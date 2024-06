Jazz in Athens: Το Κέντρο Πολιτισμού “Μάρα Καρέτσος” παρουσιάζει μία μοναδική συναυλία

Μετά την περσινή επιτυχία στο Ζάππειο Μέγαρο, το Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece επιστρέφει για μία μοναδική συναυλία.

Το Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης «Μάρα Καρέτσος» διοργανώνει στις 2 Ιουλίου στις 21.00 στο Ελληνικοί Χοροί – Θέατρο “Δόρα Στράτου”, συναυλία με σημαντικές προσωπικότητες της διεθνούς και εγχώριας μουσικής σκηνής, σε ένα ξεχωριστό πάντρεμα από διαφορετικά μουσικά είδη, ήχους και στυλ. Μετά την περσινή επιτυχία στο Ζάππειο Μέγαρο, το Jazz in Athens by Mara Karetsos Center of Culture and Science Greece επιστρέφει για μία μοναδική συναυλία υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Μέρος των εσόδων θα δοθεί για την ενίσχυση του Elton John AIDS Foundation. Η βραδιά, την οποία έχει επιμεληθεί η διεθνούς φήμης visual artist Μάρα Καρέτσος σε οργάνωση παραγωγής Solist cultural projects, είναι μια σύμπραξη αναγνωρισμένων μουσικών που θα μας ταξιδέψουν από την Νέα Υόρκη και το Παρίσι μέχρι την Αθήνα. Η διεθνούς φήμης visual artist Μάρα Καρέτσος Την συναυλία, ανοίγει ο εξαιρετικός νέος δημιουργός, ερμηνευτής και κιθαρίστας, Δημήτρης Φέσσας με την μπάντα του στην πρώτη live εμφάνισή του single «Architect» σε ένα ρεπερτόριο fusion pop και ροκ ήχων που δίνει μία πρόγευση για όσα ετοιμάζει ο πολλά υποσχόμενος καλλιτέχνης. Τη σκυτάλη παίρνει ο Benny Benack III που έρχεται απευθείας από την Νέα Υόρκη για την πρώτη του πολυαναμενόμενη εμφάνιση στο ελληνικό κοινό, συνοδεία των Δημήτρη Καλαντζή, Σεραφείμ Μπέλο και Γιώργο Γεωργιάδη. Στη συνέχεια, ο Γάλλος Christian Brenner Quintet παρουσιάζει ένα πρόγραμμα για τους λάτρεις της jazz και όχι μόνο. Έπειτα ακολουθούν οι «Μουσικές μεταμορφώσεις» με τους Χρίστο Παπαγεωργίου και Αναστάσιο Πάππα. Jazz, Funk, Ragtime, Blues, Classic, Fusion, Latin διασταυρώνονται σε μια πρωτόγνωρη ηχητική πανδαισία. Ένα πληθωρικό μουσικό ταξίδι χωρίς όρια με δύο πιάνα, ντραμς και κοντραμπάσο, κάτω από την καλοκαιρινή αττική σελήνη. Δύο ξεχωριστές πιανιστικές προσωπικότητες, ο Χρίστος Παπαγεωργίου και ο Αναστάσιος Πάππας συναντιούνται με αφορμή την αγάπη τους για τη μουσική πολλών διαφορετικών στυλ. Το σχήμα συμπληρώνουν δύο καταξιωμένοι μουσικοί, ο Τάκης Καπογιάννης στο κοντραμπάσο και ο Σεραφείμ Μπέλλος στα ντραμς. Ένα crossover πρόγραμμα, που συνδυάζει το κλασικό ύφος με τον αυτοσχεδιασμό και με άλλα δημοφιλή μουσικά είδη, όπως Jazz, Funk, Fusion κ.α. Η συναυλία ολοκληρώνεται με αφιέρωμα στον Elton John. Συμμετέχουν: Δημήτρης Φέσσας Band

Benny Benack III

Christian Brenner Quintet

Χρίστος Παπαγεωργίου – Αναστάσιος Πάππας –

Δημήτρης Καπογιάννης – Σεραφείμ Μπέλος Quartet Διοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού και Επιστήμης «Μάρα Καρέτσος»

Είσοδος: 40€, 20€, 15€, 12€ (φοιτητικό, 65+)

Αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ με 10€ στο τηλέφωνο 2107234567 (Δευτέρα-Παρασκευή: 10πμ-5μμ)*Προτείνονται flat παπούτσια λόγω της μορφολογίας του εδάφους στο θέατρο. ticketservices.gr Τηλεφωνικό κέντρο: 210 7234567 / e-mail: [email protected] /Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου), Αθήνα. Ώρες λειτουργίας εκδοτηρίου: Δευ-Παρ: 9πμ-5μμ