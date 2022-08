Μαγεία! Ο κορυφαίος μουσικός Yo-Yo Ma παίζει τσέλο στο δάσος και τραγουδούν τα πουλιά

O 66χρονος τσελίστας Yo-Yo Ma θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μουσικούς στον κόσμο, με 90 άλμπουμ στο ενεργητικό του και 16 βραβεία Grammy. Έχει πουλήσει εκατομμύρια εισιτήρια στις συναυλίες του σε όλο τον πλανήτη και εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων σε μια καριέρα που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 4,5 ετών.

Αυτή τη φορά ο επιδραστικός καλλιτέχνης δεν παίζει τσέλο σε μία από τις γνωστές συναυλίες του, αλλά τον βλέπουμε καθισμένο ανάμεσα στα δέντρα να παίζει την υπέροχη μουσική του σε συγχρονισμό με το κελάηδημα των πουλιών.

Ο κορυφαίος τσελίστας έπαιξε μουσική μαζί με τα πουλιά στο πλαίσιο της δράσης “The Birdsong Project”, ένα εγχείρημα που οργανώνει η Audubon Society για να γιορτάσει “τη χαρά και τα μυστήρια του κελαηδήματος” μέσω εικαστικών, ποιητικών και μουσικών δρώμενων.

Δείτε το βίντεο με τον Yo-Yo Ma στο δάσος

Η σύνθεση με τίτλο “In The Gale” ανήκει στην υποψήφια για βραβείο Grammy, Βρετανή μουσικό Anna Clyne, η οποία μαζί με τον γνωστό Αμερικανό-κινέζο τσελίστα Yo-Yo Ma δημιούργησαν ένα “τραγούδι των πουλιών”. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε για το άλμπουμ “Volume II - “For the Birds: The Birdsong Project.”

«Το "The Birdsong Project" είναι μια κοινότητα αφιερωμένη στην προστασία της ζωής των πτηνών και στον "εορτασμό" της χαράς και των μυστηρίων του κελαηδήματος.

"Πιστεύουμε ότι τα πτηνά - ανεξάρτητα με το αν πετούν ή όχι - είναι πολύτιμα και πηγή έμπνευσης και σημαντικά για τον κόσμο μας. Πιστεύουμε ότι ένας κόσμος χωρίς πουλιά θα ήταν ένας κόσμος χωρίς ελευθερία και πέταγμα και τραγούδι. Τα πουλιά έχουν σημασία. Κινδυνεύουν. Και χρειάζονται τη βοήθειά μας" σημειώνει για το όραμά της στον επίσημο ιστότοπο η Audubon Society.

“Σε συνεργασία με ορισμένους από τους σπουδαιότερους μουσικούς, καλλιτέχνες και ηθοποιούς του κόσμου, το For The Birds: The Birdsong Project είναι ένα όλο τέχνη box set με 20LPs, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 200 tracks πρωτότυπης μουσικής και ποίησης που συνδέεται με τα πουλιά. Το σύνολο των εσόδων από τις πωλήσεις αυτής της συλλογής θα ωφελήσει ευθέως την αποστολή της National Audubon Society να προστατέψει τα πουλιά και τα μέρη που χρειάζονται τα πουλιά (ενν. για να ζήσουν), σήμερα, αύριο και για όλο το μέλλον μας” προσθέτει.

