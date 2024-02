Ο “δικός μας” Sivert Hoyem σε μια προσωπική βραδιά στο Floyd

Ο Sivert Hoyem, αυτός ο μοναδικός “δικός μας” καλλιτέχνης, έρχεται ξανά στην αγαπημένη του Ελλάδα για να μας προσφέρει μία βραδιά που υπόσχεται να είναι η πιο προσωπική, η πιο οικεία, η πιο ζεστή των τελευταίων ετών.

For one night only, μόνο για μία βραδιά, ο Sivert Hoyem θα βρεθεί στην Αθήνα, στο Floyd, το Σάββατο 27 Απριλίου, για ένα σπάνιο club show που θα συγκινήσει τους πιστούς θαυμαστές του.

Μετά την αξέχαστη εμφάνισή του στη σκηνή του Ηρωδείου το 2016 και αφού τα προηγούμενα χρόνια χάρισε μαζί με τους Madrugada, ανεπανάληπτες συναυλιακές στιγμές σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο Tae Kwon Do, στο Καλλιμάρμαρο και σε μεγάλα φεστιβάλ της χώρας, θα βρεθεί, μαζί με την μπάντα του, στην Αθήνα για να δώσει ένα club show μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Tόσα έχουν περάσει από την τελευταία του εμφάνιση τον Απρίλιο του ’16 στο Piraeus 117 Academy!

Αυτή θα είναι μία ξεχωριστή επανασύνδεση με τους λάτρεις της μουσικής του. Μια ευκαιρία για όσους τον αγαπούν να μοιραστούν μια διαφορετική μουσική μυσταγωγία.

Μαζί του φέρνει τα τραγούδια που οι φίλοι του έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, Sleepwalking Man, Theaving Heart, Moon Landing, Give it a Whirl, κομμάτια όπως τα Aim For The Heart, Two Green Feathers από τον τελευταίο του δίσκο, On an island, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου και φυσικά πολλά τραγούδια των Madrugada.

Sivert Hoyem – Στο Nyksund της Νορβηγίας

Ο Sivert Hoyem περιγράφεται συνήθως ως ένας «μελαγχολικός» καλλιτέχνης κι ο ίδιος ήταν πάντα μελαγχολικός από τη φύση του. «Στην εποχή του Edvard Munh ήταν μία ασθένεια που είχε πλέον διαγνωστεί» επισημαίνει για τη μελαγχολία. Όμως παραμένει βαθιά ανθρώπινος και καθόλου κυνικός ή μηδενιστής. Αγαπά τη μουσική, τη φύση, τον Άνθρωπο. Αγαπά να παίζει μουσική μπροστά στο κοινό, να μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα, να δίνει και παίρνει δύναμη. Κι αυτό είναι καθησυχαστικά αισιόδοξο!

Με τον τελευταίο του δίσκο, ο Sivert Hoyem αποδεικνύει το σπάνιο καλλιτεχνικό του μέταλλο που, όχι μόνο δε θαμπώνει και δε σκουριάζει, αλλά – συν τω χρόνω – ωριμάζει, αποκτά την πατίνα της εμπειρίας και οδηγείται σε έναν εξαιρετικό λυρικό μινιμαλισμό.

Το Nyksund της Νορβηγίας βρίσκεται στις 68,59 μοίρες βόρεια (ίδιο γεωγραφικό πλάτος με αυτό της Βόρειας Σιβηρίας), με εννέα κατοίκους που ζουν εκεί όλο το χρόνο. Κάποτε, εκεί «ζούσε και βασίλευε» μια μεγάλη κοινότητα αλιέων, το μέρος όμως ερημώθηκε στη δεκαετία του 1960, επειδή το λιμάνι του ήταν πολύ ρηχό για τις σύγχρονες μηχανότρατες.

Ο Sivert Høyem μεγάλωσε σε απόσταση 45 λεπτών με το αυτοκίνητο από εκεί. Σαν παιδί, πήγαινε στο Nyksund για να εξερευνά μια γνήσια πόλη-φάντασμα. Στη συνέχεια, με κάποιο τρόπο η κοινότητα ξαναπήρε ζωή, καλλιτέχνες και χίπις την κατοίκησαν για την «ατμόσφαιρα» του υπερβόρειου τοπίου της.

Το Nyksund εμφανίστηκε σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Υπάρχει ακόμη και ένα καλό εστιατόριο. Το καλοκαίρι, το μέρος είναι αρκετά ζωντανό ακόμα και τώρα. Ο Σεπτέμβρης του, όμως, είναι μια άλλη ιστορία. Παγωμένη βροχή και άνεμοι σαρώνουν το νησί και τα π ρώτα βόρεια σέλας τρεμοπαίζουν στον ουρανό του.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Sivert και οι «συν-συνωμότες» του μετακόμισαν στο Zoar (βιβλική πόλη από το βιβλίο της Γενέσεως, μετωνυμικά «καταφύγιο»), στο παλιό ενοριακό σπίτι του Nyksund, για να γράψουν τη μουσική τους. Το περιβάλλον είναι εντυπωσιακό. Πίσω απλώνεται η περίφημη πεδιάδα Queen Route.

Στα νότια ένα δαντελωτό πανόραμα νησιών, που επάξια συναγωνίζεται το διάσημο αρχιπέλαγος Lofoten. Ευθεία στα βορειοδυτικά ο ανοιχτός Αρκτικός Ωκεανός – επόμενη στάση Γροιλανδία.

Όλη η δουλειά βγήκε αυθόρμητα και αβίαστα, στη μουσική έχουν συμπεριληφθεί όλα, ακόμα και οι τυχαίοι θόρυβοι, ο συριγμός των μικροφώνων, το τρίξιμο των ξύλων, το «θρόισμα των φαντασμάτων»… Διαχρονικό, άμεσο, διαισθητικό και ωμό, σαν να μεταφέρεσαι στο Vesterålen τον Σεπτέμβριο, όταν πλέον είναι μακριές και κρύες οι νύχτες, σαν ο άγριος, παγωμένος καιρός του Αρκτικού Κύκλου να επιβάλλεται στην ατμόσφαιρα.

Ο κόσμος του “The Rust”

Στο πρώτο άκουσμα το άλμπουμ αφήνει έντονη την αίσθηση του “northern gothic” να πλανιέται. Ένα οδοιπορικό σε ένα τοπίο που πρωταγωνιστούν τα σκουριασμένα ανθρώπινα ίχνη αλλά απουσιάζουν οι άνθρωποι.

Μέταλλα που σαπίζουν, ξεφλουδισμένοι τοίχοι, σπασμένα παιδικά παιχνίδια, εγκαταλελειμμένα σπίτια, αυτός είναι ο κόσμος του The Rust ενώ στο Now You See Me, Now You Don’t, ένα νεαρό κορίτσι συναντιέται με έναν εραστή, που μπορεί να είναι ο Διάβολος αλλά μπορεί να είναι και ένας περιπλανώμενος ιεροκήρυκας.

Στη Βόρεια Νορβηγία, τα μυαλά των ανθρώπων αλλάζουν ανάλογα με τις εποχές και ο καταραμένος καιρός που λυσσομανά αφαιρεί πάρα πολλές ζωές στη θάλασσα. Ο ρομαντικός Sivert εμπνέεται από τη λογοτεχνία και ο Πάνας του Knut Hamsun εμφανίζεται στο Two Green Feathers.

Ο Sivert Høyem ανήκει σε μια φωνητική παράδοση που ξεκινά με τον Roy Orbison και τον Scott Walker, και την διακρίνει ένας σχεδόν οπερατικός τρόπος ερμηνείας. Ο David Bowie επίσης υπήρξε μία ισχυρή επιρροή στον Sivert, όπως και ο Chris Isaak.

Το When Your True Love is Gone έχει στίχους που κάλλιστα θα ταίριαζαν στον Leonard Cohen. Το Aim For The Heart θυμίζει τον Bryan Ferry, άλλον έναν αγαπημένο καλλιτέχνη του Høyem.