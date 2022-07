Οι La Femme στο Ξέφωτο του Νιάρχος σε μια βραδιά με γκαζωμένες κιθάρες και κωδικό "ψυχεδέλεια"

Οι Γάλλοι La Femme, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες live μπάντες αυτή τη στιγμή, συναντούν την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 19.30 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος δυο συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής, τους The Steams και τους Dury Dava, σε μια βραδιά με γκαζωμένες κιθάρες και κωδικό «ψυχεδέλεια».

Στη μακρά λίστα των συγκροτημάτων που διαχρονικά έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με το αθηναϊκό κοινό, οι La Femme είναι μάλλον η τελευταία προσθήκη με τα ξεσηκωτικά live που έχουν δώσει από το 2016 κι έπειτα.

Με έδρα το Παρίσι, αλλά καταγωγή από το Μπιαρίτζ των Πυρηναίων, (όπου και ιδρύθηκε το 2010 από τους Sacha Got και Marlon Magnée), η γαλλική κολεκτίβα κατέθεσε στα 10s μια πρόταση που αποτέλεσε το επόμενο κεφάλαιο της French pop παράδοσης ανανεώνοντάς την με ετερόκλητα μεταξύ τους στοιχεία: είναι ο kosmische ήχος της δεκαετίας του ‘70 δίπλα στο hip hop των 90s, η ανεμελιά του surf rock και η psych απόδραση, ο disco ηδονισμός και οι electro πινελιές. Κάθε στοιχείο να προστίθεται σε καθένα από τα τρία μέχρι τώρα άλμπουμ τους, συνθέτοντας ένα «ηχητικό dada κολάζ» (όπως έχει γραφτεί στον διεθνή μουσικό Τύπο) που δύσκολα αποτυπώνεται σε λέξεις αλλά βιώνεται απόλυτα στις συναυλίες τους.

The Steams

Οι The Steams SPYROS CHAMALIS



Με ρίζες στην αμερικανική acid rock που γνώρισε το απόγειό της στα τέλη των 60’s, αλλά και τις πιο ώριμες και μυστικιστικές επιρροές της κλασικής ψυχεδελικής μουσικής των πρώιμων 70’s (Jefferson Airplane, The Doors), το τετραμελές μουσικό συγκρότημα The Steams πρωτοστατεί σήμερα στην αθηναϊκή neo-psyche σκηνή. Το 2018 κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο Wild Ferment , ενώ τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε η δεύτερη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο Mild Conquest. Έχουν εμφανιστεί στο πλευρό των The Cure, Michael Kiwanuka, Peter Murphy (Bauhaus), Lumerians, Naxatras κ.α.

Dury Dava

Οι Dury Dava ΚΠΙΣΝ



O ήχος του πενταμελούς σχήματος των πολλά υποσχόμενων Dury Dava (νταβαντούρι αν διαβαστεί ανάποδα) αποτελεί ένα τολμηρό ελληνόφωνο κράμα από ψυχεδελικό ροκ, kraut εμμονές και ανατολίτικα στοιχεία. Τον Απρίλιο του 2022 κυκλοφόρησαν τον δεύτερο δίσκο τους, Deluxe.

H συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Ιnfo: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου στις 19.30 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

