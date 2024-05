Οι Queen ζητούν ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να πουλήσουν τις μουσικές τους

Δισκογραφική εταιρεία που ανήκει στους κολοσσούς, συζητά με τους Queen την πώληση του μουσικού τους καταλόγου, έναντι ποσού ρεκόρ.

Η πώληση των μουσικών καταλόγων έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια επιχείρηση την τελευταία 8ετια, με κολοσσούς στο χώρο της δισκογραφίας, αλλά και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων να αποκτούν την πνευματική ιδιοκτησία των David Bowie, Bob Dylan, Justin Bieber, Shakira, Neil Young, Blondie, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen και Michael Jackson έναντι πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπου «πνευματική ιδιοκτησία», περιλαμβάνονται στη λίστα τα δικαιώματα στη μουσική, τα λογότυπα, τα μουσικά βίντεο, τα εμπορεύματα, τις εκδόσεις και όποια άλλη επιχειρηματική ευκαιρία.

Σύμφωνα με το BBC δια αυτής της οδού, οι καλλιτέχνες αποκτούν οικονομική ασφάλεια και περιουσία, με τους νέους ‘ιδιοκτήτες’ να επωφελούνται μέσω της δημιουργίας νέων ροών εσόδων που προκύπτουν από άδειες για ταινίες, τηλεοπτικές παραγωγές, εμπόρευμα, εκδόσεις διασκευών και δικαιώματα επί των πωλήσεων.

Κατά τα φαινόμενα, οι Queen θα προστεθούν στη λίστα όσων έχουν πουλήσει. Μόνο που θα το κάνουν για ποσό ρεκόρ: 1.000.000.000 δολάρια!

Το Bloomberg αποκάλυψε πως μια εκ των μεγαλύτερων δισκογραφικών εταιρειών που συνεργάζεται με έναν επενδυτή, συζητά με την μπάντα τον τελευταίο χρόνο.

Η υπόθεση είναι κάπως περίπλοκη, καθώς τρίτη εταιρεία κατέχει τον κατάλογο ηχογραφημένης μουσικής των Queen στη Βόρεια Αμερική, με το συγκρότημα να έχει τα δικαιώματα για τον υπόλοιπο κόσμο και να διατηρεί τα παγκόσμια δικαιώματα κυκλοφορίας (πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική και τους στίχους).

«Εάν η αγορά ολοκληρωθεί και φτάσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, θα είναι η μεγαλύτερη συμφωνία στο είδος της», έγραψε το αμερικανικό μέσο.

Το ρεκόρ το ‘χει προς το παρόν στον Michael Jackson. Oι κληρονόμοι του πούλησαν το 50% των μουσικών του έναντι 600.000.000 δολαρίων. Ήταν 100 εκατομμύρια περισσότερα από το προηγούμενο best που ανήκει στον Bruce Springsteen.

Τη σήμερον ημέρα, οι Queen έχουν 52 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify. Oι λόγοι είναι πολλοί. Από την επιτυχία της βιογραφικής ταινίας με τίτλο «Bohemian Rhapsody», έως τις περιοδείες του γκρουπ, με τον Adam Lambert να τελεί χρέη τραγουδιστή -εξυπακούεται πως επ ουδενί καλύπτει το κενό του αείμνηστου Freddie Mercury. Τραγούδια όπως το Crazy Little Thing Called Love και το We Will Rock You παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή σε όλον τον κόσμο και φυσικά, προσοδοφόρα για τους συντελεστές.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα οικονομικά δεδομένα, η Queen Productions Ltd είχε ως τζίρο 52 εκατομμύρια δολάρια το έτος που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μοιράστηκαν εξίσου ο κιθαρίστας Brian May, ο ντράμερ Roger Taylor, ο μπασίστας John Deacon και οι κληρονόμοι του Mercury.