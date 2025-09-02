Ο θρυλικός Βρετανός ερμηνευτής Marc Almond επιστρέφει στην Αθήνα

Στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2025, ο Marc Almond έρχεται για να μας ταξιδέψει σε μια μουσική διαδρομή γεμάτη πάθος, θεατρικότητα και συγκίνηση.

Ο Marc Almond, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της βρετανικής μουσικής σκηνής, επιστρέφει στην Αθήνα για δύο μοναδικές βραδιές στο Gazarte Ground Stage. Ο θρυλικός ερμηνευτής και δημιουργός, που έχει πουλήσει πάνω από 38 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχει χαράξει μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, συνδυάζοντας το ηλεκτρονικό avant-pop των Soft Cell με την εκλεπτυσμένη αισθητική του “chanson”, του cabaret και της θεατρικότητας.

Από το εμβληματικό “Tainted Love”, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών, μέχρι τις μεγάλες solo επιτυχίες του (“Something’s Gotten Hold of My Heart” με τον Gene Pitney, “The Days of Pearly Spencer”, “Jacky” κ.α.), ο Almond έχει αποδείξει πως παραμένει ένας ανυπέρβλητα συναισθηματικός ερμηνευτής. Το ρεπερτόριό του ξεπερνάει τα σύνορα των υποειδών καθώς περιλαμβάνει τα πάντα, από τη glam ευαισθησία του Marc Bola και τα “chanson” του Jacques Brel μέχρι την ηλεκτρισμένη ένταση της synthpop.

­Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να δημιουργεί και να ανανεώνεται, με νέες δισκογραφικές δουλειές, εμφανίσεις με τους Soft Cell και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys. Παράλληλα, οι ζωντανές του εμφανίσεις έχουν εξελιχθεί σε συναυλιακές εμπειρίες υψηλής έντασης και συγκίνησης, που συνδυάζουν τις διαχρονικές του επιτυχίες με ανατρεπτικές ερμηνείες που συναρπάζουν.

