Ο Μανώλης Μητσιάς στο φεστιβάλ Αίγινας – “Δεν θέλω στην εποχή μου να είμαι ο απέναντι”

Ο Μανώλης Μητσιάς, ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, μιλά στο NEWS 24/7 για τη συμμετοχή του στο Διεθνές Φεστιβάλ Αίγινας, τις συνεργασίες που σφράγισαν τη διαδρομή του και το αναπόφευκτο τέλος μιας λαμπρής καριέρας.

Μουσική κάτω από τα αστέρια της Αίγινας! Το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας, που γιορτάζει φέτος τα 20 χρόνια του, κορυφώνεται την Κυριακή 24, Αυγούστου στην Παραλία της Αύρας, με τη συναυλία του Μανώλη Μητσιά και της Θεοδώρας Μπάκα.

Το Φεστιβάλ χάρισε στο κοινό μαγικές βραδιές και συναυλίες στους ιστορικούς χώρους της Αίγινας, που δημιούρησαν μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και γιορτής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του θεσμού.

Το Φεστιβάλ – που όπως κάθε χρόνο φέρει την ποιοτική υπογραφή της Ντόρας Μπακοπούλου και της Έλενας Χούντα – κλείνει με μια μεγάλη συναυλία που υπόσχεται συγκίνηση και νοσταλγία, μέσα από τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ένα αφιέρωμα στους μεγάλους Έλληνες μουσουργούς, με ειδική μνεία στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με τις ξεχωριστές ερμηνείες των Μανώλη Μητσιά και Θεοδώρα Μπάκα.

Λίγο πριν ταξιδέψει στην όμορφη Αίγινα ο Μανώλης Μητσιάς μάς μίλησε τηλεφωνικώς για αυτή την εμφάνιση, για τις συνεργασίες που σφράγισαν τη διαδρομή του και το αναπόφευκτο τέλος μιας λαμπρής καριέρας που ο ίδιος επιθυμεί να βάλει την τελεία. Μια συζήτηση με συναίσθημα, που συνδέεται άμεσα με όσα είχε αποκαλύψει στην προηγούμενη συνέντευξή του στο NEWS 24/7 το 2022, όταν είχε μιλήσει φευγαλέα για την απόφασή του να αποσυρθεί.

Ο Μανώλης Μητσιάς δεν έχει βρεθεί ξανά στο Φεστιβάλ Αίγινας. «Ποτέ δεν συμμετείχα στο φεστιβάλ της Αίγινας. Είχα ακούσει, βέβαια, πως είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ, με καθοριστική συμβολή της κυρίας Μπακοπούλου στην ποιοτική του εξέλιξη. Φέτος, μου δόθηκε η ευκαιρία και ήθελα πραγματικά να τραγουδήσω εκεί».

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει περιλαμβάνει τραγούδια που κουβαλούν βαριά ιστορία. «Θα ερμηνεύσω κομμάτια του Χατζιδάκι με τον οποίο συνεργάστηκα επανειλημμένα, τραγούδια που τα αγαπώ πολύ. Αλλά η συναυλία θα έχει και ειδική μνεία στον Θεοδωράκη. Μαζί κάναμε τρεις δίσκους και μια μεγάλη περιοδεία στην Αμερική – παίζοντας στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου με τη Μαρία Φαραντούρη. Εμπειρίες μοναδικές, που δεν ξεχνιούνται ποτέ».

Μανώλης Μητσιάς – “Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου”

Η κουβέντα μας έρχεται και στο θέμα της αποχώρησής του από τη μουσική σκηνή. Ο ίδιος δεν το κρύβει: «Ήρθε η στιγμή. Νομίζω πως κάποια στιγμή ο κύκλος κλείνει. Δεν θέλω να φύγω με λύπηση από τον κόσμο. Θέλω να φύγω όρθιος. Η σκηνή θέλει δύναμη και συνέπεια, και τα χρόνια περνούν». Του θυμίζω ότι το 2022 μου είχε πει τη φράση-κλειδί: «Θέλω να φύγω γρήγορα και αξιοπρεπώς από το πάλκο». Σήμερα, την επαναλαμβάνει με σιγουριά: «Πιστεύω ότι μέσα στον επόμενο χειμώνα θα έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να αποσυρθώ. Δεν πρέπει να γινόμαστε τροχοπέδη για τις νέες γενιές. Η ιστορία θα μας κρίνει όλους για το τι κάναμε και τι δεν κάναμε».

Με συγκίνηση αναφέρεται στις απώλειες που τον πλήγωσαν: «Ένιωσα πολύ έντονα την απουσία του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη, αλλά και του Δήμου Μούτση. Έφυγαν από τη ζωή σπουδαίοι δημιουργοί, και μένει ένα μεγάλο κενό». Γνωρίζει ότι και η δική του αποχώρηση θα αφήσει ένα κενό, όπως εκείνο που ένιωσε και ο ίδιος με την απώλεια των μεγάλων δημιουργών, όμως όπως μας λέει: «Δεν θέλω να μείνει η εικόνα ενός καλλιτέχνη που επιμένει πέρα από τον καιρό του. Και δεν θέλω να νιώθω ότι στην εποχή μου είμαι “ο απέναντι”. Θέλω να συμβαδίζω με τα πράγματα. Γι αυτό είπα ότι θα σταματήσω.»

“Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω ούτε τον πατριωτισμό μου, ούτε τον φιλελληνισμό μου”

Παράλληλα, δεν κρύβει τον προβληματισμό του για την κατεύθυνση της σύγχρονης μουσικής: «Έχω λάβει πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά στην εποχή μας το κοινό επηρεάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία παίζουν τραγούδια πολύ απλοϊκά, πολύ εύπεπτα, χωρίς σπουδαίους στίχους. Ένας ερωτισμός πλανάται πάνω και μέσα από κάθε τραγούδι. Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς, και τι έγινε; Εκεί είναι η ζωή όλη;

Δεν υπάρχουν τα τραγούδια των μεγάλων ποιητών. Αυτά που τραγουδούσαμε στις μπουάτ σαν νέοι και τα ζούσαμε έντονα. Με λυπεί η στροφή των νέων στο εύπεπτο, στο ποπ, στο χαζοχαρούμενο. Δεν υπάρχουν τραγούδια με στίχους σαν του Γκάτσου, του Ρίτσου, του Καβάφη ή του Σεφέρη. Και αντίστοιχα δεν υπάρχουν εμπνευσμένοι παραγωγοί ούτε δισκογραφικές».

Η στιγμή της συνομιλίας μας συμπίπτει με την εμφάνισή του στο Sani Festival στη Χαλκιδική και τoν ντόρο γύρω από την ακύρωση της Γλυκερίας. “Συμμετέχω σε μια συναυλία αφιέρωμα στην σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου. Δεν με αφορούν τα υπόλοιπα. Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω ούτε τον πατριωτισμό μου, ούτε τον φιλελληνισμό μου. Όταν ήταν η εποχή, τα απέδειξα με τη δουλειά, τα τραγούδια και την πολιτική μου στάση. Η πορεία μου από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα είναι συγκεκριμένη δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν“.

Info:

Κυριακή 24, Αυγούστου – Παραλία της Αύρας, Στη Σκιά της Κολώνας,

21:00 / Μανώλης Μητσιάς & Θεοδώρα Μπάκα

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.musicfestivalaegina.com

Συμμετέχουν: Αχιλλέας Γουάστωρ (πιάνο), Ηρακλής Ζάκκας (μπουζούκι)

Το Φεστιβάλ παραμένει προσιτό σε όλους: η είσοδος είναι δωρεάν για ανέργους, ΑμΕΑ και φοιτητές, ενώ πριν από κάθε συναυλία, σύντομες επεξηγήσεις βοηθούν το κοινό να προσεγγίσει το ρεπερτόριο με περισσότερη κατανόηση και απόλαυση. Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 21.00.