Μαράια Κάρεϊ: Της έκαναν αγωγή 20 εκατ. δολαρίων για το "All I want for Christmas Is You"

Η Μαράια Κάρεϊ AP

Μήνυση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατατέθηκε κατά της Μαράια Κάρεϊ, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία του χριστουγεννιάτικου χιτ της.

Η Μαράια Κάρεϊ και ο συνδημιουργός της μεγάλης χριστουγεννιάτικης επιτυχίας «All I want for Christmas Is You», Γουόλτερ Αφανάσιεφ κατονομάζονται σε αγωγή τού τραγουδοποιού Άντι Στόουν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι συνέγραψε ένα τραγούδι με το ίδιο όνομα πέντε χρόνια νωρίτερα και πως η γνωστή τραγουδίστρια εκμεταλλεύτηκε τη «δημοφιλία» και το «στυλ» του. Παρά το γεγονός ότι μοιράζονται τον ίδιο τίτλο, τα δύο τραγούδια φαίνονται διαφορετικά μουσικά, όμως ο κ. Στόουν, του οποίου η μπάντα Vince Vance and the Valiants ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το κομμάτι το 1989, ισχυρίζεται, σύμφωνα με το BBC, ότι η κα Κάρεϊ προκάλεσε σύγχυση και δεν του ζήτησε άδεια. ADVERTISING Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, εκείνη και οι συνεργάτες της «εν γνώσει τους, συνειδητά και σκοπίμως ενεπλάκησαν σε μια εκστρατεία» οικειοποίησης των δικαιωμάτων για το τραγούδι. Σύμφωνα με το νομικό έγγραφο, ο ίδιος υποστηρίζει πως οι δύο τους διέπραξαν «ενέργειες αδικαιολόγητου πλουτισμού μέσω της μη εξουσιοδοτημένης ιδιοποίησησης του έργου του ενάγοντος την μη εξουσιοδοτημένη ιδιοποίηση του έργου του ενάγοντος και της υπεραξίας που αυτό συνεπάγεται». Το άλμπουμ Merry Christmas που κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου του 1994, έγινε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ, πουλώντας πάνω από 15 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως. Το «επίμαχο» τραγούδι, έχει φτάσει στο τοπ των charts πολλών χωρών και φέρεται να έχει αποδώσει στην Κάρεϊ έσοδα άνω των 60 εκατομμυρίων δολ. από δικαιώματα. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

