Jethro Tull: Ο Ian Anderson "γυαλίζει" το φλάουτό του για τις 2 εμφανίσεις τους στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου οι θρυλικοί Jethro Tull θα εμφανιστούν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2022 και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ "Στη Σκιά των Βράχων 2022", επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά γιατί θεωρούνται από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους στον σκληρό ήχο.

Ορμώμενοι από το Blackpool της Αγγλίας, οι Jethro Tull, ξεκινούν το μουσικό τους ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Σήμερα, με 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 21 άλμπουμ μεταξύ των οποίων 11 χρυσά και 5 πλατινένια και με περισσότερες από 3,000 live εμφανίσεις σε 40 χώρες, οι Jethro Tull έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά progressive rock συγκροτήματα του 20ου αιώνα.

Στο κέντρο της σκηνής ξεχωρίζει η εμβληματική περσόνα του Ίαν Άντερσον (Ian Anderson), ο οποίος παίρνει τον ρόλο του ηγέτη του γκρουπ. Με μια καλλιτεχνική ευφυΐα που ξεχώρισε ήδη από τα πρώτα βήματα της μπάντας, ο Anderson τολμά να βάλει το φλάουτο σαν βασικό όργανο στη μηχανή των Jethro Tull, κάνοντάς το παράλληλα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ίαν Άντερσον λέει ότι ανυπομονεί να παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό της Θεσσαλονίκης και τις Αθήνας μερικές από τις σημαντικές στιγμές του progressive rock ρεπερτορίου των Jethro Tall. Τραγούδια από το 1968 έως σήμερα, “τραγούδια που σημάδεψαν μια νέα κατεύθυνση ή βελτίωσαν μια προηγούμενη”, όπως αναφέρει.

Μέσα σε αυτά που θα ακουστούν, θα είναι και κομμάτια από το τελευταίο άλμπουμ της μπάντας, το "The Zealot Gene", το πρώτο, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ο Ίαν Άντερσον, φωνή και ψυχή του συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει τα προηγούμενα χρόνια αρκετά σόλο άλμπουμ, αλλά κάποια στιγμή θέλησε, όπως λέει, να αναγνωρίσει τα μέλη της μπάντας που έπαιζαν στις συναυλίες ως μέρος των Jethro Tull για πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν ακόμη μπει σε ένα άλμπουμ.

“The Zealot Gene” με έμπνευση από τη Βίβλο

Το “The Zealot Gene” εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό στιχουρχικά από τη Βίβλο, καθώς όπως εξηγεί ο Άντερσον “στη Βίβλο υπάρχουν πολλά ηθικά διδάγματα και κώδικες κοινωνικής συμπεριφοράς”. Δηλώνει υποστηρικτής του Χριστιανισμού, αλλά δε θεωρεί τον εαυτό του αληθινό, πιστό Χριστιανό.

“Η πίστη συνεπάγεται βεβαιότητα. Πιστεύω στις πιθανότητες και τις δυνατότητες. Είμαι μαθητής της συγκριτικής θρησκείας και αντλώ κάτι από πολλές θρησκείες. Μπορείς να με πεις Πανενθεϊστή”, λέει.

Αναφέρεται συχνά στην πνευματική επίγνωση και την πνευματική υγεία, η οποία, ελπίζει, όπως σημειώνει, σε περιόδους απόγνωσης και κρίσης, όπως η σημερινή, “να αποτελέσει εργαλείο επιβίωσης”, ενώ αναφερόμενος στον τίτλο του τελευταίου άλμπουμ των Jethro Tull, εξηγεί ότι παραπέμπει στο “εγγενές σε όλους μας να συγκινούμαστε, να θυμώνουμε με διαφορετικά θέματα και να νιώθουμε την ανάγκη να το φωνάξουμε, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.

Έφερε το φλάουτο στη... ροκ

Jethro Tull

Οι Jethro Tull ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του '60 από το Blackpool της Αγγλίας. Έχοντας στο ενεργητικό τους 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 21 άλμπουμ και περίπου 5000 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά progressive rock συγκροτήματα, με σήμα κατατεθέν το φλάουτο, το οποίο υιοθέτησε ο Άντερσον από τα πρώτα βήματα του συγκροτήματος, θέλοντας να διαφοροποιηθεί από τους άλλους.

Αντιλήφθηκε νωρίς, όπως έχει επανειλημμένα πει, ότι ως κιθαρίστας δε θα γινόταν ποτέ τόσο καλός όσο ο Eric Clapton και αποφάσισε να πουλήσει την κιθάρα του και να αγοράσει ένα φλάουτο, απλά και μόνο επειδή φαινόταν ωραίο και λαμπερό.

Μέσα στις δεκαετίες έχει χρησιμοποιήσει αναρίθμητα φλάουτα, “ακόμη και τα χειρότερα, έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου”, γράφει ο ίδιος στην ιστοσελίδα του συγκροτήματος, ενώ πλέον τα καθαρίζει και τα γυαλίζει μετά από κάθε χρήση, “κάτι που δεν έκανα ποτέ τη δεκαετία του ‘70”, όπως εξομολογείται.

Μουσική πορεία 5 δεκαετιών

Jethro Tull

Στα πρώτα τους δισκογραφικά χρόνια ξεπηδά το blues ντεμπούτο τους This Was (1968), το οποίο διαδέχεται το Stand Up (1969), αλλά και το Benefit (1970), ο δίσκος προπομπός που μας προετοιμάζει για το magnum opus τους, Aqualung (1971). Τα λόγια περιττεύουν για αυτό το αριστούργημα το οποίο θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές ροκ κυκλοφορίες όλων των εποχών.

Η progressive rock, περήφανη για τα άξια τέκνα της, βρίσκει μια για πάντα στο Locomotive Breath και το Hymn 43 τους ύμνους που θα τραγουδηθούν από χιλιάδες fans παγκοσμίως. Μέσα από μια μουσική πορεία 5 δεκαετιών, ο ήχος των Jethro Tull ταξίδεψε από τα blues και τη jazz, την progressive αλλά και την ορθόδοξη rock, μέσα από τα folk ηχοτόπιά τους.

Πέρασαν σχεδόν 2 δεκαετίες δισκογραφικής ανομβρίας, μέχρι τη φετινή θριαμβευτική επιστροφή των Jethro Tull με το Τhe Zealot Gene που επιβεβαίωσε ότι το συγκρότημα συνεχίζει να κρατά ψηλά το Άγιο Δισκοπότηρο της ροκ, ποτίζοντας μας εθιστικές μελωδίες κι εξαιρετικούς στίχους.

Η μπάντα που λατρεύτηκε από τους Steve Harris και Bruce Dickinson, Eddie Vedder, Nick Cave, John Myung, Marcus Siepen και Joe Bonamassa, έρχεται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για δυο ιστορικές συναυλιακές συγκυρίες που περιμέναμε χρόνια.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, ο Ian Anderson κι η σπουδαία παρέα του θα μας συντροφεύσουν σε 2 μοναδικά ροκ ταξίδια με υπόκρουση τις κορυφαίες στιγμές των Jethro Tull.

