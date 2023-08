John Gosling: Πέθανε το μέλος του συγκροτήματος "Kinks"

Οι Kinks απέτισαν φόρο τιμής στο πρώην μέλος του συγκροτήματός τους, John Gosling, ο οποίος "έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Τα αδέρφια Sir Ray και Dave Davies δημιούργησαν τους Kinks τη δεκαετία του 1960, με τον John Gosling να εντάσσεται στο συγκρότημα το 1970 στα πλήκτρα.

Οι Kinks ανακοίνωσαν τον θάνατο του μουσικού σε μια δήλωση που ανάρτησαν στη σελίδα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έγραφε: "Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την είδηση του θανάτου του John Gosling. Στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο και την οικογένεια του John".

Ο βασικός τραγουδιστής Ray Davies απέτισε φόρο τιμής στον φίλο του και πρώην σύντροφο του συγκροτήματος και είπε: "Συλλυπητήρια στη σύζυγό του, Theresa, και στην οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπητέ John".

Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Dave Davies, εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του, λέγοντας: "Είμαι βαθιά συντετμημένος από τον θάνατο του John Gosling".

Ο μουσικός εντάχθηκε στο συγκρότημα πέντε χρόνια μετά την περιοδεία στις ΗΠΑ που οδήγησε την Αμερικανική Ομοσπονδία Μουσικών να απαγορεύσει στους Kinks να εμφανιστούν στις ΗΠΑ για τέσσερα χρόνια.

Ο Γκόρντον Έντουαρντς πήρε τη σκυτάλη από τον Γκόσλινγκ στα πλήκτρα, πριν ο Ίαν Γκίμπονς ενταχθεί στο συγκρότημα το 1979.

Το 1994, ο Γκόσλινγκ έγινε ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Kast Off Kinks που περιλαμβάνει πρώην μέλη του συγκροτήματος Avory, Jim Rodford και John Dalton.

Ο Γκόσλινγκ έμεινε στο συγκρότημα μέχρι να αποσυρθεί το 2008.

Οι Kinks πέτυχαν επιτυχία στα chart με τρία No 1 σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο: You Really Got Me, Sunny Afternoon και Tired of Waiting for You.

