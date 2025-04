Ο Max Richter σε μία σπάνια βραδιά στο Ηρώδειο

Ο Max Richter έρχεται στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου την Τρίτη 1 Ιουλίου για να παρουσιάσει μια επιλεγμένη ανθολογία από τα σημαντικότερα έργα του.

Ο Max Richter, ένας από τους πιο οραματιστές και επιδραστικούς συνθέτες της εποχής μας έρχεται στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου την Τρίτη 1 Ιουλίου για να παρουσιάσει μια επιλεγμένη ανθολογία από τα σημαντικότερα έργα του.

Όπως έγραψε το The New Yorker, ο Richter είναι “ο αρχιτέκτονας του μουσικού συναισθήματος του 21ου αιώνα,” ενώ ο Guardian τον αποκάλεσε “τον πιο επιδραστικό συνθέτη της τελευταίας δεκαετίας.” Τα soundtrack του—από το “Arrival” του Denis Villeneuve μέχρι τη σειρά “The Leftovers” του HBO—έχουν γίνει πολιτισμικά σημεία αναφοράς, γεφυρώνοντας την υψηλή τέχνη με τη μαζική ευαισθησία.

Όπως είπε και ο ίδιο σε μια πρόσφατη συνέντευξή του: “Η μουσική είναι ένας τρόπος να εξερευνήσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και να δημιουργήσουμε χώρους για σκέψη και ενσυναίσθηση. Κάθε έργο μου είναι μια απόπειρα να συνδέσω βαθύτερα συναισθήματα με την καθημερινή μας εμπειρία“. Αυτή η προσέγγιση είναι εμφανής σε κάθε του έργο, από τις κινηματογραφικές συνθέσεις του μέχρι τις ζωντανές του παραστάσεις.

Κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, αυτή η συναυλία δεν είναι απλώς μια μουσική εμπειρία: είναι ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και την τέχνη, στη σιωπή και στον ήχο. Με την ασύγκριτη ακουστική και τη συμβολική βαρύτητα του Ηρωδείου, η μουσική του Richter θα ξεδιπλωθεί στην πιο επιβλητική της μορφή, επιβεβαιώνοντας τον ως έναν συνθέτη που δεν γράφει απλώς μουσική, αλλά δημιουργεί ατμόσφαιρες, κόσμους και ψυχικές καταστάσεις.

Μια μοναδική βραδιά, που προσκαλεί το κοινό να βιώσει αυτό που ο ίδιος ο Richter αποκαλεί “έναν χώρο για σκέψη”—εκεί όπου η μελωδία συναντά τη φιλοσοφία και η μουσική γίνεται φορέας ενσυναίσθησης, μνήμης και ελπίδας.

Επί σκηνής:

Max Richter – ​π​ιάνο & electronics

Eloisa-Fleur Thom -​β​ιολί

Max Baillie – ​βιολί

Connie Pharoah – ​β​ιόλα

Max Ruisi – ​τ​σέλο

Zara Hudson-Kozdoj – ​τ​σέλο

AFRODEUTSCHE – ​α​φηγήτρια