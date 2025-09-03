ΛΕΞ: Ανακοίνωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη – Χιλιάδες στην “ουρά” για ένα εισιτήριο

Χαμό προκάλεσε μέσα σε λίγα λεπτά η ανακοίνωση της επερχόμενης συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο Στάδιο στην Θεσσαλονίκη, στις 18 Οκτωβρίου.

O ΛΕΞ μόλις ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη συναυλία του στην Θεσσαλονίκη και ήδη χιλιάδες άτομα βρίσκονται στην “ουρά” για να προλάβουν ένα εισιτήριο.

Ο ράπερ, μετά το την ιστορική διπλή συναυλία στο ΟΑΚΑ που συγκέντρωσε πάνω από 100.000 κόσμο σε δύο ημέρες, είναι έτοιμος να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο σπίτι του, την Θεσσαλονίκη.

Όπως έκανε γνωστό μέσω ενός βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Καυτατζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου και οι πιστοί ακροατές του μπορούν από σήμερα να αποκτήσουν το εισιτήριό τους μέσω της more.

ΛΕΞ: Το ιστορικό sold out στο ΟΑΚΑ

Ο θεσσαλονικιός ράπερ έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη ήδη από τις 28 Ιουνίου, όταν έδωσε το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ στο οποίο συγκεντρώθηκαν πάνω από 60.000 πιστοί ακροατές του για να ακούσουν τον “ποιητή του περιθωρίου” από κοντά. Η τεράστια επιτυχία του δίσκου Γ.Τ.Κ. (Για Την Κουλτούρα) έγινε η αφορμή για το πιο γρήγορο sold out που έχει δει ποτέ το Ολυμπιακό Στάδιο.

Το τέταρτο στη σειρά άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε στις 22 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει 11 κομμάτια, κέρδισε αμέσως την υποστήριξη του ελληνικού κοινού, εδραιώνοντας ακόμα περισσότερο τη θέση του ΛΕΞ ως δημιουργού-συμβόλου για τις νεότερες γενιές Ελλήνων και οδήγησε στην ιστορία που γράφτηκε στο ΟΑΚΑ.

Ο ΛΕΞ στο ΟΑΚΑ SOOC

Κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε αδύνατο – να γεμίσει ένας Έλληνας ράπερ αυτόν τον χώρο, έγινε πραγματικότητα εκείνη την νύχτα του καλοκαιριού, αποδεικνύοντας την δυναμική του είδους που εκπροσωπεί ο καλλιτέχνης και την αγάπη που του δείχνει αδιάκοπα ο κόσμος.

Στη σκηνή ανέβηκαν αγαπημένοι Έλληνες ραπερς (Hgemona$, Μικρός Κλέφτης, Tsaki, ΣΑΝΤΑΜ, Ζήνων και Vlospa) που τραγούδησαν μαζί με τον ΛΕΞ τα κομμάτια τους ενώ η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήταν η σύμπραξή του με την μοναδική Χαρούλα Αλεξίου.