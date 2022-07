Ιούλιος στο ΚΠΙΣΝ με την κορυφαία hip-hop μπάντα Arrested Development

Ο Ιούλιος στο ΚΠΙΣΝ θα είναι ένας μήνας με δροσερές μουσικές βραδιές, που θα κρατήσουν καλή συντροφιά σε όσους από εμάς δεν έχουμε φύγει ακόμα για διακοπές. Η αρχή έγινε με τους Jef Maarawi και τον Jack Heart με τους Love Ghosts και ακολουθούν οι Arrested Development.

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 21.00, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) οι Arrested Development, ένα από τα σημαντικότερα και πιο ιδιαίτερα hip hop γκρουπ όλων των εποχών, έρχονται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

ADVERTISING

Την εποχή που οι ΗΠΑ έμπαιναν στον αστερισμό του gangsta rap και της μεγάλης κόντρας μεταξύ ανατολικής και δυτικής ακτής που χαρακτήρισε τα ‘90s, μια παρέα από την Ατλάντα πρότεινε ένα εντελώς διαφορετικό hip hop πρότυπο. Με ηγέτες τους Speech και Headliner, οι Arrested Development κυκλοφόρησαν το 1992 το 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of…, έναν αισιόδοξο ύμνο στην αφροαμερικανική κουλτούρα που πούλησε περισσότερα από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και τους χάρισε δύο βραβεία Grammy.

Έγραψαν το κομμάτι “Revolution” για την ταινία Malcolm X του Spike Lee συνεισφέροντας σε μια από τις σημαντικότερες black power στιγμές της μεγάλης οθόνης, βοήθησαν οικονομικά τον αγώνα του Νelson Mandela στη Νότια Αφρική, και το 1996 έκαναν ένα διάλειμμα για να επιστρέψουν το 2000, με αλλαγές στη σύνθεσή τους και τον Speech να παραμένει “ο εγκέφαλός τους”.

Έκτοτε έχουν παίξει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, συνεχίζοντας να κυκλοφορούν δίσκους (έχουν φτάσει τα 15 στούντιο άλμπουμ, το τελευταίο, με τίτλο For the FKN Love, κυκλοφόρησε πρόσφατα) που αγαπιούνται από το κοινό και τους κριτικούς και συνιστούν ακόμα μια διαφορετική, πιο "πνευματική", εκδοχή του hip hop που πια ενώνει περισσότερες από μια γενιές.

Πρόγραμμα: 20.00 – 21.00 Warm Up DJ set: DJ Marble / 21.00 Συναυλία Arrested Development.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη





Την Πέμπτη 21/07 στις 21.00 η Παυλίνα Βουλγαράκη, καταξιωμένη τραγουδοποιός που χτίζει γέφυρες μεταξύ του έντεχνου και της ποπ, παρουσιάζει στα Πανοραμικά Σκαλιά ένα αφιέρωμα σε μεγάλες γυναικείες φωνές που τη διαμόρφωσαν: από τη Sade, τη Stevie Nicks, την PJ Harvey και την Grace Slick, μέχρι τη Δήμητρα Γαλάνη, τη Χαρούλα Αλεξίου, την Αρλέτα και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Σε ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει ειδικά για το ΚΠΙΣΝ, με τραγούδια για «ανοιχτό καλοκαιρινό ουρανό», μεταφέροντας ένα μήνυμα σε «όσους κοιτάνε προς τα πάνω». Μαζί της οι Tfatfy, ένα αθηναϊκό κουαρτέτο-supergroup. Είσοδος ελεύθερη.

Οι Pink Floyd κυκλοφόρησαν το "Dark Side of the Moon" τον Μάρτιο του 1973, μπαίνοντας στην μετά-τον-Syd Barrett φάση της καριέρας τους, παραδίδοντας έναν δίσκο που έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και πια είναι κλασικός σε όλα του.

Την Πέμπτη 28/07 στις 21.00, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζουν στο Ξέφωτο μια απρόσμενη συναυλία που επισκέπτεται τη «Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού». Σε ενορχήστρωση του Αχιλλέα Γουάστωρ, προετοιμασία χορωδίας από τον Μιχάλη Παπαπέτρου και μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών παρουσιάζεται με ήχο συμφωνικό και μας προσκαλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά κι από την αρχή. Είσοδος ελεύθερη.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις