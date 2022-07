Noa Kirel: Η... Φουρέιρα του Ισραήλ στη Eurovision 2023 - Τα κομμάτια της ξεπερνούν τα 600 εκατ. views

Η Ισραηλινή Ραδιοφωνική Εταιρεία ΚΑΝ ανακοίνωσε ότι η αρμόδια επιτροπή για την επιλογή του εκπροσώπου της χώρας στη Eurovision 2023 διάλεξε την τραγουδίστρια Noa Kirel.

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν μέσα από δύο στάδια: σε πρώτη φάση, εξέτασαν 78 ονόματα ανδρών και γυναικών καλλιτεχνών “με πλούσια αποδεδειγμένη εμπειρία στο να ερμηνεύουν μπροστά σε ένα μεγάλο κοινό”, ενώ στο δεύτερο στάδιο, κάθε μέλος της επιτροπής πρότεινε δύο ονόματα από τη λίστα, φτάνοντας σε ένα τελικό όνομα.

Η 21χρονη Noa Kirel (10-04-2001) έγινε γνωστή πριν από επτά χρόνια όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο “Taking”. Ακολούθησαν επιτυχίες, όπως το “Killer”, “I Have Love”, “Please Don't Suck”, “Bad Little Thing” και “Thought About That”.

Αν και πολύ μικρή, όπως γράφει ο ogaegreece, η Noa έχει ήδη μια πλούσια δισκογραφία, έχει υπογράψει συμβόλαια με τις μεγάλες αμερικανικές εταιρίες Atlantic Records και WME, ενώ έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες στο Ισραήλ.

Τα τραγούδια της συγκεντρώνουν περισσότερα από 600 εκατομμύρια views σε Spotify και Youtube.

