Μετράμε ήδη αντίστροφα: από τον Σεπτέμβριο ως το τέλος της χρονιάς, το συναυλιακό τοπίο φουντώνει ξανά, με κάθε live να υπόσχεται ένταση, συγκίνηση και εκείνη τη μοναδική μαγεία που μόνο η ζωντανή μουσική μπορεί να προσφέρει.

Πήγαμε σχεδόν παντού: Release, Eject, Rockwave, Φεστιβάλ Αθηνών – ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσικές, φώτα και στιγμές που χαράχτηκαν βαθιά στη μνήμη μας. Ο κόσμος γέμισε όλους τους συναυλιακούς χώρους για να ζήσει τη μουσική όπως της αξίζει — δυνατά, ζωντανά, με όλους τους αισθητήρες στο κόκκινο.

Κι αφού πήραμε μια ανάσα, μετράμε ήδη αντίστροφα. Γιατί από τον Σεπτέμβριο μέχρι το φινάλε της χρονιάς, το συναυλιακό τοπίο φουντώνει ξανά – με ενδιαφέρουσες “υπογραφές” από το εξωτερικό, αλλά και με δυνατές εμφανίσεις Ελλήνων καλλιτεχνών που συνεχίζουν ασταμάτητοι!

Μέχρι το τέλος του 2025 η Αθήνα αναμένεται να φιλοξενήσει αρκετά συναυλιακά ραντεβού ξένων καλλιτεχνών. Στις 2 Οκτωβρίου, ο Robbie Williams θα εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας «Britpop Tour», μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς. Επίσης, στις 11 Σεπτεμβρίου, οι Franz Ferdinand θα δώσουν συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού, ενώ στις 13 Δεκεμβρίου ο θρυλικός Rod Stewart θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ, προσφέροντας ένα γερό pop/rock live κλείσιμο της χρονιάς.

Ας δούμε αναλυτικά ποιες συναυλίες ξένων καλλιτεχνών ξεχωρίσαμε για να κλείσει δυνατά η χρονιά!

Primer Music Festival στο ΟΑΚΑ

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Primer Festival

To Primer Music Festival περιμένει και φέτος τους απανταχού λάτρεις της ηλεκτρονικής μουσικής το Σαββατοκύριακο 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025. Ανανεωμένο σε μεγαλύτερο χώρο, με μοναδικούς καλλιτέχνες και περισσότερη ενέργεια! Με το σύνθημα “Νέα Τοποθεσία, Νέες Αναμνήσεις” θα μαζευτούμε στο ΟΑΚΑ για Armin van Buuren, Boris Brejcha & ARTBAT, Alesso, Paul Kalkbrenner, Purple Disco Machine, Fideles, Afshin Momadi, Hi Profile καλ.

Οι Planet of Zeus στην Τεχνόπολη

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Planet of Zeus

Οι Planet of Zeus γιορτάζουν 25 χρόνια μουσικής με μία μεγάλη συναυλία στην Αθήνα! Πέρασαν κιόλας 25 χρόνια από τη στιγμή που τέσσερις τύποι ξεκίνησαν μια μουσική διαδρομή που έμελλε να αλλάξει το τοπίο του εγχώριου – και όχι μόνο – heavy ήχου. Δύο δεκαετίες και μισή γεμάτες ένταση, αγωνία, σκληρή δουλειά, ασίγαστο πάθος, αλλεπάλληλες περιοδείες, αλλά και καλλιτεχνική αναζήτηση, δημιουργία, συναισθηματικά ξεσπάσματα και, πάνω απ’ όλα, μια σπάνια συντροφικότητα που κρατά ατόφια μέχρι σήμερα. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί όπου οι Planet of Zeus θα στήσουν ένα επετειακό live για τα 25 χρόνια τους, βουτώντας βαθιά στη δισκογραφία τους και παραδίδοντας ένα χορταστικό, εκρηκτικό show γεμάτο εκπλήξεις και τον γνώριμο ηλεκτρισμό που κάνει κάθε τους εμφάνιση μοναδική.

Franz Ferdinand στο Θέατρο Λυκαβηττού

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Οι Franz Ferdinand μετά το Glastonbury … θα κάνουν στάση στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από δύο δεκαετίες, το σκωτσέζικο ροκ συγκρότημα υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη ενέργεια, χορό και αγαπημένες επιτυχίες. Το ελληνικό κοινό γνωρίζει καλά την εκπληκτική σκηνική τους παρουσία από προηγούμενες εμφανίσεις τους, όπως την πρώτη τους ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Ρόδον το 2004. Μια ευκαιρία για τον Αλεξ Καπράνος, τον ελληνικής καταγωγής τραγουδιστή τους να βολτάρει στους δρόμους της Αθήνας που τόσο αγαπάει. Απόδειξη το τραγούδι “Black Eyelashes” (Μαύρες Βλεφαρίδες) από το πρόσφατο άλμπουμ “The Human Fear” όπου καταθέτει την αγάπη του για το ρεμπέτικο, τραγουδώντας κάποιους στίχους στα ελληνικά με τη συνοδεία μπουζουκιού.

Plissken Festival 2025 στην Πειραιώς 260

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Plisskën Festival

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου ο χώρος της Πειραιώς 260 μετατρέπεται σε ένα συναρπαστικό φεστιβαλικό χωριό γεμάτο εκπλήξεις. Η φετινή έκδοση του Plisskën είναι πιο εκρηκτική από ποτέ, με πρωτοποριακές μουσικές και συνεργασίες. Το κάθε stage με το δικό του ήχο, από ηλεκτρονική μουσική μέχρι synth pop και darkwave, το φεστιβάλ αγκαλιάζει μια μεγάλη γκάμα μουσικών ειδών και τάσεων. Μοναδικές live εμφανίσεις από τον punk poet King Krule, το μεγαλύτερο dance duo στην Ευρώπη Brutalismus 3000, το 90’s-dance crew των Confidence Man, την καθηλωτική παραγωγό KI/KI, τον ασυμβίβαστο Εσθονό TOMM¥ €A$H, τους σύγχρονους πρωτοπόρους της γαλλικής ηλεκτρονικής σκηνής Jersey, τoν synth-pop οραματιστή John Maus, το genre-defying duo από το Μπρίστολ Getdown Services, και το αθηναϊκό darkwave δίδυμο Selofan. Όλοι οι καλλιτέχνες στο www.plisskenfestival.gr.

Jethro Tull στο Θέατρο Λυκαβηττού

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Jethro Tull © Nick Harrison/ High Priority Promotions

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, οι θρυλικοί Jethro Tull επιστρέφουν στην Αθήνα για μια συναυλία-ορόσημο στο ανανεωμένο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για το αθηναϊκό κοινό, που έχει ξαναζήσει τη μαγεία τους στο παρελθόν. Με επικεφαλής τον αεικίνητο και εμβληματικό Ian Anderson, το συγκρότημα υπόσχεται ένα ονειρικό setlist που θα ταξιδέψει το κοινό μέσα από επτά δεκαετίες μουσικής ιστορίας, από τα ψυχεδελικά 60s και τα prog έπη των 70s μέχρι το πρόσφατο “RökFlöte” του 2023, με τη χαρακτηριστική μείξη folk, blues, jazz και progressive rock.

Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Τριάντα και πλέον χρόνια μετά την εκρηκτική τους είσοδο στη διεθνή σκηνή, οι Gipsy Kings με τον εμβληματικό frontman Nicolas Reyes ανεβαίνουν για πρώτη φορά στον ιστορικό λόφο του Λυκαβηττού, σε μία βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει τη νύχτα της Αθήνας σε υπαίθριο tablao. Με 14 εκατομμύρια πωλήσεις, ένα Grammy (Best World Music Album, 2013, Savor Flamenco) και τη συλλογή The Best of the Gipsy Kings να μένει 52 συνεχόμενες εβδομάδες στα charts, το συγκρότημα έχει μετατρέψει την παραδοσιακή gitano μουσική σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Λυκαβηττού θα γεμίσει από φλογερές κιθάρες, παλαμάδες, κρουστά και την ασίγαστη ενέργεια μιας μουσικής που εκτείνεται μέσα από γενιές∙ μιας μουσικής που διηγείται την περιπλανώμενη ιστορία των τσιγγάνων, μεταμορφώνοντας τη Μεσόγειο σε παγκόσμιο soundtrack.

Ο Mulatu Astatke στο Θέατρο Βράχων

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, το Θέατρο Βράχων θα πλημμυρίσει από ρυθμούς που κουβαλούν μνήμες, πολιτισμούς και ιστορία, καθώς ο Mulatu Astatke – ο θρυλικός πατέρας του Ethio Jazz – φέρνει στην Αθήνα τον ήχο μιας ζωής γεμάτης καινοτομία, πάθος και αφοσίωση. Δεν είναι απλώς ένας εμβληματικός μουσικός· είναι ένας πολιτιστικός αρχιτέκτονας που κατόρθωσε να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της αιθιοπικής μουσικής, συνδυάζοντας το παραδοσιακό με το σύγχρονο, τη Δύση με την Αφρική, το ένστικτο με την αρμονία.

Στα τέλη των ‘60s, μέσα στο πολιτιστικό εργαστήρι του «Swinging Addis», ο Mulatu εισήγαγε το βιμπράφωνο, τα congas, τα ηλεκτρικά πλήκτρα, και έδωσε νέα ζωή σε αιθιοπικά όργανα όπως το krar και το masenqo, προκαλώντας αντιδράσεις, αλλά και ανοίγοντας δρόμους. Ενορχηστρωτής για τους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής του και ακούραστος πειραματιστής, ο Astatke πήρε τη μουσική του έξω από τα σύνορα της πατρίδας του και την έκανε παγκόσμια υπόθεση. Η συναυλία στην Αθήνα είναι ένας σταθμός σε ένα παγκόσμιο αντίο, ένα δώρο σε όσους τον λάτρεψαν και μια σπάνια ευκαιρία να ζήσουμε τη μαγεία του Ethio Jazz από τον άνθρωπο που το γέννησε.

Ludovico Einaudi στο Καλλιμάρμαρο

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

Σε μια από τις πιο αναμενόμενες μουσικές στιγμές της χρονιάς, ο Ludovico Einaudi – ο σπουδαιότερος εκπρόσωπος της σύγχρονης κλασικής μουσικής και αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο φαινόμενο – έρχεται για πρώτη φορά στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από μια 20μελή ορχήστρα, για μια μοναδική συναυλία κάτω από τον αττικό ουρανό. Ο Ιταλός συνθέτης έχει μετατρέψει το πιάνο σε όργανο μαζικής συγκίνησης, κατακτώντας ακροατήρια σε πάνω από 40 χώρες και σημειώνοντας νούμερα που ξεπερνούν ακόμη και εκείνα των κλασικών γιγάντων, όπως ο Mozart και ο Beethoven. Από τα συγκινητικά soundtracks ταινιών όπως Intouchables, Nomadland και The Father, μέχρι τη viral παγκόσμια πορεία του “Experience” – που έχει ξεπεράσει τα 15 δισεκατομμύρια views στο TikTok – ο Einaudi έχει καταφέρει να αγγίξει τον πυρήνα του σύγχρονου ανθρώπου, να δώσει ήχο στις στιγμές της ζωής του, από τη βαθιά θλίψη μέχρι τη γλυκιά ελπίδα. Ο Einaudi θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που αγκαλιάζει όλη τη δισκογραφική του πορεία μέχρι το ολοκαίνουργιο “The Summer Portraits”.

Septicflesh & ΚΟΑ στο Ηρώδειο

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

SEPTICFLESH NEWS 24/7

Ήμασταν εκεί στο περσινό επικό, εντός τριών ημερών sold out live και την αποθεωτική υποδοχή του κοινού και τώρα στο πλαίσιο του 9ου Classic Rock οι Septicflesh επιστρέφουν στο Ηρώδειο με τη συμφωνική πανδαισία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Με εννέα άλμπουμ, αναρίθμητες συναυλίες και συνεχείς περιοδείες σε όλο τον κόσμο, συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ, 24 χρόνια καριέρας στην παγκόσμια rock/metal μουσική σκηνή, οι SEPTICFLESH έχουν γράψει τη δική τους ιστορία κι έχουν κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στο μουσικό τους χώρο, κλέβοντας τις καρδιές χιλιάδων ακροατών διεθνώς. Μαζί τους το Πειραϊκό Φωνητικό Σύνολο LIBRO CORO και παιδική χορωδία συμπληρώνουν το μοναδικό ακρόαμα.

Robbie Williams στο Καλλιμάρμαρο

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Robbie AP

Τον είδαμε Ιούλιο του 2023 στη Μαλακάσα και ακούσαμε όλες τις επιτυχίες του, όμως αυτή τη φορά ο Robbie Williams θα εμφανιστεί στο Καλλιμάρμαρο στο πλαίσιο του EJEKT και η εμφάνισή του θα είναι ένα ανεπανάληπτο ποπ οπτικοακουστικό σόου. H Αθήνα θα αποτελέσει μία από τις στάσεις στην παγκόσμια περιοδεία του “Live 2025 Tour”.

Mogwai στο Floyd

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Mogwai

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, οι Mogwai επιστρέφουν στην Αθήνα για να μετατρέψουν το Floyd Live Music Venue σε ένα πεδίο ηχητικής έντασης, συναισθηματικής φόρτισης και μελωδικής κάθαρσης, σε μια συναυλία-ορόσημο που σηματοδοτεί τα 30 χρόνια πορείας τους. Από το 1995, όταν ξεκίνησαν από τη Γλασκώβη με μοναδικό όπλο τους τις κιθάρες, τα reverb και τη σιωπή ανάμεσα στις εκρήξεις, μέχρι σήμερα που συνεχίζουν να εξελίσσουν αδιάκοπα τον post-rock ήχο τους, οι Mogwai δεν υπήρξαν ποτέ απλώς μια μπάντα — ήταν και παραμένουν μια εμπειρία.

Από τα “Young Team” και “Come On Die Young” που διαμόρφωσαν τα θεμέλια του είδους, μέχρι το φρέσκο “The Bad Fire” του 2025, που συνεχίζει τη δημιουργική τους αναγέννηση μετά το νούμερο 1 “As the Love Continues”, οι Mogwai έχουν καταφέρει να μείνουν συνεπείς, φιλόδοξοι και βαθιά συγκινητικοί. Με τις μελωδίες τους να προκαλούν ανατριχίλα και τις συνθέσεις τους να ισορροπούν ανάμεσα στη μελαγχολία, τον θόρυβο και τη σιωπή, η μουσική τους αψηφά ταμπέλες και ταξιδεύει τους ακροατές από το shoegaze και το ambient μέχρι τις κορυφές του progressive και της κινηματογραφικής ατμόσφαιρας.

Blood Incantation στο Floyd

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Οι Blood Incantation ένα από τα πιο ραγδαία ανερχόμενα ονόματα του διεθνούς extreme metal έρχεται για να προσφέρει ένα show που υπόσχεται να μείνει στην ιστορία — ένα ηχητικό ταξίδι πέρα από τις διαστάσεις του χωροχρόνου. Η τετραμελής μπάντα από το Ντένβερ των ΗΠΑ έχει καταφέρει μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία να θέσει νέα πρότυπα στο progressive death metal, με έναν ήχο που η ίδια περιγράφει ως “‘70s prog rock παιγμένο από μια ‘90s death metal μπάντα που ταξίδεψε από το μέλλον”. Ο τελευταίος τους δίσκος έχει ήδη χαρακτηριστεί «ηχητικό ορόσημο», ένα sci-fi έπος φτιαγμένο για να αμφισβητήσει τη συνείδηση και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση μας με το σύμπαν. Το live θα ανοίξει ένα από τα πιο επιδραστικά ονόματα του funeral doom: οι Esoteric.

Asaf Avidan στο Floyd

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

O Asaf Avidan Colin Young-Wolff/AP Photo

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το Floyd Live Music Venue υποδέχεται έναν καλλιτέχνη που έχει αγαπηθεί όσο λίγοι από το ελληνικό κοινό: τον Asaf Avidan. Ο χαρισματικός Ισραηλινός τραγουδιστής, με την εκφραστική φωνή-χαμαιλέοντα που αψηφά τα μουσικά και φύλα όρια, επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση, συνοδευόμενος από την εξαιρετική μπάντα του, σε μια βραδιά που αναμένεται φορτισμένη με συναίσθημα, ένταση και απρόβλεπτες μεταμορφώσεις.

Με φωνή που θυμίζει ταυτόχρονα Jeff Buckley, Nina Simone και Robert Plant, και με τραγούδια που κινούνται από το folk-blues στο indie rock και την art-pop, ο Asaf Avidan έχει χτίσει μια ξεχωριστή σχέση με το κοινό της χώρας μας. Κάθε του εμφάνιση εδώ είναι μια εμπειρία που ξεπερνά τη μουσική — μια πραγματική παράσταση, γεμάτη θεατρικότητα, πάθος και αλήθεια. Αυτή τη φορά, έρχεται με δύο νέους δίσκους στις αποσκευές του, τους οποίους θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα, χωρίς φυσικά να παραλείψει όλα εκείνα τα κομμάτια που τον καθιέρωσαν διεθνώς, όπως τα “Reckoning Song (One Day)”, “Different Pulses”, “Love It Or Leave It” και “Over My Head”.

Rod Stewart στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του ΟΑΚΑ

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Rod Stewart Matt Licari/Invision/AP

“Δεν θα αποσυρθώ ποτέ! Ήρθα σε αυτή τη γη για να γίνω τραγουδιστής και θα συνεχίσω να το κάνω για όσο με αφήσει ο καλός Θεός“. Αυτό είναι το μήνυμα που πόσταρε ο ογδοντάχρονος Sir Rod Stewart στα social media και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι το εννοεί! Ο θρυλικός ρόκερ ξεκίνησε τις εμφανίσεις του από τη Λιθουανία και θα καταλήξουν στην αθηναϊκή του μεγάλη συναυλία στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ στις 13 Δεκεμβρίου.

Ο Rod Stewart έκανε και θριαμβευτική εμφάνιση φέτος στο φεστιβάλ Glastonbury. Μία απ’ αυτές η συμμετοχή του παλιού του φίλου Ronnie Wood των Rolling Stones που προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό. Οι δυο τους συμμετείχαν της δεκαετία του 70 στο συγκρότημα Faces και μοιράζονται μια φιλία ζωής που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η βραδιά περιελάβανε κι άλλους καλεσμένους έκπληξη. Τον τραγουδιστή των Simply Red, Mick Hucknall αλλά και τη θρυλική ποπ σταρ της δεκαετίας του 60, Lulu.

Γεμάτος απίστευτη ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, ο Rod Stewart κράτησε για 90 λεπτά αμείωτο τον ενθουσιασμό παίζοντας μερικά από τα πιο γνωστά του τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι συνεχίζει να είναι στα 80 του χρόνια ένας καταπληκτικός performer που ξέρει να ξεσηκώνει τα πλήθη.