Ο David Bowie στη Σοβιετική Ένωση και τα ξέφρενα πάρτι στον Υπερσιβηρικό

Ένα ταξίδι του David Bowie με τον Υπερσιβηρικό έγινε το κεντρικό θέμα μεγάλης φωτογραφικής έκθεσης του μουσικού και καλλιτέχνη, Geoff MacCormack.

Τη φωτογραφική έκθεση με τίτλο ο “David Bowie στη Σοβιετική Ένωση” (“David Bowie in the Soviet Union”) φιλοξενεί το Wende Museum στην Καλιφόρνια και παρουσιάζει φωτογραφίες του ροκ σταρ μέσα από τα μάτια του φίλου του, Geoff MacCormack.

Ο Geoffrey Alexander MacCormack, ευρύτερα γνωστός ως ‘Warren Peace’ (i.e. “War and Peace”), είναι Άγγλος τραγουδιστής, ντράμερ, συνθέτης και χορευτής, γνωστός για τη συνεργασία, αλλά και τη φιλία του με τον Bowie.

Οι δυο τους έκαναν παρέα από τα σχολικά τους χρόνια (ήταν τριάδα μαζί με τον καλλιτέχνη και μουσικό George Underwood, ο οποίος είχε δώσει την “περίφημη” μπουνιά στον Bowie και δημιούργησε τον τραυματισμό στο μάτι του, κάτι που αργότερα αποτέλεσε το πιο πολυσυζητημένο χαρακτηριστικό του) στο Burnt Ash Primary School του Bromley, στο Λονδίνο. Ο MacCormack μάλιστα θυμάται ότι οι δυο τους περνούσαν ευχάριστα την ώρα τους ακούγοντας αμερικανικούς δίσκους rock ‘n’ roll, όταν ο Bowie ήταν μόλις 8 ετών.

Ο Peace – σήμερα ετών 82 – συνέχισε να κάνει παρέα με τον Bowie και συμμετείχε κάνοντας δεύτερα φωνητικά στο άλμπουμ “Aladdin Sane” το 1973 και στο “Station to Station” το 1976.

Από την έκθεση "Ο David Bowie στη Σοβιετική Ένωση" Courtesy of the Wende Museum Geoff MacCormack

Από την έκθεση "David Bowie in the Soviet Union" Courtesy of the Wende Museum Geoff MacCormack

Εμφανίστηκε μαζί με τον Bowie κατά τη διάρκεια της περιοδείας του σταρ το 1973 στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, και έκανε μαζί του το ταξίδι πίσω στη Βρετανία με τον Υπερσιβηρικό. Ο Bowie είχε φοβία με τα αεροπλάνα και προτιμούσε να μετακινείται με πλοίο ή με τρένο, όπου και αν αυτό ήταν εφικτό.

Ο Peace ακολούθησε τον Bowie στο τελευταίο σκέλος της περιοδείας “Ziggy Stardust Tour” το 1973 στην Αγγλία, η οποία έληξε με την “συνταξιοδότηση” του Ziggy στο Hammersmith Odeon στις 3 Ιουλίου (αργότερα κυκλοφόρησε και το “Ziggy Stardust – The Motion Picture”).

Κάτω από τη σκηνή είμαι ένα ρομπότ. Πάνω στη σκηνή κατορθώνω να έχω συναίσθημα. Γι αυτό ίσως προτιμώ να ντύνομαι Ziggy από το να είμαι ο David!

Μαζί με τον Bowie, ο Peace έγραψε τη μουσική για το “Rock ‘n’ Roll With Me” στο Diamond Dogs (1974) και αργότερα για το “Turn Blue” στο Lust for Life του Iggy Pop (1977). Εμφανίστηκε, επίσης, ως χορευτής και τραγουδιστής του “Astronette” στο τηλεοπτικό αφιέρωμα “The 1980 Floor Show” με τον Bowie, τον Οκτώβριο του 1973.

Ο David Bowie και ο MacCormack στον Υπερσιβηρικό Courtesy of the Wende Museum Leee Black Childers

Το 2007, ο Peace (και πάλι με το πραγματικό του όνομα, Geoff MacCormack) δημοσίευσε το “From Station to Station: Travels With Bowie 1973-76”, μια εικονογραφημένη περιγραφή της συνύπαρξής του με το περιβάλλον του Bowie στα ταξίδια και τις περιοδείες.

O Bowie “ξαπλώνει” στον Υπερσιβηρικό

Ο Bowie είχε μόλις γίνει παγκόσμιος ροκ σταρ. Το 1972, έκανε τη μεγάλη του διεθνή επιτυχία με το άλμπουμ “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” και η παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του δίσκου συνεχίστηκε μέχρι το 1973.

O David Bowie στον Υπερσιβηρικό Courtesy of the Wende Museum Geoff MacCormack

Η συναυλία στη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας είχε τεράστια επιτυχία, και το κοινό αποθέωσε τον Bowie. Η επιστροφή για Βρετανία θα έπρεπε να είναι άμεση, όμως ο τραγουδιστής που έτρεμε τα αεροπορικά ταξίδια – γιατί πίστευε ότι θα πέθαινε μέσα σε αεροπλάνο – πρότεινε στους συνεργάτες του να ακολουθήσουν μια αντισυμβατική διαδρομή επιστροφής.

Να μεταβούν από την Ιαπωνία στη Σιβηρία με το μεγαθήριο πλοίο SS Felix Dzerzhinsky, και στη συνέχεια να πάρουν τον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο (Trans-Siberian Express) για ένα -μιας εβδομάδας- σιδηροδρομικό ταξίδι μέσω Πολωνίας, Γερμανίας και Γαλλίας.

Εκτός από τη μουσική, το μεγάλο πάθος του MacCormack ήταν η φωτογραφία. Χρησιμοποιώντας μια ιαπωνική Nikkormat, αιχμαλώτισε προσωπικές στιγμές με τον Bowie στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Χάρη στην οικειότητα που είχαν μπόρεσε να απαθανατίσει τον ροκ σταρ όπως άλλοι ποτέ δεν κατάφεραν: έναν Bowie χαλαρό, χαμένο στη σκέψη του, συγκεντρωμένο και ενθουσιασμένο από όλες τις νέες εμπειρίες που έφερε εκείνο το ταξίδι.

Ο Geoff MacCormack Courtesy of the Wende Museum Leee Black Childers

Ο MacCormack θυμάται ότι στο ταξίδι τραγουδούσαν μαζί με τον Bowie “πάνω” σε μια πανταχού παρούσα κασέτα με “φτηνιάρικες” ρωσικές διασκευές τραγουδιών των Beatles.

Έκαναν παρέα με θαυμαστές, ήπιαν και διασκέδασαν με φαντάρους και ναύτες, και οι στιγμές καταγράφηκαν φωτογραφικά στο «David Bowie After Long Drinking Sessions on the Train» του 1973.

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, με αφορμή την οποία ο MacCormack έδωσε συνέντευξη μιλώντας για το συγκεκριμένο ταξίδι, παρουσιάζεται και ένα οκτώ λεπτών ντοκιμαντέρ του ίδιου του Bowie με τίτλο “The Long Way Home”, το οποίο τράβηξε με 16mm φιλμ και στο οποίο περιλαμβάνεται και η παρουσία του διδύμου στην Πρωτομαγιάτικη Παρέλαση στη Μόσχα.

Από την έκθεση "David Bowie in the Soviet Union" Courtesy of the Wende Museum Geoff MacCormack

Η έκθεση ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου και συνοδεύεται από μια playlist που ετοίμασε το μη κερδοσκοπικό ιντερνετικό ραδιόφωνο του Λος Άντζελες, dublab.

Την περασμένη άνοιξη ο MacCormack εξέδωσε τα φωτογραφικά απομνημονεύματα με τίτλο “David Bowie: Rock ‘n’ Roll With Me”, εμπνεόμενος τον τίτλο από το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ Diamond Dogs, κομμάτι το οποίο είχε γράψει με τον Bowie.

Από την έκθεση "David Bowie in the Soviet Union" Courtesy of the Wende Museum Geoff MacCormack

*Η έκθεση “Ο David Bowie στη Σοβιετική Ένωση” φιλοξενείται στο Μουσείο Wende του Culver City των ΗΠΑ και θα διαρκέσει έως τις 22 Οκτωβρίου 2023.