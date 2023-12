Oι Kiss έδωσαν την τελευταία τους συναυλία -μάλλον

Οι Kiss ολοκλήρωσαν την πορεία των 50 χρόνων στη μουσική σκηνή στο Madison Square Garden. Εκεί ολοκληρώθηκε η περιοδεία με τίτλο «The End of the Road». Θα είναι όμως, το τέλος της διαδρομής τους;

Oι Κiss είναι μεταξύ των συγκροτημάτων που έχουν πει περισσότερα από ένα «αντίο» στο κοινό τους σε όλον τον κόσμο. Προφανώς και δεν συγκρίνονται με τους Scorpions.

Ή τους Πυξ Λαξ.

Ο Starchild, ο Demon, ο Spaceman και ο Catman, δηλαδή οι Knights In Satan’s Service (από όπου προκύπτει το KISS) είπαν πρώτη φορά πως αποσύρονται 142 εμφανίσεις που έκαναν από το Μάρτιο του 2000 έως τον Απρίλιο του 2001. Εξ ου και ονομάστηκε Farewell Tour.

Τελικά, δεν το εννοούσαν.

Στα τέλη του 2002 ενημέρωσαν πως τελικά δεν θα αποσύρονταν όπως είχαν προγραμματίσει.

Συνέχισαν τις εμφανίσεις και κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε πως η πρώτη απόπειρα για επίλογο, είχε να κάνει με νομικά προβλήματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν.

Η περιοδεία που ολοκληρώθηκε την Κυριακή 3/12 στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης ήταν η τελευταία, τελευταία του αποχαιρετισμού που είχε για τίτλο «The End of the Road» και άρα της πορείας που διέγραψαν για μισό αιώνα οι Gene Simmons, Eric Singer, Tommy Thayer και Paul Stanley στα μουσικά δρώμενα.

Όπως ο λαός τους ζητούσε encore, εκείνοι εξαφανίστηκαν από την σκηνή, πριν ‘πατήσουν’ σε αυτήν τα ψηφιακά τους avatars.

Έτσι άρχισε η new Kiss era, όπως είπαν οι πρωταγωνιστές της ιστορίας.

Οι ψηφιακοί Kiss εκτέλεσαν το God Gave Rock and Roll to You.

Τα avatars δημιουργήθηκαν από την εταιρεία ειδικών εφέ του George Lucas (Industrial Light & Magic), σε συνεργασία με την Pophouse Entertainment Group.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες συνεργάστηκαν πρόσφατα για το σόου “ABBA Voyage” στο Λονδίνο, όπου και αυτό το συγκρότημα αποκάλυψε τη ψηφιακή του μορφή.

Οι Kiss έδωσαν την έγκριση του, γιατί έκριναν πως η τεχνολογία τους επιτρέπει να συνεχίσουν την κληρονομία τους εις τους αιώνες των αιώνων.

«Θα μπορούν να δώσουν τρεις συναυλίες, σε τρεις διαφορετικές πόλεις, σε τρεις διαφορετικές ηπείρους το ίδιο βράδυ» δήλωσε ο διεθύνων σύμβουλος της Pophouse Entertainment Group, Per Sundin.