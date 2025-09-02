Off The Hook Festival 2025 – Tο τελικό line-up για το απόλυτο ραπ συναυλιακό διήμερο

2 stages, κορυφαία ονόματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, ανεπανάληπτες performances, διαδραστικά side activities, χορταστικά merchandise stands. Όλα αυτά στο Off The Hook Festival 2025 στο ΟΑΚΑ.

Το Off The Hook Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ! Ετοιμάσου για την ετήσια συνάντηση με την πιο vibrant φεστιβαλική διάθεση στο ΟΑΚΑ, στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου.

Το πολυσυλλεκτικό all-things-rap festival οπλισμένο με την εμπειρία των περασμένων ετών επιστρέφει φέτος, για την πλέον εκρηκτική συνάντηση, έτοιμο να ξεχωρίσει από τα τετριμμένα, να αναδείξει την πιο παραγωγική μουσική φυλή και να “βάλει φωτιά” στο ΟΑΚΑ (Athens Olympic Complex). Off The Hook Festival για δύο μέρες, με ένα line up – δυναμίτη, αιχμηρές ρίμες, εθιστικά beats και αυθεντική hip hop ενέργεια.

Πλέον είναι γεγονός: Το #offthehookfestival είναι το μεγάλο ετήσιο ραντεβού και σπίτι της ραπ κουλτούρας.

Off The Hook Festival 2025

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex (ΟΑΚΑ)

Full Line up

Day 1

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Aeon

Ethismos

Day 2

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar

