είναι φανταστικά, τα τραγούδια είναι σπουδαία! Και ναι, ερχόμαστε στην Ελλάδα. Έχω παίξει μόνο μία φορά στην Αθήνα πριν.

Έτσι στις 12 Απριλίου, Παρασκευή 12 Απριλίου, ερχόμαστε στην Αθήνα στο ΑΝ club.

Πάρτε τώρα τα εισιτήριά σας γιατί θα είναι μια φανταστική βραδιά! Οπότε ελάτε! Θα είναι υπέροχο να τα πούμε από κοντά. Και φαντάζομαι θα είναι πιο ζεστά στην Ελλάδα από ότι εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο… Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Σας χαιρετώ. Με αγάπη»

Πληροφορίες εισιτηρίων more.com.