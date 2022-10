Kalush Orchestra και The Rasmus στις "Σκιές της Ουκρανίας"

Το φινλανδικό συγκρότημα The Rasmus και οι Ουκρανοί νικητές της Eurovision 2022, Kalush Orchestra, σε μια συνεργασία-έκπληξη, διασκευάζουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των πρώτων, το ιστορικό "In the shadows".

Το single, που κυκλοφόρησε το 2003 και σημείωσε τεράστια επιτυχία στα παγκόσμια charts, κυκλοφόρησε μόλις, σε μια νέα version που ονομάζεται "In the shadows of Ukraine".

Το τραγούδι έκανε πρεμιέρα την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 610.000 προβολές στο Youtube.

Ο frontman των Kalush Orchestra, Oleg Psiuk δήλωσε:

«Πιθανώς όλοι οι Ουκρανοί της ηλικίας μου και λίγο μεγαλύτεροι θυμούνται πολύ καλά αυτό το κομμάτι των The Rasmus. Ήμουν 17 όταν το άκουσα για πρώτη φορά και το έβαζα σε repeat. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όχι μόνο θα συναντούσα τους Rasmus από κοντά, αλλά θα συνεργαζόμουν σε μια νέα έκδοση αυτού του εμβληματικού τραγουδιού. Είμαστε χαρούμενοι που ξανασυνδεθήκαμε με τους The Rasmus και συνεργαστήκαμε με αυτούς τους υπέροχους μουσικούς. Εκτιμούμε τη μουσική τους και την υποστήριξή τους στην Ουκρανία. Και είναι τόσο ειλικρινείς και ανοιχτοί άνθρωποι».

Η τραγουδίστρια των Rasmus, Lauri Ylönen πρόσθεσε:

«Αμέσως αγαπήσαμε τον αυθεντικό ήχο των Kalush Orchestra. Ουκρανικός ήχος, φλάουτο, ραπ. Ήταν έμπνευση να ακούς πώς αυτό το τραγούδι μπορεί να ξαναγεννηθεί έτσι! Και οι στίχοι είναι δυστυχώς ακόμη πιο σχετικοί με αυτό που συμβαίνει τώρα, στην Ουκρανία και σε όλο τον κόσμο».

Το "In The Shadows Of Ukraine" των Kalush Orchestra και The Rasmus κυκλοφορεί μέσω της Relentless Records.

Μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω:

