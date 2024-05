Μια punk-rock γιορτή με τους Amyl & The Sniffers στο FLOYD

Οι Αυστραλοί Amyl and the Sniffers θα στήσουν μια punk-rock γιορτή σε μια βραδιά που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει!

Οι Amyl and the Sniffers έρχονται για πρώτη φορά στη χώρα μας, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, στο Floyd! Για πολλούς, η κορυφαία live μπάντα και αναμφίβολα ένα από τα πιο καυτά νέα ονόματα των τελευταίων ετών, οι Αυστραλοί θα στήσουν μια punk-rock γιορτή σε μια βραδιά που κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει!

Οι Amyl and the Sniffers αποτελούνται από τους Amy Taylor (φωνητικά), Dec Martens (κιθάρα), Gus Romer (μπάσο) και Bryce Wilson (τύμπανα).

Δημιουργήθηκαν στην Μελβούρνη, το 2016, και έγραψαν, ηχογράφησαν και διέθεσαν το πρώτο τους EP, “Giddy Up”, μέσα σε διάστημα 12 ωρών.

Ακολούθησε το “Big Attraction”, το 2017. Αυτά τα πρώιμα EPs είχαν πολλές επιρροές, από αυστραλιανή rock και rap μέχρι punk της δεκαετίας του ’70, αλλά ο ήχος ήταν όλος δικός τους — κοφτός, γρήγορος, δυνατός και αστείος.

Amyl and the Sniffers – Οι live εμφανίσεις τους είναι ισοπεδωτικές

Ήδη γνωστοί για τις εκρηκτικές ζωντανές εμφανίσεις τους, έκαναν το διεθνές ντεμπούτο τους στη σκηνή του περίφημου The Great Escape, το 2018. Αμέσως μετά, υπέγραψαν συμβόλαια τόσο με την Rough Trade Records όσο και με την ATO Records, έκαναν μια μυθική εμφάνιση στο SXSW και τελικά κυκλοφόρησαν το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, τον Μάιο του 2019.

Στα τέλη του 2020, οι Amyl and the Sniffers μπήκαν στο στούντιο με παραγωγό τον Dan Luscombe για να ηχογραφήσουν το δεύτερο άλμπουμ τους, “Comfort To Me”. Το άλμπουμ γράφτηκε εν μέσω lockdown, έχοντας πλέον μια μεγαλύτερη δεξαμενή μουσικών αναφορών – από old school rock’n’roll (AC/DC, Rose Tattoo, Motörhead και Wendy O Williams), σύγχρονο hardcore (Warthog, Power Trip) και τους σταθερούς ήρωες της πατρίδας (Colored Balls, Cosmic Psychos).

Στιχουργικά, το άλμπουμ επηρεάστηκε από τα rap είδωλα της Taylor και αμέτρητα garage συγκροτήματα. Ο περίφημος παραγωγός Nick Launay (Nick Cave, IDLES, Yeah Yeah Yeahs) έκανε τη μίξη εξ αποστάσεως και το master έγινε από τον Bernie Grundman (Michael Jackson, Prince, Dr Dre).

Με το “Comfort to Me” οι Amyl and the Sniffers άλλαξαν εντελώς ταχύτητα και έγιναν μια μπάντα που βγήκε από την πανδημία πιο δυνατή, πιο σφιχτή και πιο σκληρή από πριν. Το άλμπουμ γνώρισε ολοκληρωτική αποδοχή από τους κριτικούς και παγκόσμια επιτυχία.

Πριν λίγες μέρες, κυκλοφόρησαν το νέο τους single, το καταπληκτικό “U Should Not Be Doing That” με b’ side το εξίσου καταιγιστικό “Facts.” Και τα δύο, όπως αποκαλύπτει η Amy, είναι αυτοαναφορικά και αφιερωμένα στο σοκ που μερικοί ακόμα αισθάνονται όταν τη βλέπουν να… σαρώνει τη σκηνή!

Οι live εμφανίσεις τους είναι ισοπεδωτικές, μια ατόφια rock’n’roll εμπειρία σε ήχο, εμφάνιση και attitude. Θα έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε από κοντά στις 29/11, στο Floyd, ακριβώς την ώρα που πρέπει!