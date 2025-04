Μια βραδιά με τη θρυλική Diana Ross στο Καλλιμάρμαρο

Μια ιστορική συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, σε έναν από τους πιο ιστορικούς χώρους του κόσμου, με τη μοναδική Diana Ross στο απόγειο της καριέρας της.

“Έσκασε” ξαφνικά, από εκεί που δεν περιμέναμε ένα όνομα τέτοιο βεληνεκούς να προστεθεί στις “άπειρες” συναυλίες του ερχόμενου καλοκαιριού. Η θρυλική ντίβα της soul Diana Ross έρχεται στην Αθήνα, για μια ανεπανάληπτη βραδιά. Είναι η απόλυτη ντίβα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, και θα τη δούμε στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο, την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025, με support act τη δική μας Έλενα Παπαρίζου.

Η Diana Ross είναι μια από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Ξεκινώντας την καριέρα της ως βασική τραγουδίστρια των The Supremes τη δεκαετία του 1960, βοήθησε στη διαμόρφωση του ήχου της Motown και άνοιξε τον δρόμο για πολλές Αφροαμερικανές γυναίκες καλλιτέχνιδες.

Με τη μοναδική της φωνή, τη σκηνική της παρουσία και την απαράμιλλη κομψότητα, η Ross έγινε σύμβολο στιλ και δύναμης. Οι Supremes, υπό την ηγεσία της, σημείωσαν πολλές επιτυχίες όπως το “Stop! In the Name of Love” και “You Can’t Hurry Love”, κατακτώντας τα αμερικανικά και διεθνή charts.

Η σόλο καριέρα της ήταν εξίσου εντυπωσιακή και ποικιλόμορφη, με τραγούδια που άγγιξαν την soul, τη disco, την pop και την R&B. Κομμάτια όπως το “Ain’t No Mountain High Enough”, “I’m Coming Out” και “Upside Down” έγιναν διαχρονικές επιτυχίες και ανέδειξαν τη φωνή της ως εργαλείο συναισθηματικής έκφρασης και ενδυνάμωσης.

Η μουσική της κληρονομιά εκτείνεται πέρα από τις πωλήσεις και τα βραβεία — ενσαρκώνει το πνεύμα της εξέλιξης, της ανεξαρτησίας και της δημιουργικής τόλμης. Μέσα από τις δεκαετίες, η Diana Ross συνεχίζει να εμπνέει νέες γενιές καλλιτεχνών και να αποτελεί φάρο για την pop και soul μουσική.

